Willy je nasledil Gorana Dragića, Špancem za naslov čestital tudi Dončić

Willy Hernangomez je dobil nagrado za najkoristnejšega igralca (MVP) Eurobasketa, skupaj z bratom Juanchom sta bila ključ do uspeha, da je furija znova na evropskem prestolu. Willy je postal vodja moštva, a je izpostavil, da je šlo tudi za izjemno kemijo v moštvu in zaupanje, ki jih je pripeljalo tako daleč. Čestitko novim evropskim prvakom je poslal tudi slovenski košarkar Luka Dončić, ki zelo dobro pozna španske reprezentante.

Willy Hernangomez je skupaj s soigralci slavil naslov evropskega prvaka.

Španski košarkar Willy Hernangomez pred začetkom Eurobasketa ni bil med tistimi najbolj medijsko izpostavljenimi košarkarji. V središču pozornosti so bili drugi zvezdniki, predvsem Srb Nikola Jokić, Slovenec Luka Dončić in Grk Giannis Antetokounmpo, pa tudi Francoz Rudy Gobert, Nemec Dennis Schröder ... Toda španski košarkar, ki igra v ligi NBA za New Orleans, je na koncu pobral "smetano" in bil izbran za najkoristnejšega igralca Eurobasketa (MVP). Brez dvoma presenetljivo, če bi o tem, kdo bo najboljši igralec na EP, razmišljali pred začetkom. Na koncu je zasluženo dvignil to priznanje, Španci pa pokal evropskih prvakov (nazadnje jim je to uspelo 2015), čeprav jih resnici na ljubo prav veliko strokovnjakov v analizah ni omenjalo kot kandidate za najvišja mesta. Na Eurobasketu 2017 je nagrado MVP dobil slovenski kapetan Goran Dragić, Slovenci pa so takrat v Istanbulu osvojili naslov evropskih prvakov.

"Z bratom prihajava iz skromne družine iz predmestja Madrida, Las Rozas. Vedno sva mislila, da se bova morala boriti in trdo delati za vse. Nikoli si nisva mislila, da bova lahko igrala v ligi ACB, nikoli si nisva mislila, da bova lahko igrala toliko let v NBA. Tako sva preprosto nadaljevala z delom in izkoristila svoje priložnosti in to, da bova skupaj igrala za reprezentanco in osvojila Eurobasket, so več kot sanje. Izjemno sem ponosen na vse svoje soigralce, na trenerski štab in celotno špansko zvezo od vrha do tal. Zaslužimo si to zlato medaljo," je o občutkih in o tem, kako poseben trenutek je bilo igrati z bratom Juanchom na EP, povedal Willy za spletno stran Fibe.

Ta turnir je pomenil tretji zaporedni nastop na EuroBasketu za 28-letnega Willyja Hernangomeza in nagrada MVP je bila na nek način simbolična, saj je postal vodilni mož reprezentance na in ob parketu. Njegov napredek je viden tudi iz njegove osebne statistike zadnjih treh evropskih prvenstev:

2015: 3,1 točke in 1,0 skoka v 5,7 minutah na tekmo 2017: 7,6 točke in 5,9 skoka v 13,9 minutah na tekmo 2022: 17,2 točke in 6,9 skoka v 21,7 minutah na tekmo

Družina Hernangomez

Willy Hernangomez (v višino meri 209 centimetrov) je dosegel 27 točk v četrtfinalu proti Finski, ko so Španci zmagali, čeprav so zaostajali že za 15 točk. "Način, kako smo rasli na tem turnirju, je bil neverjeten. In zaupanje v slačilnici je bilo nekaj posebnega. Srečen sem, da sem v bližini teh fantov, saj so mi zaupali od začetka," pravi Willy. V finalu je bil njegov mlajši brat Juancho najboljši igralec in tisti, ki jih je popeljal do zmage proti Franciji. Skorajda ni mogel zgrešiti (27 točk z bleščečim metom 9/11, od tega sedmimi trojkami - met za tri 7/9) in si prislužil nagrado igralec tekme. Willy Hernangomez se je pridružil izjemnim španskim košarkarjem, pravzaprav legendam. Postal je šele sedmi španski košarkar, ki je osvojil nagrado MVP Eurobasketa po Pauu Gasolu (2009 in 2015), Juanu Carlosu Navarru (2011), Juanu Antoniu Corbalanu (1983), Waynu Brabenderju (1973), Emilianu Rodriguezu (1963) in Rafaelu Martinu (1935).

