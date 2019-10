10. Nočni tek na Kalvarijo: po stopnicah 300 tekačev, a rekord nepremagan

Tokratni, že deseti Nočni tek po stopnicah na Kalvarijo se tudi v jubilejni ediciji po besedah organizatorjev ni izneveril. "Na stopnice se je podalo okoli 300 odraslih in otrok in to kljub hladnim temperaturam," so po uspešno zaključenem dogodku zadovoljni v Univerzitetni športni zvezi Maribor - Zdrava zabava.

Rekorder ni uspel na stopničke

"Danes sem po nekaj letih prost, da sem se dogodka lahko znova udeležil in to me veseli," je sinoči v štajerski prestolnici povedal Matjaž Mikloša, lastnik nekaj let starega rekorda proge, ki ga tudi letos ni uspel nihče preseči. Mikloša se tokrat sicer ni uvrstil med prve tri, saj je bila konkurenca huda. Zmagovalec Klemen Šparing je na vrh 'peklenskih šteng' namreč pritekel s časom 1:49,18.