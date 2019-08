V 12 dneh okoli Slovenije: 'Tekli bomo z nasmeškom in solzami'

Ultramaratonec Bogomir Dolenc bo naslednjih 12 dni tekel okrog Slovenije. Sto kilometrov na dan, od osem do deset ur vsak dan, z namenom ozaveščanja ljudi o hudi bolezni – raku. Letošnji dobrodelni projekt, s katerim zbira sredstva za Male viteze, je posvečen 11-letnemu Anžetu, ki je bitko z rakom pred kratkim izgubil.

TekačBogomir Dolenc, ki je lani uspešno odtekel 42 zaporednih dnevnih maratonov po različnih krajih Slovenije, letos nadaljuje športno-dobrodelni projekt Okrog Slovenije. Tudi tokrat teče za Male viteze – osebe, ki so kot otroci zbolele za rakom in še danes nosijo posledice. "Takih je v Sloveniji več kot 1200. Vsako leto namreč za rakom zboli 50 otrok. Proces zdravljenja je dolg in v 90 odstotkih uspešen, a posledice ostajajo – v obliki poškodbe tkiv, iznakaženosti telesa, največje poškodbe pa so psihološke narave," pojasnjuje. Lani je Bogomirjevi ekipi s pomočjo SMS donacij in donacij različnih podjetij uspelo zbrati 32.518 evrov, h gibanju pa so spravili več kot 6.650 ljudi. Mejnike, ki jih je Dolenc postavil tako v športnem kot v dobrodelnem vidiku, želi postaviti še višje, zato se je odločil, da bo letos v 12 dneh pretekel 1200 kilometrov okoli Slovenije. Projekt začenja danes v Črni na Koroškem, 11. septembra ga bo tam tudi zaključil (celotno traso njegovega teka si lahko pogledate tukaj). Z njim smo se pogovarjali le nekaj dni, preden je začel teči.

Trasa celotnega teka FOTO: Okrogslovenije.si

11-letni Anže izgubil bitko z rakom: 'Projekt posvečam njemu' Letos je motivacija našega sogovornika še večja kot lani. Bitko z rakom je namreč pred dnevi izgubil 11-letni Anže, ki je bil Bogomirju vzor. "Namen projekta je zbiranje sredstev za Male viteze in ozaveščanje ljudi o bolezni, hkrati pa je projekt sedaj posvečen Anžetu. Z mano bo tekel vseh 12 dni – na dresu bom imel simboličen spomin nanj. Poleg tega je ekipa Bogomirja Dolenca zdaj razširjena s podporo njegovih staršev, ker želijo to sporočilo dati v Slovenijo," pojasni in doda: "Takšno je življenje, od Anžeta smo se poslavljali tri mesece, bila je težka zgodba, a nas je veliko naučil. Gremo naprej, delamo spremembe na bolje, ljudi ozaveščamo o tej bolezni."

Če želite tudi vi pomagati Malim vitezom, lahko pošljete sms z besedo VITEZ ali VITEZ5 na številko 1919.

Zastavljeni cilj dosegli še pred startom Njegovi ekipi je že teden dni pred startom uspelo doseči zastavljeni cilj – z donacijami in SMS-ji so zbrali 12.000 evrov. "Gremo v plus, podjetja nas kličejo, SMS-ji letijo, pri teku se mi bodo pridružili tekači, kolesarji in organizirane športne skupine, v določenih okoljih imamo tudi podporo občin … s pozitivno energijo gremo na start." Tistim, ki mislijo, da teče zaradi samopromocije, odgovarja, da gre vsak zbran evro direktno k Malim vitezom, on in njegova ekipa od tega denarja nimajo nič. "Jaz samo organiziram teke in tečem!"

