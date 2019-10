BLOG: Katera živila so primerna za zdravje dojk?

Oktober je mesec, ki je posvečen ozaveščanju o preventivi, kurativi, ter psihološki podpori pri raku na dojkah. Skozi lastno izkušnjo sem doživel, da se je ljudem zelo težko začeti odrekati stvarem, ki sicer hranijo dušo, a kaj, ko obenem lahko hranijo oziroma spodbujajo tudi razvoj bolezni.

Vsak posameznik mora v skrbi za svoje zdravje prevzeti odgovornost in naj tudi tako sprejema razumske odločitve, ki so povezane z zdravljenjem in preventivo. V kolikor imate kakršnekoli težave, ne odlašajte, poiščite strokovnjaka in ne bodite sam svoj mojster! Pri takšnih resnih zadevah svetujem in priporočam obisk in upoštevanje zdravnikov. Vsi ostali prehranski strokovnjaki, terapevti, zdravilci itd. so lahko v podporo pri spreminjanju življenjskih navad, zdravljenje pa je, bodimo realni in razumski, potrebno prepustiti zdravnikom!

Ko sem bil star 21 let, sva s takratno partnerko izvedela, da ima na dojki nekakšno zatrdlino. Tako kot večina ljudi sem bil tudi sam nestrpen, takoj sem začel poizvedovati o vseh morebitnih diagnozah in iskati odgovore "strica googla". Pri branju člankov sem bil pesimist, videl sem samo najhujše scenarije. Čeprav sem navzven kazal prepričanost in vero v to, da bo vse v redu in da to pravzaprav ni nič hudega, so me vse informacije in dezinformacije dodobra obremenile in vplivale na to, da sem se čez noč spremenil. Najhuje je, ko si mlad in poln življenja, čez noč pa moraš začeti zrelo razmišljati o življenju in smrti ter pozabiti na vse tiste nepomembne, mladostniške stvari. Spomnim se čakanj v čakalnici, obrazov žensk, lažne sproščenosti, raznih strokovnih izrazov za bolezni dojk, ki so se mi podili po mislih in ogromne želje, da namesto izraza "maligen" slišiva izraz "benigen". Diagnoza je bila fibroadenom in na srečo gre tukaj za ne prav nevarno zatrdlino oziroma za benigno bolezen dojk, za katero v današnjih časih večinoma ni potrebna niti kirurška odstranitev. Ne glede na dejstvo, ali gre za benigno ali maligno zatrdlino, to razmišljanje, čakanje na preglede in izvide zagotovo pusti posledice in s seboj prinese veliko breme za žensko, ki je soočena z boleznijo dojk, pa tudi za njene bližnje. To je bil trenutek, ko sem se odločil vse skupaj malo podrobneje spoznati, raziskati in poskušati najti rešitev za preprečevanje te in mnogih drugih malignih bolezni. Začel sem s prebiranjem strokovnih člankov, raziskav in knjig na temo zdravja, prehrane, gibanja in psihologije ter osebne rasti. Imel sem ogromno željo pomagati oz. vplivati na to, da se kaj takega ali celo hujši scenarij čez čas ne ponovi.

V Sloveniji je vodilna oblika raka med ženskami ravno rak dojke, saj vsak dan tri ženske izvedo, da so zbolele za rakom na prsih. FOTO: Shutterstock

