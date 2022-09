Srbi po izpadu na EP: 'To je sramota desetletja'

Srbi so se v osmini finala opekli proti Italiji, potem ko se po odličnem začetku nikakor niso uspeli dovolj odlepiti od tekmecev. Čeprav so Italijani povedli s 7:4, je nato sledil delni izid 16:2 za srbskih +11. To razliko so Srbi še oplemenitili v drugi četrtini, ko so vodili za 14, a se Italijani niso dali. Do polčasa so izid znižali, zaostanek šestih točk pa ob koncu tretje četrtine pretvorili celo v vodstvo. Ko je bilo pričakovati, da bodo Srbi v zadnjem delu igre le upravičili vlogo favoritov, so Italijani z delnim izidom 16:2 povedli za 12 in nato prednost zadržali do konca dvoboja.