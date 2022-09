Tudi zaradi nigerijske hrane so se v napadu toliko zanašali na Dončića

Slovenija je v osmini finala prestala zahteven belgijski test in se prebila med osem najboljših na Eurobasketu. Kljub zmagi aktualni evropski prvaki niso navdušili. V napadu so se preveč zanašali na Luko Dončića, ki je še tretjič zapored dosegel vsaj 35 točk. Kljub temu so ostali reprezentanti mnenja, da napad Slovenije ni preveč odvisen od prvega strelca. Dončić je priznal, da bi lahko več podajal. Nasmejal pa nas je odziv kapetana Gorana Dragića, ki je podal zanimiv razlog, zakaj v napadu tokrat ni imel tako pomembne vloge.

Luka Dončić – 35 točk, pet asistenc in pet skokov. Nato dolgo nobenega, zatem pa Klemen Prepelič 13, Mike Tobey 12 in Goran Dragić 11 točk. To je seznam najboljših strelcev Slovenije v osmini finala proti Belgiji. 23-letnik zvezdnik Dallasa je imel v napadu znova vse niti igre v svojih rokah. Celo tako, da se je na trenutke zdelo, kot da ostali samo čakajo, s čim bo tokrat presenetil nasprotnika. Ko so se slovenski košarkarji po aplavzu svojih navijačev – v berlinski areni jih tokrat ni bilo veliko, morda kakšnih 100 – skozi miks cono odpravili do garderobe, seveda nismo mogli mimo vprašanja, ali se Slovenija v napadu ne preveč zanaša na svojega prvega strelca. "Ne. Seveda je izjemen talent, ampak okoli njega imamo odlično ekipo. Zmagujemo, to je najpomembnejše. Vsak prispeva toliko kot lahko. Je naš najboljši igralec, seveda ga bomo uporabljali," je odvrnil Mike Tobey, ki je saniral poškodbo gležnja, zaradi katere ga ni bilo na tekmi proti Franciji. Podobnega mnenja je bil tudi Vlatko Čančar. "Ko imaš Luko v napadu, je to lahko samo velik plus," je pojasnil.

icon-expand Retin Obasohan je proti Sloveniji igral skoraj 35 minut in večji del tega časa pokrival Gorana Dragića. FOTO: Fiba

Belgijska pošast je nagajala Dragiću Isto vprašanje smo postavili tudi kapetanu Goranu Dragiću, za katerega nismo vajeni, da slovenske napade spremlja v kotu in celotnih 24 sekund ne pride do žoge, kar se je proti Belgiji zgodilo kar nekajkrat. Tudi on nam je v odgovor ponudil odločen "ne". Sledil je trenutek tišine, nato pa je kapetan izbrane vrste podal zanimivo razlago, zakaj v soboto ni bil tako agresiven v napadu. "Morate vedeti, kdo me je kril. Človek lahko premika omare. Vprašal sem ga, kaj je, ker je tako močan. Odgovoril je, da je nigerijsko hrano. To je bil najmočnejši igralec, proti kateremu sem kadar koli igral," je belgijsko številko 32 – Retina Obasohana – pohvalil izkušeni 36-letnik. Ko te MVP evropskega prvenstva in udeleženec tekme zvezd lige NBA s 14-letnimi izkušnjami čez lužo označi za najmočnejšega branilca, proti kateremu je kadar koli igraj, je to zagotovo velika čast. Obasohan je na novinarski konferenci po tekmi potrdil, da je Dragić pristopil do njega in mu rekel prav to.

Razkril pa je, da ima izjemna fizična moč tudi svoje pomanjkljivosti oziroma slabosti. "Ugotavljam, da je to včasih prednost, včasih pa slabost. Zahvaljujem se bogu za svojo genetiko, a ko si tako grajen, je to lahko tudi negativno, ker potem sodniki mislijo, da lahko preneseš vse," je začel Obasohan, ki je za fizične napore v obrambi plačal na drugi strani parketa, saj je v 32 minutah dosegel vsega tri točke in zadel le enega od petih metov. Dodal je še: "Košarka je igra prefinjenosti in občutka. Ko si v položaju, ko želiš zaključiti in si pod prekrškom, ti to lahko nagaja. Ampak se ne pritožujem. S temi rameni sem se rodil in skušal jih bom karseda izkoristiti." Ob tem nas je nasmejal odziv belgijskega selektorja Daria Gjergje, ki je, ko je Obasohan zaključil, v nekoliko tišjem tonu dodal samo: "Pošast."

icon-expand Ko smo se pred tekmo pogovarjali z Dariem Gjergjo, je bil prešerne volje. Po tekmi je bil sicer ponosen nad predstavo svojih fantov, a razočaran zaradi sodniškega kriterija. FOTO: 24ur.com

Belgijci razočarani nad sodniškim kriterijem Hrvaški strokovnjak kljub dobri predstavi svojih varovancev po tekmi ni bil nič kaj zadovoljen. Razbesnele so ga namreč sodniške odločitve, ki so po njegovem mnenju šle v korist Sloveniji. "V zadnjih tednih veliko poslušam o enakopravnosti. Ampak ta v košarki ne obstaja." Sledilo je podvprašanje enega od novinarjev, če lahko svojo misel razširi in o domnevni enakopravnosti pove kaj več. "Mislim, da dobro veste, kaj sem mislil. Že mesece poslušam, kako bo vse pošteno in enako za vse, ampak to ne drži. Nehajmo si lagati," je bil odgovor.

Nezadovoljen ni bil samo trener, tudi belgijski košarkarji so imel veliko za pripomniti čez sodniški kriterij. Še posebej je v miks coni "blestel" Kevin Tumba, ki je z nešportno osebno napako nad Dončićem v zadnji četrtini Sloveniji pomagal do ključnega delnega izida 19:1, ki je prelomil srečanje in odločil potnika med osem najboljših. "Skušal sem igrati trdo v obrambi. Čeprav gre za Luko, mislim, da bi morali za vse imeti enak kriterij. To je navsezadnje Eurobasket. Sodniki bi morali piskati enako za obe strani," ni bil zadovoljen center bruseljskega Circusa. 31-letnik si je z Dončićem že v prvem polčasu izmenjal nekaj ostrejših besed, v drugem pa se je znašel celo na tleh, ko naj bi prav 23-letni Slovenec nad njim storil prekršek, a je sodniška piščalka ostala nema. "Včasih tudi on dela prekrške, ki jih sodniki ne vidijo. Ko pa nekdo drugi stori enako, to seveda takoj kaznujejo," je sklenil Tumba.