Sekulić: Prepričan sem, da se bodo Hrvati poskušali oddolžiti za poraz v Stožicah

Slovenska moška košarkarska reprezentanca se je iz Ljubljane preselila v Laško in košarkarji bodo v Celju trenirali vse do odhoda v Nemčijo prihodnji konec tedna. Varovance selektorja Aleksandra Sekulića čaka še zadnji test v dvorani Zlatorog, tekmec bo Hrvaška. Nazadnje so Slovenci v Stožicah visoko premagali Hrvate (97:69).

Slovenska izbrana vrsta je v sredo odigrala prijateljsko tekmo proti srbski izbrani vrsti, Luka Dončić in soigralci so v razprodanih Stožicah zmagali po podaljšku (97:92). V petek dopoldan so slovenski košarkarji še trenirali v Ljubljani, po kosilu pa so odpotovali v Laško, kjer so s treningi nadaljevali v celjski dvorani Zlatorog, kjer jih danes proti Hrvaški čaka še zadnja tekma v pripravljalnem obdobju. Pred vkrcavanjem na reprezentančni avtobus se je od soigralcev poslovil Jurij Macura, za katerega se je selektor Aleksander Sekulić odločil, da kot naslednji zapusti priprave. Že prej so s prvotnega sezama odpadli Robert Jurković, Bine Prepelič, Saša Ciani, Luka Ščuka in Gregor Glas. V reprezentančni zasedbi tako ostaja štirinajsterica košarkarjev, na Eurobasket pa jih bo odpotovalo dvanajst.

"Ko igramo pripravljalne tekme pred polno dvorano domačih navijačev, je ne glede na vse pomembna tudi zmaga, čeprav je poudarek na določenih stvareh v igri. Če damo vse od sebe in preizkušamo stvari, ki smo si jih zamislili, pa tudi poraz na pripravljalnem obračunu ni dramatičen. Proti Srbiji smo delali veliko napak in bili neprecizni pri izvedbi napadov, a je do izraza prišla nadarjenost posameznikov in naš napadalni potencial," pravi slovenski selektor. "Pričakujem, da bomo proti Hrvaški te stvari izboljšali. Hrvaška je izjemna ekipa, ki je močnejša še za naturaliziranega Američana Jaleena Smitha. Imajo kakovostne posameznike, ki skušajo najti pravo kemijo. Ta pa je prepotrebna za velika tekmovanja. Prepričan sem, da se bodo poskušali oddolžiti za poraz v Stožicah v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, zato nas nov čaka zahteven preizkus," je v izjavi za spletno stran KZS pred tekmo dejal selektor Aleksander Sekulić.

icon-expand Goran Dragić na tekmi Slovenija – Hrvaška v Stožicah. FOTO: Damjan Žibert