Srbija brez težav premagala tudi Poljsko in osvojila skupino D

V zadnjem krogu skupinskega dela letošnjega Eurobasketa sta se za prvo mesto v skupini D pomerila Srbija in Poljska. Četa Svetislava Pešića je brez težav slavila tudi na peti tekmi skupinskega dela in se je tako pridružila Grčiji, ki ji je peto zmago v skupinskem delu uspelo doseči le nekaj ur prej. Po končanem skupinskem delu vseh skupin so znani še preostali štirje pari osmine finala, ki so: Grčija - Češka, Finska - Hrvaška, Ukrajina - Poljska in Srbija - Italija.

Srečanje je lepo otvoril Aleksander Balcerowski, ki je dobil začetni skok in nato še dosegel prvi dve točki na tekmi. Nato pa je svoje delo z osebno napako nad Jokićem izničil in 'Joker' je z dvema zadetima prostima metoma izenačil. Nato pa so Srbi začeli prevzemati pobudo in po trojkah Ognjena Jaramaza in Nikole Kalinića pobegnili na +6. Po dobrih petih minutah pa je predvsem zaradi razigranega Nikole Jokića Srbija vodila že za devet točk in trener Poljske je vzel time out. A po odmoru je prednost Srbije le narasla in prva četrtina se je končala z rezultatom 28:14.

icon-expand Aleksander Balcerowski FOTO: Fiba

Prvi točki v drugi četrtini sta pripadli Srbiji in sicer Mariu Guduriću, ki je izvedel lep prodor in žogo položil v koš Poljakov, na drugi strani pa je bil takoj za tem uspešen Jakub Garbacz. Poljaki so na napade Srbov poskusili odgovoriti s trojkami, a jim met enostavno ni stekel. Na drugi strani kot kaže precej izkušenejši Srbi niso forsirali meta in so si z lepimi prodori in odločno igro pod košem nekaj manj kot 14 minutah igre priigrali že 21 točk prednosti. Nekaj veselja za poljsko klop je z atraktivnim zabijanjem poskrbel Mateusz Ponitka, na kar je Svetoslav Pešić odgovoril z minuto odmora. Zabijanje pa je tudi vse, česar so se Poljaki lahko razveselili, saj so na glavni odmor odšli z 19 točkami zaostanka (52:33).

icon-expand Nikola Jokić FOTO: Fiba

Drugi polčas pa je s trojko otvoril A.J. Slaughter, kar je Poljake nekoliko poneslo in v treh minutah so zaostanek zmanjšali na 13 točk, kar je bilo za Pešića zgleda premalo, zato je vzel minuto odmora, po kateri je Srbija znova vzpostavila dominanco na parketu in si tri minute in pol pred koncem tretjem četrtine priigrala do takrat najvišjo prednost na tekmi (23 točk). Ko pa je Kalinić 21 sekund pred koncem četrtine zadel še svojo tretjo trojko na tekmi, je Srbija povedla za kar 25 točk. Michal Sokolowski je še pred koncem četrtine trojko vrnil in na zadnji odmor je Srbija odšla z 22 točkami prednosti (72:50).

icon-expand Tekmo v Pragi si je ogledal tudi zvezdnik Denver Nuggetsov Aaron Gordon, ki je dal jasno vedeti za koga navija FOTO: Fiba

V zadnji četrtini pa popolna dominacija Srbije kljub temu, da je Pešić namenil nekaj še kako pomembnega počitka nekaterim ključnim možem srbske reprezentance. Razigrala sta se Vasilije Mičić in Dejan Davidovac in po 34 minutah igre je Srbija vodila že za 33 točk. Po poljski minuti odmora pa le še povečanje vodstva Srbije. Nikola Milutinov in Marko Jagodić-Kuridža sta poskrbela za vodstvo z 91:55. Poljaki so se, prav tako okrepljeni z rezervisti, borili, da bi bil poraz čim manjši in semafor se je na koncu ustavil pri 96:69 v korist Srbije. Najboljši strelec tekme je bil z 19 točkami kdo drug kot Nikola Jokić, ki pa je na parketu prebil le slabih 18 minut.

Ob istem času je Italija z 90:56 premagala Veliko Britanijo in si zagotovila nastop v osmini finala, kjer bo igrala prav s Srbijo. Druga neporažena ekipa skupinskega dela Grčija se bo v izločilnih bojih srečala s Češko, naši južni sosedje Hrvati pa s Finsko. Zadnji par osmine finala letošnjega Eurobasketa pa tvorita Ukrajina in Poljska.

Pari osmine finala med skupinama C in D so: 12.00 Ukrajina - Poljska 14.45 Finska - Hrvaška 18.00 Srbija - Italija 20:45 Grčija - Češka

icon-link Statistika tekme Srbija - Poljska FOTO: Sofascore.com