Srbija po dveh četrtinah že pri prednosti 19 točk

Četa Svetislava Pešića je na dosedanjih tekmah skupinskega dela brez težav odpravila vse tekmece, kar dvakrat pa so Srbi na čelu s prvim zvezdnikom Nikolo Jokićem dosegli stotico. Po vrsti so tako padle Nizozemska, Češka, Finska in Izrael, sedaj pa bodo poskusili poraziti še Poljsko in se tako pridružiti Grčiji, ki je zaenkrat kot edina ekipa zmagala na vseh petih tekmah skupinskega dela. Poljska, ki jo nekaj manj kot leto dni vodi hrvaški trener Igor Miličić pa je zmagala na treh tekmah skupinskega dela in izgubila le proti Finski in to s kar 30 točkami razlike.

Srečanje je lepo otvoril Aleksander Balcerowski, ki je dobil začetni skok in nato še dosegel prvi dve točki na tekmi. Nato pa je svoje delo z osebno napako nad Jokićem izničil in 'Joker' je z dvema zadetima prostima metoma izenačil. Nato pa so Srbi začeli prevzemati pobudo in po trojkah Ognjena Jaramaza in Nikole Kalinića pobegnili na +6. Po dobrih petih minutah pa je predvsem zaradi razigranega Jokića Srbija vodila že za devet točk in trener Poljske je vzel time out. A po odmoru je prednost Srbije le narasla in prva četrtina se je končala z rezultatom 28:14.