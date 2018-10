Bernarda skrenila z uradne trase: Nočem dehidrirati sredi Avstralije

Kolesarka Bernarda Jurič je v le 15 dneh dirke Terra Australis Bike Epic (TABE) prevozila polovico 6500 kilometrov dolge poti od severa proti jugu Avstralije. V torek je dosegla najvzhodnejšo točko Byron Bay v Novem Južnem Walesu, kjer si je zaradi vnetja grla in ušes – posledic močnega vetra – privoščila nekaj počitka in okrevanja, zdaj pa že pridno nadaljuje pot proti cilju in je trenutno na 4500 kilometrih.

Na dirko se je podalo 12 kolesarjev, Bernarda je edina ženska med njimi. Od starta v Cape Yorku do Coena, 500 kilometrov južno, so se držali trase. "Mojega Dendija (gorsko kolo) sem učila plavati. Ko je splaval (vsaj 20x sva umivala gume), sva prispela v Coen."Tam sta od organizatorjev izvedela, da trasa od Coena ne pelje prek Cairnsa, temveč naravnost v Mareebo. Nato pa so kolesarji izvedeli, da policija in rangerji močno odsvetujejo traso proti Longreachu, saj tam že dva meseca ni deževalo, zato so vsi vodotoki presahnili, trgovine pa so med seboj oddaljene tudi po 360 kilometrov.

Kljub opozorilu, da je tamkajšnja trasa obvezna, in da je s pravili dirke skladno tudi prosjačenje za vodo pri naključnih turistih, se je Bernarda odločila za pot, ki je bila po njeni oceni varnejša. "Nisem razvajena, marsikaj sem že pretrpela in doživela, marsičemu se znam odpovedati, 360 km brezpotij pa s samo tremi litri vode ne zmorem prekolesariti, saj nisem kamela. Tako kot jaz so se odločili še štirje kolesarji, ki smo sedaj obarvani belo, ker so nas s seznama tekmovalcev premestili na seznam 'turistov'. Dejstvo pa je tudi, da niti vsi, ki so sedaj na modrem seznamu in še vedno uradno sodelujejo na dirki, niso odpeljali načrtovane trase," poudarja. Kot pravi, se je za drugačno traso odločila, ker jo čaka še veliko ciljev in ker noče "končati dehidrirana sredi Avstralije".

Bernarda je aprila letos kot prva in edina Slovenka v 27 dneh brez spremljevalne ekipe in v ekstremnih razmerah uspešno prevozila 5500 kilometrov dolgo pot od Pertha do Sydneyja (Indian Pacific Wheel Ride). Ko je prispela na cilj, je potrkala na vrata sydneyjske operne hiše in si s prijateljico privoščila kozarček šampanjca.

Fizični napor, težke odločitve, boleče telo, ekstremne vremenske razmere in celo izguba potnega lista ... vse to je zaznamovalo njeno potovanje, a pogumna Bernarda kljub vsemu vztraja. "Od Mareebe sem vozila proti Mackayu in se tri dni borila z vetrom, ki mi je pihal v prsa s 40 km/h. Veter je naredil svoje. Vnetje grla in ušes ter povišana temperatura sta me spravila na antibiotike in druge tablete. Pa ne bom stokala, moram goniti dalje!"

Priti mora namreč nazaj na uradno traso. Tam so trenutno le trije kolesarji, vsi za njo. "Polovico poti sem že odpeljala, mojega nasmeha niso izbrisali ne angina, ne to nesrečno komuniciranje glede trase, niti dejstvo, da so me pobarvali v belo. Še vedno kolesarim od severa proti jugu in vem, da bom v istem letu in v samo dveh mesecih mojo Avstralijo prevozila od zahoda do vzhoda in od severa do juga!"sporoča Bernarda.