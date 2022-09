Francozi po prvi četrtini proti Turkom vodijo za sedem točk

Na Eurobasketu so v boju za četrtfinale v Berlinu na sporedu prve štiri tekme. Poleg tekme Slovenija - Belgija bo zanimivo tudi na preostalih treh. Naprej se bosta pomerili reprezentanci Francije in Turčije (prenos na Kanalu A in VOYO), Francozi po prvi četrtini vodijo 18:11. Sledi slovenska tekma, za njo Nemčija in Črna gora, nato pa je v prenosu še večerna tekma med Španijo in Litvo (ob 20.30 na Kanalu A in VOYO).

icon-link Francija - Turčija

Danes je na EP na sporedu prvi "paket" tekem osmine finala, pari pa zanimivi. Slovenija je na tekmi z Belgijo favorit, podobno je tudi pri Nemčiji, ki bi morala biti boljša od Črne gore. Težje je napovedati razplet, ko se bosta udarila stara košarkarska tekmeca Španija in Litva, pa tudi med Francijo in Turčijo bi moralo biti precej izenačeno.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Prva tekma na sporedu v Berlinu, kjer je na vrsti zaključni del Eurobasketa, je dvoboj Turčije in Francije. Francozi so igrali v slovenski skupini B v Kölnu, kjer so zasedli tretje mesto s tremi zmagami in dvema porazoma in zaostali za Slovenijo in Nemčijo. Francija je v vlogi rahlega favorita, tudi glede na dosedanje dvoboje na Eurobasketih, galski petelini so zmagali na 13 od 15 medsebojnih odigranih tekem.

V skupini A je v Tbilisiju tekma med Turčijo in Španijo odločala o prvem mestu. Španci so zmagali 72:69 in osvojili prvo, Turki pa so bili drugi (tri zmage, dva poraza). Poraz so doživeli tudi proti Gruziji, o tej tekmi se je na veliko govorilo in pisalo zaradi incidenta po tekmi. Kot zanimivost pa podatek, da je Turčija zanesljivo premagala Belgijo (78:63), slovenskega tekmeca v osmini finala.

Pri Turkih je zanimiv igralec 20-letni Alperen Sengun (član NBA moštva Houston Rockets), ki je prvi v ekipi po doseženih točkah (18,2) in skokih (8,8) po rednem delu tekmovanja. Prvi podajalec je izkušeni Shane Larkin (sedem podaj v povprečju na tekmo), a zaradi poškodbe zapestja je že končal z nastopi, kar bo težava za selektorja Ergina Atamana. Pri Francozih sta pri statistiki v ospredju igralca NBA, Evan Fournier je prvi strelec moštva (v povprečju 15 točk na tekmo), skakalec pa Rudy Gobert (devet skokov na tekmo v povprečju). Nervozen začetek tekme in kup zgrešenih metov na obeh straneh, Francozi so povedli s 7:0, Turki so prvi koš dosegli šele v peti minuti uvodne tretjine. Francija je največ vodila za 10 točk, a so Turki zadeli trojko (njihov met za tri 1/9), tako da je bil ob koncu prvega dela izid 18:11.

icon-expand Rudy Gobert FOTO: Fiba

Izid:

Turčija - Francija -:-