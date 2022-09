Vilfan: Vse smo imeli na dlani, a opozoril nismo jemali dovolj resno

Spodrsljaj proti Poljski boli še toliko bolj, ker je imela Slovenija po osvojenem prvem mestu v skupini na papirju odprto pot do polfinala. "Razočaranje je res veliko. Dejansko smo imeli vse na dlani. Imeli smo dovolj opozoril, kaj se dogaja na tem evropskem prvenstvu, ko favoriti izgubljajo proti slabšim ekipam. Imeli smo tri dni časa, pravzaprav štiri. To je več kot dovolj za psihološko, taktično, fizično in kakršno koli drugo pripravo za tako tekmo, ker smo najbrž vedeli, kaj nas čaka. To ni bila ena slaba tekma, v zadnjem mesecu smo imeli kar nekaj slabih tekem. Najprej smo izgubili z Nemčijo, potem proti Bosni in Hercegovini in nato še igrali nepričakovano težko tekmo proti Belgiji. Ampak očitno to niso bila dovolj velika opozorila, da bi vse to vzeli dovolj resno, da bi se pripravili, kot se nenazadnje spodobi za tako pomembno tekmo."

Slovenija je bila prvič v zgodovini v vlogi enega od glavnih favoritov, a to nikakor ne more biti opravičilo za neuspeh: "To ne sme biti izgovor, ker niso bili edini v taki vlogi. Res je, da so bili prvič. Nekdo je rekel, da so imeli tarčo na hrbtu. Ampak to je bilo od prvega dne. To te lahko vrže iz tira na eni, morda dveh tekmah. To pa je bila že šesta tekma zapored. Točno so vedli, kaj jih čaka, tako da to ne sme biti niti razlog niti izgovor za poraz."