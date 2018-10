Bernardi je uspelo! Na skrajnem jugu Avstralije je odmevala Golica

Ptujčanki Bernardi Jurič je uspelo! Po dobrem mesecu dni je s prevoženimi več kot 6000 kilometri na gorskem kolesu prispela na cilj kolesarske dirke TABE od severa proti jugu Avstralije in tako postala prva na svetu, ki je v enem koledarskem letu Avstralijo prekolesarila kar dvakrat – marca je namreč prišla od skrajne zahodne do vzhodne točke kontinenta.

Kot pravi, je svojo jesensko avanturo začela kot modra, tekmovalna pika, končala pa kot bela, "turistična" - "mešanih občutkov zaradi različnih interpretacij pravil dirke, a zmagovalno." Ker se je zaradi varnostnih razlogov odločila, da bo skrenila z uradne trase, so jo namreč organizatorji odstranili z liste uradnih tekmovalcev in jo "pobarvali v belo".

"Naloga, ki sem si jo zastavila, je izpolnjena in je vir neskončnega zadovoljstva v meni," je še zapisala in se zahvalila vsem svojim donatorjem in podpornikom ter vsem, ki so stiskali pesti zanjo.

"Opravičujem se vam, če zaradi mene včasih niste mogli spati, pa naj je bil vzrok za to veselje ali slovenska nevoščljivost. Dosegla sem cilj, barva, s katero so me pobarvali, pa pri tem ni pomembna. Kot sem že zadnjič zapisala: pomembna je vsebina, ne pa videz," je zaključila.

Sinišin in Bernardin nočni prihod na cilj so spremljale dežne kaplje, kar pa seveda ni pokvarilo veselja. Tako, kot je obljubila, je v viskokih petkah in s slovensko zastavo v roki sredi naravnega rezervata zaplesala na Avsenikovo Golico.

Bernarda, čestitke!