Tako poseben, da se od njega učijo celo NBA trenerji

Jamahl Mosley je, preden je leta 2021 sedel na trenerski stolček franšize Orlando Magic, kar sedem sezon kot pomočnik trenerja pomagal pri Dallas Mavericksih. V tem času naj bi z Luko Dončićem stkala prav poseben odnos. Ko ga je po tekmi pred svoj mikrofon ujela naša novinarka Sanja Modrić, s pohvalami na račun slovenskega zvezdnika ni skoparil.

"Ljubim ga. Je zelo poseben mladenič. To, koliko mu je mar za ostale in kako jim vrača naklonjenost, presega okvire košarke. Ogromno sem se naučil od njegove ponižnosti in tega, kako skrbi za druge ob sebi," je povedal 43-letni v Wisconsinu rojeni strokovnjak.

Čeprav trenutno svoje znanje predaja na košarkarje čarovnikov iz Orlanda, je bil nastop Dončića eden od glavnih razlogov za njegov obisk Kölna. "Ne gre se mu toliko samo za košarko, ampak za to, da predstavlja svojo državo. Veliko mu pomenita država in to, da ima ob sebi družino in prijatelje. Ima neverjetno srce," je bil Mosley poln naklonjenosti do 23-letnega Slovenca.