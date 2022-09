Zlati kapetan: Obleči slovenski dres je neverjeten občutek

Dolgo je govoril o medalji. Bil ji je blizu že leta 2009, ko je Poljsko zapustil z grenkim priokusom in četrtim mestom. Moral je preživeti tudi razočaranje na domačem prvenstvu štiri leta kasneje, ko je že kot prvi zvezdnik izpadel v četrtfinalu. Nato pa je leta 2017 kot kapetan, prvi zvezdnik in najboljši posameznik turnirja le dostavil dotlej izmuzljivo medaljo. In to v njenem najžlahtnejšem odtenku.

Kmalu po slavju v Istanbulu je Goran Dragić sporočil, da za reprezentanco ne bo več igral. Dolgo se je tega tudi držal. Lani je olimpijski turnir spremljal kot navijač, letos poleti pa si je le premislil.

"Dolgo je že tega (od Eurobasketa 2017, op. a.). Vmes se je veliko zgodilo. Lani sem bil navijač številka ena na olimpijskih igrah. Letos so me vprašali, če lahko pomagam. Prepričali so me v poslovilno tekmo proti Hrvaški, na kateri sem dobil odlične občutke. Na koncu sem se odločil, da pridem nazaj in pomagam reprezentanci. Ponovno obleči slovenski dres je neverjeten občutek," je bil na novinarski konferenci pred težko pričakovanim začetkom turnirja stare celine navdušen Dragić.