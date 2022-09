Tudi Dončićeva spodbuda in plaz sočnih besed nista prinesla zmage

Poskušal je motivirati soigralce in precej sočno zabrusil: "Mi bi prišli do finala, pa tako, a? Ajde, u pič... mat... Dejmo mal borbe. U piz... mat... Vnaprej govorimo." Ob tem je na tla vrgel prazno plastenko s pijačo. Nato je navodila za igro ekipi dal selektor, Dončićev motivacijski prijem pa ni deloval, saj so Slovenci tekmo izgubili in zabeležili prvi poraz na letošnjem Eurobasketu. Do konca rednega dela Slovence čakata še tekmi z Nemčijo in Francijo, potem bo jasno, katero mesto bodo zasedli v svoji skupini.

Luka Dončić je imel največjo minutažo na tej tekmi med Slovenci (35:23), dosegel je 16 točk in vpisal še po osem skokov in podaj.