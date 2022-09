Španija - Finska in Nemčija - Grčija prva para četrtfinala na EP

Četrtfinalni obračuni bodo na sporedu v torek in sredo. Danes sta na sporedu prvi, jutri še preostali dve tekmi. Najprej bodo na parket stopili Španci in Finci (prenos na Kanalu A in VOYO ob 16.55). Varovanci selektorja Sergia Scariola se bodo za mesto v polfinalu pomerili z vedno neugodnimi Finci. Suomiji so po zaslugi fantastičnega večera NBA košarkarja Laurija Markkanena premagali Hrvaško v osmini finala. Petindvajsetletni Finec je našim južnim sosedom "nasul" kar 43 točk in dodal še devet skokov.