Evropski parlament bo za prenovo namenil 22 milijonov evrov

Gre za center Parlamentarium, ki stoji tik ob sedežu parlamenta in obiskovalcem predstavlja delovanje evropskih institucij. Odprt je bil leta 2011, njegova izgradnja pa je takrat stala približno 20 milijonov evrov. Tokratna prenova bo torej dražja od prvotne investicije.

Parlamentarium velja za eno bolj obiskanih točk v Bruslju. Po podatkih parlamenta ga dnevno obišče okoli 1000 ljudi, letno pa približno 350.000. Z načrtovano prenovo želijo to številko povečati na približno 420.000 obiskovalcev.

Razlog za prenovo je predvsem tehnološki.

V parlamentu navajajo, da je oprema zastarela in da prihaja do pogostih tehničnih težav. Cilj je posodobiti razstavne vsebine in jih prilagoditi sodobnim načinom predstavitve, hkrati pa izboljšati uporabniško izkušnjo.

Načrtujejo tudi spremembe v zasnovi prostora, da bi bil center bolj viden z bližnjega trga Place du Luxembourg.