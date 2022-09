Avtor knjige o Luki: V Dallasu spremljajo slovensko reprezentanco bolj, kot ameriško

Založnik (Hachette Book Group) je sodeloval z mojim sodelavcem Brianom Windhorstom , saj so skupaj izdali že zelo uspešne knjige. Rekli so, da jih zanima izdaja knjige o Luki. Brian jih je usmeril k meni. Nisem želel samo napisati knjige o tem, kako dober je Luka, ker iskreno mislim, da to ni skrivnost. Ljudje imajo oči, gledajo košarko, vidijo njegovo statistiko. Želel sem napisati nekaj bolj zanimivega. Spomnili smo se, da bi lahko pisali o pritisku, ki ga začuti NBA franšiza, ko na naboru izbere mladega super zvezdnika, kot je Luka. To zgodbo pa bomo povedali skozi prizmo Luke. Preko izkušenj, ki so jih Mavericksi doživeli, odkar je Luka pri njih. Imeli so neuspehe, zmešnjave, veliko so spremenili, letos pa so bili zelo uspešni. Še veliko dela jih čaka. Zato, da povem to zgodbo, sem imel občutek, da moram Slovenijo obiskati in dobiti občutek, od kod je Luka, in začutiti evropsko košarkarsko sceno. On je bil najbolj izpopolnjeni najstniški talent, ki je iz Evrope prestopil v NBA.

Tim MacMahon je novinar pri ESPN že trinajst let, še pred tem je o športu v tem teksaškem mestu poročal šest let. Maverickse je torej spremljal tudi v letih, ko je njihov glavni zvezdnik bil Dirk Nowitzki . Nemec je bil leta 2011 najbolj zaslužen za edini naslov, ki ga je franšiza osvojila v svoji zgodovini. Zdaj ljubitelji košarke v Dallasu upajo, da jih bo drugi Evropejec popeljal do drugega naslova. V sproščenem pogovoru z izkušenim novinarjem smo se menili o pritisku, ki ga franšiza čuti, ko na naboru izbere igralca, ki je tako nadarjen kot Luka. Dotaknili pa smo se tudi številnih drugih tem. MacMahon med drugim meni, da Luka lahko postane "eden najboljših igralcev vseh časov" .

Ne še, vsekakor upam, da bom. On je ves čas blizu reprezentance in moje razumevanje je, da bo v prihodnje tudi ves čas blizu Dallas Mavericksov. To sicer še ni bilo uradno potrjeno, ampak verjamem, da je to smiselno. Luka ima z njim očitno dober odnos, Igor Kokoškov jih je zapustil, saj je prestopil v Brooklyn Netse, Boban ( Marjanović ), ki ni trener, ampak sta si z Luko bila zelo blizu, je tudi prestopil v Houston Rocketse. Vidim vrednost v tem, da je tam z Luko nekdo, ki ga pozna in mu je njegova igra blizu. Mislim, da Luka res ceni, da je nekdo 'domač' skupaj z njim. Nekdo, s komer se lahko druži.

Z nekaterimi ljudmi, ki so povezani s slovensko reprezentanco, nekdanjimi (slovenskimi) igralci v ligi NBA in z ljudmi, ki delajo v mlajših selekcijah slovenske košarke.

Govoril sem z nekaterimi ljudmi, iskreno pa sem to priložnost izkoristil tudi kot mini dopust. Sprehodil sem se na vrh Šmarne gore in obiskal Bled, med drugim tudi zato, da dobim občutek, od kod prihaja Luka. Nato odhajam tudi v Köln, kjer bom lahko opravil veliko več pogovorov. Seveda spremljam Maverickse in ligo NBA, tako da bom tudi med sezono NBA opravil na ducate pogovorov.

Mislite, da je Luka tisti, ki Mavsom pove, koga želi ob sebi, ali oni sami menijo, da on ob sebi potrebuje nekoga, ki ga pozna?

Zdaj bom popolnoma špekuliral. Ugibam, da je to vzajemno. Mislim, da si Mavsi ne mislijo: "O moj bog, za Luko potrebujemo varuško". Tudi on ni nekdo, ki udari po mizi in jim govori: "Naredite to, naredite tisto". Mislim, da je on izrazil željo, da je Marko ob njem in del trenerskega moštva. Mavericksi pa so v njem (Miliću) verjetno videli vrednost.

Kakšen odnos ima Luka, po vašem mnenju, z vodstvom moštva Dallas Mavericks? Kako bi ga primerjali z drugimi super zvezdniki v ligi NBA?

Ko govorimo o vodstvu kluba, je prva oseba, o kateri govorimo, Mark Cuban (lastnik kluba). On je vedno bil znan kot lastnik, ki je zelo prijazen do svojih zvezdnikov. Prva prioriteta Cubana v Mavericksih je Lukova sreča. Pametno. Za njegovo srečo so se že velikokrat zelo potrudili. Z Mikom Finleyjem (pomočnik športnega direktorja op.a.) ima odličen odnos, enako velja za Nica Harrisona (športni direktor op.a.), ki ga pozna še iz časov, ko sta skupaj sodelovala pri znamki Nike. Mislim, da je njihov odnos dober.

Luka se od drugih zvezdnikov v ligi NBA razlikuje po tem, da ne želi nujno biti vpleten v odločanje o igralskem kadru. Razume se, da bo Luka odletel domov, šel na obalo, igral bo za slovensko reprezentanco. Po mojem mnenju Luka ni nekdo, ki bi uspešno prepričeval druge igralce, da se pridružijo njegovi ekipi. To ni njegova osebnost. Če bi on bil nekdo, ki udari po mizi in postavlja zahteve, bi Goran Dragić zagotovo bil član Mavericksov. Iskreno bom povedal, da jaz ne razumem, zakaj Mavericksi v Dragiću niso videli večje prioritete. Po pričanjih Gorana se niso zares potrudili. Mavericksi potrebujejo še nekoga, ki bi vodil akcije. Te odločitve z različnih zornih kotov zares ne razumem.