Slovenija začenja svoj boj v 'skupini smrti'

Na seznamu favoritov, ki je je objavila Fiba, so izmed prvih šestih reprezentanc kar štiri v tej skupini. "K temu moramo dodati še BiH, ki je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo premagala Francijo s 96 proti 90, kar pomeni, da je to ena izmed ekip, ki lahko preseneti na letošnjem evropskem prvenstvu," je opozoril Peter Vilfan, ki pravi, da je pred Slovenijo izjemno težka naloga, ne glede na to, da smo med glavnimi favoriti. Fiba je Slovenijo v boju za zlato medaljo dolgo uvrščala na 1. mesto, tik pred prvenstvom pa so tja zavihteli Srbe in Slovence spustili stopničko nižje.

Čeprav smo proti Nemčiji odigrali izjemno slabo tekmo, Vilfan poudarja, da to niti slučajno ni slika naše reprezentance. "Če so dali Slovenijo zaradi tega na 2. mesto, super. Bomo premagali Litvo in mogoče še koga, pa bomo spet prvi, preden gremo v Berlin."