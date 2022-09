Veselje po veliki zmagi: 'Kdor ne skače, sovraži Bosno, hej, hej, hej!'

Pred tekmo 3. kroga skupinskega dela Eurobasketa je bila Slovenija v vlogi favorita proti reprezentanci BiH. Toda stvari vedno ne gredo po načrtih in zalomilo se je tudi Slovencem, medtem ko so "zmaji", kot je vzdevek reprezentantov Bosne in Hercegovine, s pesmijo in nato še skupaj z navijači na tribunah slavili veliko zmago.

Tekma je bila vseskozi zelo izenačena, toda na koncu so bili boljši košarkarji reprezentance BiH. Za Slovenijo je to lahko dobra šola, to je njihov prvi poraz na letošnjem Eurobasketu. Po treh tekmah imata reprezentanci BiH in Slovenije po dve zmagi in en poraz, do konca skupinskega dela sta na sporedu še dve tekmi, v izločilne boje pa gredo štiri reprezentance iz vsake skupine.

Na slovenski strani slaba volja, na bosansko-hercegovski pa veselje, skorajda tako, kot da bi osvojili naslov evropskih prvakov. Za BiH je bil slovenski "skalp" velika želja, ki so jo uresničili. Zato je bilo ob koncu veselo, kar pred kamerami so se košarkarji poveselili s pesmijo "Bosnom behar probeharao" (Dino Merlin), nato pa so slavili še z navijači.

Kapetan Miralem Halilović je v evforiji po tekmi odšel na tribuno do najbolj glasnih navijačev, ti so nato skupaj začeli navijati v malce spremenjeni različici znane slovenske navijaške parole: "Kdor ne skače, sovraži Bosno, hej, hej, hej!"

icon-expand Veselje reprezentance BiH ob zmagi FOTO: Fiba

Mediji v BiH so pisali o senzaciji, prvi zvezdnik moštva je Jusuf Nurkić, član NBA ekipe , ki je po tekmi povedal: "Zelo spoštujemo Slovence, a kot sem rekel, spoštovanje je eno, igra pa drugo. Pohvala našim navijačem, ki so nas prišli podpirat. Fantje so opravili odlično delo."

Nurkić je za Dnevni Avaz pojasnil, zakaj spoštuje Slovenijo in zakaj ima to državo rad. "Mislim, da so res prišli pripravljeni zame, to je super, vsi ostali so imeli priložnost, to je košarka. Včasih gre, včasih ne. Na koncu mi je uspelo nekaj dobrih podaj in smo prišli v položaj za zmago. Igrali smo dobro obrambo. Mislim, da imamo res veliko spoštovanje do Luke, do vseh, do vse Slovenije. Radi imamo to državo, lahko bi rekli, tam je pol naše države," je bil razpoložen dejal Nurkić, kar je nasmejalo njegovega soigralca Džanana Muso, ki je stal z njim.