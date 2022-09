ZDA: Navijati za Luko pomeni navijati za Slovenijo!

Pred današnjim četrtfinalnim obračunom smo govorili z navijači v New Yorku in Teksasu, ki jim danes sicer ne bo treba vstati ob nemogočih urah. A tudi če bi morali, jim ne bi bilo težko, sta nam razlagala Michael Bibbins in S. J., navijača, podkasterja in velika oboževalca ne le Luke Dončića, ampak vseh naših fantov.

Michael nas celo pozdravi v slovenščini: "Hvala za vabilo". Trikrat lahko ugibate, kdo je vzrok, da se je naučil govoriti slovensko. Skupaj s S. J. sta ena od tisočih, ki so se celo odločili plačati ESPN+, kjer si Američani lahko ogledajo prenose tekem Eurobasketa.