Top 10 Eurobasketa: Dončićevi mojstrovini na prvem in četrtem mestu

Čeprav slovenski košarkarji niso ponovili uspeha izpred petih let in so se od Eurobasketa v Berlinu nepričakovano poslovili že v četrtfinalu, ko so bili boljši Poljaki, nam bodo nekatere njihove poteze in individualne predstave še dolgo ostale v spominu. Samo spomnimo se neverjetnih 47 točk Luke Dončića proti aktualnim olimpijskim podprvakom Francozom, potem ko jih je dan prej domačinom Nemcem "nasul" 36. 23-letnik je prvenstvo sklenil kot četrti najboljši strelec – v povprečju je dosegal 26 točk na tekmo.

Luka Dončić je bil najboljši strelec, skakalec in podajalec Slovenije na letošnjem Eurobasketu.

Tako kot v ligi NBA je navijače na noge dvigoval s številnimi atraktivnimi akcijami, med katerimi sta dve našli svoje mesto med deseterico najlepših. Trojko prek roke 216 centimetrov visokega Rudyja Goberta ob zvoku sirene proti Franciji so organizatorji uvrstili na četrto mesto. Preigravanje med nogama, ki mu je sledila še atraktivna podaja za zabijanje Vlatka Čančarja, proti Madžarski pa je bilo izbrano celo za najboljšo potezo celotnega turnirja.

V top 3 sta se znašla še Giannis Antetokounmpo z "živalskim" zabijanjem proti Estoniji in Rudy Gobert, ki je proti Sloveniji na "poster" postavil prav Dončića, a mu to ni pomagalo, saj so varovanci Aleksandra Sekulića tekmo dobili z 88:82.

Idealna peterka brez Slovencev

Kljub temu je Dončić – predvsem zaradi ranega slovesa – ostal brez uvrstitve v idealno peterko turnirja, kar mu je uspelo pred petimi leti, ko je bil ob njem tudi Goran Dragić, ki je bil takrat izbran celo za najkoristnejšega igralca. V najboljši peterki so tokrat bili Willy Hernangomez in Lorenzo Brown (oba Španija), Rudy Gobert (Francija), Giannis Antetokounmpo (Grčija) in Dennis Schröder (Nemčija). Hernangomez je obenem nasledil Dragića kot najboljši posameznik turnirja, njegova blokada nad Laurijem Markkanenom v četrtfinalu pa je bila izbrana za peto najlepšo akcijo turnirja.