Vidno načeto moralo pa je na parketu danes zamenjal veter optimizma."Ta tekma nam ni šla, ampak gremo naprej," je spodbudno dejal Jaka Blažič.

"Padale so tudi težke besede. A ta ekipa je najboljša v Evropi in četrta na olimpijskih igrah. Padci so sestavni del vzponov," je prepričan generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Rašo Nesterović. "Bolj bi me skrbelo, če bi bili tiho, če ne bi bilo nobene reakcije na tekmo, bi bilo bolj zaskrbljujoče. Tako vsaj vidimo, da so res zagrizeni, da hočejo zmagati, da jim je res do tega. To so že stokrat bile takšne situacije in stokrat bodo, mislim, da so dovolj izkušeni in pametni, da točno vedo, kaj morajo narediti," še dodaja.