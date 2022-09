Življenjska predstava najbolj odbitega trenerja

"To ni bilo 12 košarkarjev, to je bilo 12 levov in zatresli so ves svet," je v enem od številnih čustvenih komentarjev po tekmi ihtel Gianmarco Pozzecco. Svet košarke je po zmagi Italije nad Srbijo obnemel in to je vedel. Padli so favorizirani Srbi, ki niso znali pojasniti šoka nad porazom proti Italijanom niti sebi niti presenečenim, zaprepadenim srbskim novinarjem.

A predstava 'Pozzecco' se ni začela z zadnjim sodnikovim žvižgom, začela se je ob njegovi izključitvi. Zaradi prigovarjanja sodnikom si je prislužil drugo tehnično napako in izključitev. A ni odšel z igrišča, ne tako, kot to pač storijo izključeni trenerji. Najprej je odšel do svoje klopi, objel celotno ekipo, igralce in strokovni štab in jim, kot so kasneje izdali košarkarji, dejal: "Zmagajte to tekmo, zmagajte jo zame!" Potem se je poslovil še od srbske klopi in zajokal. Želel se je zjokati na rami predsednika Srbske košarkarske zveze Predraga Danilovića, preden je v solzah dokončno zapustil dvorano.