Glede na to, da sem se ukvarjal s fitnesom in borilnimi veščinami, je bilo smiselno, da tudi za partnerko, ki ni bila pretirano aktivna, poiščem rešitev v gibanju in prehrani. Vpeljal sem jo v svet fitnesa, pilatesa in prav tako v zdrav način prehranjevanja, kakršnega sem takrat poznal. Nekaterih smernic se držim še danes in jih svetujem tudi drugim, nekatere pa niso več v skladu z mojim pojmovanjem zdravega načina prehranjevanja. Tudi na gibanje oziroma vadbo gledam sedaj povsem drugače in temu primerno tudi zagovarjam drugačno obliko vadbe kot takrat. Takrat sem lahko dal samo toliko, kot sem v danem trenutku znal in zmogel. Že takrat pa sem lahko opazoval, kako je videti mlad organizem, ki ni ravno zdrav, in kako se pojavlja tako psihični kot tudi fizični odpor do vsega, kar je zdravo in povezano z zdravim načinom življenja. Takrat, kot čisti laik, sem prišel do zaključka: to telo je "zastrupljeno" in ni čudno, da se je pojavila bolezen. Kar nekaj časa in ogromno truda je bilo potrebno vložiti v pisanje številnih jedilnikov, seznamov dovoljenih oziroma nedovoljenih živil in programov vadbe, ter analiziranje odzivov organizma na samo vadbo in prehranjevanje. Vse je namreč odvisno od posameznika do posameznika in razumljivo je, da se je ljudem zelo težko začeti odrekati mnogim stvarem, ki sicer hranijo dušo, a kaj, ko pa obenem lahko hranijo oziroma spodbujajo tudi razvoj bolezni. Največ napora pa je treba vložiti v prebiranje raznega čtiva in na koncu objektivno oceniti, kaj je tisto, kar bi zares lahko pomagalo. Verjetno se bo večina vas strinjala z menoj, da je težko biti objektiven, ko pa si še sam vpet v takšne neprijetne okoliščine. Saj veste, kako pravijo: strah ima velike oči in priznam, tudi sam sem bil prestrašen. Moje takratne ugotovitve so bile sledeče: prišel sem do zaključka, da je treba prenehati z uživanjem kontracepcije, pitjem alkohola, uživanjem mlečnih izdelkov, predelane hrane, kave, s ponočevanjem in nepotrebno uporabo oziroma bolje rečeno zlorabo raznih zdravil. Pravi rezultati oziroma na splošno izboljšanje psihofizične kondicije pa se je pokazalo z redno telesno aktivnostjo ter zahvaljujoč izvrstni kmečki kuhinji moje mame, ki je poskrbela za redno pripravo jedi na žlico, predvsem tudi živil iz skupine križnic, ki spodbujajo presnovo estrogena po C-2 metabolni poti, saj vsebujejo zaščitne spojine, imenovane glukorafanin in di-indol metan (DIM). Med križnice sodijo na primer navadno zelje, brokoli, brstični ohrovt itd. Glede na to, da sem bil popoln laik, sem še dobro povezoval določene zadeve in ves ča sem imel na sumu, da bi nastanek zatrdline v dojkah pri številnih osebah lahko bila posledica hormona estrogen oziroma dominanca le tega. Iz današnje perspektive, ko imam že skoraj 15 let izkušenj in veliko več znanja, so bile takrat to le osnove. Danes lahko ponudim, vsaj mislim tako, veliko več. Že kar nekaj žensk, tudi prijateljic, je v zadnjem času prišlo k meni po nasvet, kako si pomagati s prehrano pri resnejših obolenjih. Rečem lahko, da sem izjemno ponosen, ko vidim dobre rezultate in voljo posameznikov po spremembi življenjskih navad. Zato na vsako bolezen ni treba gledati kot na nekaj negativnega, temveč kot na nekaj, zaradi česar se lahko odločite za pozitivne spremembe in delo na sebi.

Križnice (brokoli, ohrovt, zelje, brstični ohrovt, ohrovt in cvetača) vsebujejo žveplove spojine, indol-3-karbinole, le ti se vežejo na estrogen in ga odstranjujejo iz telesa. FOTO: iStock

Rak dojke in ozaveščanje

Rak dojke je bolezen, pri kateri pride do nastanka malignih (rakavih) celic v tkivu dojke. V Sloveniji je vodilna oblika raka med ženskami ravno rak dojke, saj vsak dan tri ženske izvedo, da so zbolele za rakom na prsih. To porazno statistiko bi bilo mogoče spremeniti in tako prihraniti veliko težkih preizkušenj tako obolelim kot njihovim družinam. Ker pa te možnosti še vedno niso splošno znane oziroma dovolj razširjene, še manj pa dosledno udejanjane, je temu namenjen rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk. Oktober je torej mesec, ki je posvečen ozaveščanju o preventivi, kurativi, ter psihološki podpori pri raku na prsih, ki ne prizanese niti moškim, saj prav tako tudi le ti zbolevajo za tem rakom (okoli 1 odstotek). Kateri so torej vzroki za raka dojk?

