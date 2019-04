Nova brezplačna aplikacija pokaže, kako zdravo je živilo

"Prehranski profil živil ne bo več uganka za potrošnike, primerjava med živili pa bo hitra in preprosta." S temi besedami so na Zvezi potrošnikov Slovenije pospremili novo brezplačno mobilno aplikacijo, s katero lahko skenirate črtno kodo živila in pridobite podatke o njegovi sestavi v barvah prehranskega semaforja. V bazi je že več deset tisoč živil s slovenskih polic.

"Jogurt v nakupovalni košarici vsebuje 10 g sladkorja/100 g, kruh 4 g soli/100 g, tunina pašteta pa 29 g/100 g maščob ..." Če ste ob prebiranju takšnih podatkov v trgovini zmedeni, vas bo naslednja informacija zagotovo razveselila. Potrošnikom je po novem na voljo nova brezplačna mobilna aplikacija Veš, kaj ješ, ki v treh korakih (izberi – skeniraj – preveri) v barvah prehranskega semaforja predstavi prehranski profil izbranega živila. Uporabnik lahko s kamero mobilnega telefona skenira črtno kodo živila, na mobilniku pa se mu v hipu prikažejo podatki o sestavi živila.

Semafor potrošnikom omogoča, da lahko primerjajo med seboj industrijsko pripravljena živila po njihovi prehranski oziroma hranilni lastnosti. FOTO: Shutterstock

V bazi že 10.000 živil s slovenskih polic Aplikacija je sicer del projekta Inovativne rešitve za informirane odločitve oz. krajše #DeklaracijaInformacija, ki ga financira Ministrstvo za zdravje. Projekt vodi Inštitut za nutricionistiko, v izvajanje pa sta aktivno vključeni tudi Zveza potrošnikov Slovenije in Inštitut Jožef Stefan. Delovanje aplikacije, ki ima v bazi že več 10.000 živil s slovenskih polic, prednosti za uporabnike, predvsem z vidika pomoči pri izbiri živil v povezavi s prehranskim profilom živil in razumevanju podatkov iz hranilne tabele, bodo na današnji novinarski konferenci podrobneje predstavili Marjeta Recek iz Ministrstva za zdravje, Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko, Bojan Blažica z Inštituta Jožef Stefan in Nika Kremić iz ZPS.

Eden od razlogov za nezdravo prehranjevanje je, da se ljudje na tržišču ne znajdejo, informacije pa so pogosto zapletene in zgoščene. —ZPS

Kot pojasnjujejo na ZPS, bo aplikacija uporabnikom v pomoč pri razumevanju podatkov iz hranilne tabele, omogočila pa bo tudi izjemno enostavno primerjavo živil ter na ta način podpirala zdrave izbire, hkrati pa spodbujala živilsko industrijo k izboljševanju sestave živil. Poznate prehranski semafor? Na spletni strani Veš, kaj ješ je pojasnjeno, da je vrednotenje prehranskih izdelkov s t. i. semaforjem uvedla britanskaFood Standard Agency, ki je na podlagi dveletnega raziskovanja ugotovila, da je to najprimernejša in najenostavnejša oblika informacij za potrošnike. S semaforjem vrednotimo prehransko vrednost predpripravljenih živil, kot so npr. predpripravljeni obroki, pice, žita za zajtrk, slaščice, sendviči, pijače, mlečno-žitne ploščice, mlečni in mesni izdelki, slani in sladki prigrizki, ne pa živil, kot so olje, 100-odstotni sok, navadni jogurt ali kos svežega mesa. Živilo se na osnovi semaforja vrednoti in lahko tako dobi zeleno, oranžno ali rdečo piko. Živila, pri katerih so hranila označena z zeleno barvo, uživamo vsak dan, saj vsebujejo malo soli, maščobe in/ali sladkorja ter veliko vlaknin. Živila, pri katerih so hranila označena z oranžno barvo, vsebujejo srednje veliko maščobe, soli in/ali sladkorja in jih uživamo nekajkrat tedensko. Živilom, ki so označena z rdečo in vsebujejo veliko maščobe, sladkorja in /ali soli, ter malo vlaknin, naj bi se izogibali oz. jih uživamo v manjših količinah.

Zelena pika je dober znak, rdeča pa slab. FOTO: Zveza potrošnikov Slovenije

Za uživanje prehranskih vlaknin veljajo ravno obratna priporočila kot za sladkor, sol, maščobo in nasičene maščobne kisline: uživali naj bi jih več in ne manj.

prehranski semafor - vlaknine FOTO: Zveza potrošnikov Slovenije

Sladkor v sadnih jogurtih ZPS je že leta 2014 pod drobnogled vzela sadne jogurte. Medtem ko navadni jogurti vsebujejo od tri do pet gramov sladkorja oziroma laktoze iz mleka v 100 gramih, so vzorci sadnih jogurtov (analizirali so jih 26) vsebovali od 10 do 14 gramov sladkorja v 100 gramih. Eden od njih, namenjen otrokom, je po podatkih z označbe vseboval kar 8,6 grama sladkorja na 100 gramov. "To pomeni, da bi na prehranskem semaforju vsem sadnim jogurtom zasvetila oranžna luč," so opozorili in pojasnili: Običajno pojemo vsebino celega lončka, zato zaužijemo od 15,9 do 35,5 grama sladkorja, kar pomeni približno tri do sedem kock sladkorja. Njihova analiza je pokazala tudi, da je v 180-gramskem lončku lahko le manjša jagoda. V ZPS so izpostavili, da iz označbe pogosto ni mogoče enostavno razbrati, koliko sadja jogurt sploh vsebuje. "V sadnem pripravku ni zgolj sadje, ampak tudi druge sestavine, kot so sladkor, modificirani škrob, arome, barvila, zgoščen sadni sok," so opozorili.

Problematične so zavajajoče trditve na živilih Potrošniške organizacije že desetletje opozarjajo tudi na zavajajoče prehranske in zdravstvene trditve na živilih, ki močno vplivajo na izbiro potrošnikov. K nakupu hrane in pijače jih pogosto napeljujejo navedbe na izdelkih, kot so "spodbuja rast", "vsebuje vitamine in minerale" ter "bogat z vlakninami", a se pogosto izkaže, da ti izdelki vsebujejo tudi veliko sladkorja, maščobe ali soli.