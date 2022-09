Znani obrazi in celotna Slovenija skupaj za naše košarkarje

S pričetkom septembra na POP TV, Kanal A in VOYO prihaja težko pričakovano evropsko prvenstvo v košarki. Fantje, ki so dokazali, da nas ekipni športi združujejo, bodo prvič na parket stopili že prvi dan tekmovanja, kjer jih čaka obračun z Litvo. Ob tej priložnosti so poseben videospot podpore pripravili znani Slovenci, ki dokazujejo, da ni važno, ali si pevec, igralec ali radijski voditelj, vsi stojimo skupaj, ko pride do navijanja za slovenske športnike. In s skupnimi močmi dosežemo izjemne rezultate.