Čeprav se rak dojke pogosto razvije iz nam neznanih razlogov, še vedno obstajajo določene razlage in dejavniki, ki prispevajo k povečanemu tveganju. Eden od teh dejavnikov je povečano neravnovesje estrogena ali hormonov, ostali pa so starost (ogroženost raste s starostjo), spol (večinoma prizadene samo ženske in le 1 odstotek moških), zgodnja menarha (zgodnja menstruacija - pred 12 letom naj bi povečala ogroženost zaradi podaljšane izpostavljenosti dojke estrogenom in progesteronu), pozna menopavza, starost več kot 30 let ob prvem porodu, nizko število otrok, opustitev dojenja, nerodnost (ženske, ki imajo zgodaj prvo menstruacijo ali ki imajo pozno zadnjo menstruacijo, v svojem življenju proizvedejo večjo količino estrogena in naj bi imele posledično večje tveganje za rakom na dojki), oralna kontracepcija in hormonsko nadomestno zdravljenje oziroma hormonska sredstva za lajšanje težav v menopavzi, debelost, zelo stresno življenje, telesna neaktivnost, visoko kalorična hrana, alkohol, kajenje, ionizirajoče sevanje, mamografska nepreglednost dojk ter dednost. Rak dojke je pogostejši pri ženskah z boljšim socialno-ekonomskim statusom, saj imajo po navadi manj otrok, prvega otroka pa rodijo kasneje. Zanimivo je tudi to, da je ta bolezen mnogo pogostejša v razvitih državah. Potem je tukaj še pomanjkanje določenih hranil, vnetje, odpornost na inzulin, prehrana, toksini, okužbe, stres, genetika, oslabljeno izločanje in metabolizem estrogena. Ljudje, ki estrogen presnavljajo na način, ki se imenuje metabolna pot C-2, imajo veliko nižjo pojavnost raka kot tisti, ki ga metabolizirajo na način (C-16), ki je "toksičen“. Bodite pa tudi pozorni na izpostavljenost ksenoestrogenom; gre za umetne kemikalije, ki v našem telesu delujejo kot estrogen, saj imajo podobno kemično strukturo. To sintetično obliko estrogena (gre za industrijski derivat), najdemo v zraku, čistilih, šamponih, razni kozmetiki, plastiki, vodi in v hrani. Tudi določeni pesticidi, herbicidi in polivinil klorid (PVC), imajo podobno molekularno strukturo kot estrogen, te kemikalije pa celo dodajajo živalim. Katera živila so primerna za zdravje dojk?

Najbolje je uživati ekološko in lokalno pridelano hrano. Izbirate lahko med pestro ponudbo ekološke zelenjave in sadja, s katerim ne gre pretiravati, ter žit (proso, ajda, kvinoja), ki naj jih tudi ne bo preveč. Meso je v današnjih časih večinoma napolnjeno z estrogenom, saj na tak način živali hitreje zrastejo oziroma pridobivajo na teži, zato bodite pozorni na rejo in kakovost mesa. Križnice (brokoli, ohrovt, zelje, brstični ohrovt, ohrovt in cvetača) vsebujejo žveplove spojine, indol-3-karbinole, le ti se vežejo na estrogen in ga odstranjujejo iz telesa. Tudi zelena, špinača, radič, rukola, peteršilj, motovilec so odlična izbira. Limone, grenivke in limete vsebujejo snov d-limonen, ki pomaga raztapljati estrogen. Netopne vlaknine, ki se nahajajo na primer v ovsenih kosmičih in stročnicah, bodo v tankem črevesju nase vezale presežene estrogene in jim preprečile ponovno absorbcijo nazaj v krvotok.

Brstični ohrovt FOTO: iStock

Tukaj pa je moj nabor:

Ekološko meso, divje ulovljene ribe, morske alge, česen, čebula, oreščki in semena, gobe, zeleni čaj ter vodni ali kokosov kefir. Borovnice vsebujejo vitamine C in K, mangan in vlaknine, pa tudi fitokemikalije kvercetin, resveratrol in pterostilben, ki so lahko močna pomoč pri uničevanju nekaterih rakavih celic. Lanena semena - lignani, ki se v le teh nahajajo, so učinkoviti za zmanjšanje tveganja nastanka raka dojk. Bakterije v naših prebavilih namreč spreminjajo lignane v enterolastone in enterodiole ter imajo pozitiven učinek na uravnovešanje hormonov, kar zmanjšuje tveganje za nastanek raka dojke. V svojo prehrano dodajte več živil, bogatih z betakarotenom, kot so korenje, buče, sladki krompir, marelice in mango - v bistvu katero koli sadje ali zelenjava, ki ima oranžni ali rumeni odtenek. Zeleni čaj ima izjemne antioksidativne lastnosti. Polifenolna spojina katehin izboljšuje zdravje dojk, saj velja za pomemben antioksidant in tako pomaga uničevati proste radikale v telesu, ki lahko povzročajo bolezni, kot je rak dojke. Granatno jabolko; polifenoli granatnega jabolka se lahko borijo proti raku, zlasti pri tistem, odvisnem od estrogena, kot je rak dojke. Če uporabljate ACE-inhibitorje, zdravila za krvni tlak, statine ali zdravila za redčenje krvi, se izogibajte dodatkom granatnega jabolka!

Kurkuma, če sem bolj natančen Kurkumin, zahvaljujoč določenim polifenolnim kurkuminoidom lahko zavira rast rakavih celic. Katera prehrana ni primerna pri raku dojk in preventivi le tega?

Vsa predelana hrana, suhe mesnine, konzervirana hrana, pekovski izdelki, sladkarije, piškoti, gazirane pijače, UHT predelani mlečni izdelki, alkohol, nikotin, kofein. Kako torej poskrbeti za boljše zdravje dojk?



