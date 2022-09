Na stopničke tudi po vseh štirih, če bo treba

Zoran Dragić je bil v skupinskem delu eden ključnih košarkarjev slovenske reprezentance. Na tekmo je igral dobrih 18 minut, ob ključni zmagi za prvo mesto proti Franciji celo 28. V osmini finala pa mu je zdravje – znova – obrnilo hrbet. Pred koncem prvega polčasa je ob prodoru v polnem šprintu priletel v ogrodje obroča, po čemer tekme ni mogel nadaljevati. Kasnejši pregledi so pokazali, da si je pri tem strgal del stegenske mišice. Okrevanje po takšni poškodbi običajno traja od šest do osem tednov, zato je bilo hitro jasno, da ga na Eurobasketu ne bomo več videli.

Da mu očitno ni usojeno, se je tolažil, ko je med ponedeljkovim treningom Slovenije v berlinski areni stopil pred medije. Že prejšnji Eurobasket, takrat v celoti, je namreč izpustil zaradi okrevanja po poškodbi kolena. "To je del športa, na to ne morem vplivati. Lahko vplivam samo tako, da je moje telo maksimalno pripravljeno, kar je bilo. Vse prejšnje tekme sem odigral brez kakršnih koli problemov. To je mati narava, ona ne izbira, to se zgodi. Na žalost se je spet meni," si mlajši od bratov Dragić nima ničesar očitati.