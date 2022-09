Tresoči avtobus in rapsodija v slovenski režiji: 'Daj Francoze ...'

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Pride Janezek v pekarijo in vpraša peka: "A mate 50 žemljic?"

"Nimamo" odgovori pek. Janezek se zahvali in odide. Pride zopet naslednji dan. Isto vprašanje: "A mate 50 žemljic?" Pek seveda spet brez žemljic. Janezek se tudi tokrat zahvali in odide. Tako vse do konca tedna. Zdaj si pa pek misli:"Zakaj pa ne bi le nekaj zaslužil in pobiču spekel žemljice?" In pride Janezek zopet v pekarijo: "A mate 50 žemljic?" "Imamo!" ves vesel reče pek. "Nikoli jih ne boste prodali." reče Janezek, se zahvali in odide.