Bogomir Dolenc z družino FOTO: Okrogslovenije.si

Veliko podpore in močno sporočilo Na vprašanje, kakšni so občutki pred startom, je odgovoril, da komaj čaka, da stopi na startno črto."Vem, da sem pripravljen in da delamo najboljšo zgodbo v tem trenutku v Sloveniji, ker dobivamo podporo posameznikov, športnih društev, občin … Srečen sem, da smo končno dobili podporo v Mariboru, udeležba tekačev iz Štajerske bo ogromna, podporo imamo tudi v Ormožu in Ljutomeru, kjer nas bodo sprejeli župani in županja, v Osilnici bodo tekli tudi otroci, na Gorenjskem pa me bodo kolesarji in tekači spremljali na Vršič. Pozdravit nas bo prišla tudi motoristična skupina Beli angeli, ki pomagajo motoristom ponesrečencem pri rehabilitaciji. Dobrodelnost podpira dobrodelnost. Spet puščamo močno sporočilo v slovenskem okolju, da se nekaj da, da lahko pomagamo, da osveščamo o tej težki bolezni, ki pušča tako težke posledice v življenjih ljudi, še posebej pri otrocih." Pripravljal se je že od decembra Zadnje dva tedna, pravi, so zaznamovale predvsem organizacijske priprave, sam pa se je na podvig začel pripravljati že decembra. "Od decembra do marca sem opravljal bazo priprave, ki jo ekstrem zahteva, to je kompleksna mešanica različnih treningov z devetimi enotami na teden – dve ali tri enote teka, fitnesa za moč, fitnesa za razteg, masaže in kolesarjenje. Po marcu sem to preusmeril v priprave tekaškega dela in stopnjeval kilometrino, naredil sem med 400 in 600 kilometri na mesec. To je bilo do junija oz. julija, zadnji mesec pa sem delal zaporedne močno intenzivne treninge od 6 do 8 ur na dan – kombinacija kolesa in teka ter predvsem psihološko pripravo. Telo in glava morata biti namreč osredotočena na pričakovanih deset ur teka na dan."

FOTO: osebni arhiv

Teči bo začel vsak dan ob osmi uri. "Vstal bom dve uri pred startom, že zato, ker z menoj potuje devetmesečna hčerkica, poleg tega ta čas potrebujem zase, da si zbistrim glavo s kavo, zajtrkom, naredim osnovni razteg in masažo, ker bo telo vsak dan bolj utrujeno. Nato začnem teči. Potrebujem eno uro, da prebudim telo, na osnovi tega, kaj začutim, pa začnem intervenirati – povečam/zmanjšam tempo in ves čas doziram hrano in tekočino. Tečem od osem do deset ur na dan, vmes absorbiram tekočo hrano – juhe, prikuhe, kakšen kos pice … manjko, ker ne morem jesti težke hrane, v telo vnašam s tekočimi beljakovinami na naravni bazi, vse ostalo je voda. Ko končam, sledi točno določen ritual – hiter pozdrav ljudi na cilju, vroč tuš, hrana, masaža, čez noč pa moram spraviti hrano v telo, zato bom jedel na dve uri. Dnevno moram namreč zaužiti do 9000 kilokalorij, če bo slabo vreme ali mraz, še več. Tega pa z enim kosilom čez dan ne morem. Potem pa poslušam svoje telo. Čez noč se moram regenerirati in telo pripraviti na nov ekstremni tek. Moj cilj je spanje od 22. ure do 6. z dvakratnim ali trikratnim bujenjem za hrano." 'Pripravljen sem na krizo, zavedam se vseh tveganj in bolečin' V to, da mu bo uspelo, Bogomir sploh ne dvomi. "Niti za sekundo ne razmišljam, da tega ne bom zmogel. Če bi tako mislil, potem se raje ne bi postavil na start. V to zgodbo grem s fokusom, da vsak dan odtečem zastavljeni cilj – 100 kilometrov, na vsak dan se pripravljam posebej in se veselim vsakega dneva sproti. Imel bom prijatelje, podpornike, vesel bom tudi tistih, ki nas bodo počakali, pomahali, nam dali spodbudno besedo … Bo tudi kriza, na to sem pripravljen, zavedam se tveganj in bolečin, poškodb, pri katerih moram sam sebi reči: Dovolj je." Ob Bogomirju bo tudi njegova partnerka, fizioterapevtka in maserka, njegovo zdravstveno stanje pa bo tudi tokrat spremljala zdravniška ekipa."Izkušnje lanskega projekta so nam dale odgovore, delam z glavo, vem, kako reagirati v kritičnih trenutkih, in letošnja misel na Anžeta je tako močna, da verjamem, da bomo zgodbo uspešno izpeljali do konca. V projekt gremo z nasmeškom in s solzami,"je zaključil.