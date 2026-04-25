Evropski parlament bo za prenovo namenil 22 milijonov evrov

Bruselj, 25. 04. 2026 17.15 pred 42 minutami 1 min branja 4

Avtor:
N.Š.
Evropski parlament

Evropski parlament naj bi potrdil dobrih 22 milijonov evrov vredno prenovo svojega centra za obiskovalce v Bruslju. Kot poroča Politico, naj bi projekt prinesel posodobitev obstoječe vsebine in infrastrukture ter povečal število obiskovalcev.

Gre za center Parlamentarium, ki stoji tik ob sedežu parlamenta in obiskovalcem predstavlja delovanje evropskih institucij. Odprt je bil leta 2011, njegova izgradnja pa je takrat stala približno 20 milijonov evrov. Tokratna prenova bo torej dražja od prvotne investicije.

Parlamentarium velja za eno bolj obiskanih točk v Bruslju. Po podatkih parlamenta ga dnevno obišče okoli 1000 ljudi, letno pa približno 350.000. Z načrtovano prenovo želijo to številko povečati na približno 420.000 obiskovalcev.

Razlog za prenovo je predvsem tehnološki.

V parlamentu navajajo, da je oprema zastarela in da prihaja do pogostih tehničnih težav. Cilj je posodobiti razstavne vsebine in jih prilagoditi sodobnim načinom predstavitve, hkrati pa izboljšati uporabniško izkušnjo.

Načrtujejo tudi spremembe v zasnovi prostora, da bi bil center bolj viden z bližnjega trga Place du Luxembourg.

Evropski parlament
Evropski parlament
FOTO: Dreamstime

Projekt prenove Parlamentariuma je del širših investicij v infrastrukturo Evropskega parlamenta.

Vzporedno poteka tudi obsežna prenova stavb v Bruslju, vredna okoli 500 milijonov evrov, ki vključuje tudi plenarno dvorano, kjer zasedajo evropski poslanci.

Po drugi strani pa prenova centra za obiskovalce prihaja v času, ko Evropska unija zaradi stroškov in nižjega obiska zmanjšuje število podobnih centrov v državah članicah.

Umikajo ajvar premium nepekoč 290g

5 sladic, ki jih pripravimo v soboto in jih jemo ves vikend

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Prelepa Soča
25. 04. 2026 17.56
Kot 1., naj očistijo umazanijo okoli parlamenta, toliko odpadkov, z jogiji vred, kolikor jih je tam okoli, še nikjer nisem videl.... kot na odpadu... tega naj se najprej lotijo.
300 let do specialista
25. 04. 2026 17.52
Satanisti si gradijo utrdbo ene vlade.
Dragica Cegler
25. 04. 2026 17.48
A pol pa še zato ni oerbati udeležil srečanja?
NeXadileC
25. 04. 2026 17.26
Preveč si dovolijo. Ups! Preveč jim dovolimo...
