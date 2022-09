Spissu: Zmago smo praznovali s selektorjevo kreditno kartico

Na Eurobasketu še vedno odmeva presenetljiva italijanska zmaga v osmini finala proti Srbiji. V glavni vlogi pa italijanski selektor Gianmarco Pozzecco, ki je pustil, da iz njega govorijo čustva. Ko so novinarji po tekmi stali v mešani coni in čakali na igralce, je bilo slišati, kako je rjovel: "Šokirali smo svet, šokirali smo svet." Vmes je sledila epizoda z objemanjem Giannisa Antetokounmpa, postavil se je v pozo Muhammada Alija in dejal, da bi bilo potrebnih 12 UFC borcev, da bi ga ob koncu spravili z igrišča. Kasneje so novinarji izvedeli oziroma je to potrdil tudi eden od reprezentantov, da je selektor svojo kreditno kartico dal igralcem, da so se šli po tekmi poveselit v mesto.

Azzurri so s srčno in učinkovito igro presenetili favorita in si nato zasluženo privoščili nekaj sprostitve. Kot je povedal eden ključnih mož za zmago Marco Spissu za italijanski časopis La Gazzetta dello Sport: "Nič nisem spal po tekmi proti Srbiji. Preveč adrenalina. Še vedno ne morem verjeti. Slavili smo s Pozzeccovo kreditno kartico, a nismo pretiravali. Zdaj je tu Francija, želimo nadaljevati sanje. Po olimpijskih igrah se želimo maščevati. Verjamemo v to."