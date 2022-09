Preobrat v drugi četrtini, Ukrajinci v vodstvu ob polčasu (45:42)*

Po sobotnih štirih tekmah osmine finala so bili znani štirje četrtfinalisti Eurobasketa, danes si bo mesta v boju za odličja priigralal še preostala četverica reprezentanc. Najprej je na sporedu tekma Ukrajina - Poljska (ob 12. uri), zmagovalec tega dvoboja bo tekmec Slovenije v četrtfinalu. Slovenci so se med osmerico prebili z zmago proti Belgiji in sedaj mirno čakajo na nadaljevanje. Poljaki so bili v skupini D tretji (prvi so bili Srbi brez poraza), s tremi zmagami in dvema porazoma (izgubili so proti Srbiji in Finski).

Ukrajina je bila druga v skupini C (prvi so bili Grki brez poraza), pred Hrvaško in Italijo. Omenjene reprezentance so imele enak izkupiček osmih točk (tri zmage, dva poraza), a so bili Ukrajinci najboljši v krogu treh moštev. Premagali so tudi Italijane, poraženi pa so bili proti Grkom in Hrvatom. Tudi Slovenci so si zapomnili Ukrajince v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, v Kijevu februarja lani so zmagali Ukrajinci (70:65), toda tista slovenska izbrana vrsta je bila povsem kadrovsko drugačna od trenutne na Eurobasketu.

Po prvi četrtini bolje kaže Poljski, saj je vodila večji del uvodne četrtine. Največ za šest točk, ob koncu prvih desetih minut pa je bil rezultat 24:21. V prvih dveh minutah druge četrtine pa so Ukrajinci ujeli priključek in tudi prvič na tekmi povedli (28:26), največjo prednost so imeli slabi dve minuti pred koncem, ko so vodili za šest točk (45:39).