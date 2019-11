BLOG: Kako se izogniti putiki?

Verjetno ste že slišali izraze protin, putika ali giht, ki opisujejo zvišano vrednost sečne kisline v krvi, to pa s seboj prinese simptome, kot so bolečine v sklepih. Protin je bil v preteklosti bolezen kraljev, saj so le premožni uživali bogato mesno hrano in večje količine alkoholnih pijač. Danes pa je zaradi spremembe prehranjevalnih in življenjskih navad postal bolezen množic.

V novembru že tradicionalno poteka ozaveščanje o moških zdravstvenih težavah, predvsem raku na prostati in modih. Ker sem že pisal o hrani, primerni za zdravje prostate,vabim vse, ki tega prispevka še niste prebrali, da to storite danes. Še vedno pa je kar nekaj bolezni in težav, ki so jim veliko bolj izpostavljeni moški, zato sem se odločil ta blog nameniti njim in njihovemu zdravju. Seveda pa prav lepo vabljene k branju tudi pripadnice nežnejšega spola, saj tudi ve niste povsem varne pred temi težavami. Verjetno ste že slišali izraze protin, putika ali giht, ki opisujejo zvišano vrednost sečne kisline v krvi, to pa posledično s seboj prinese pojav simptomov, ki se izrazijo kot bolečine v sklepih. Protin je bil v preteklosti bolezen kraljev, saj so le premožni uživali bogato mesno hrano in večje količine alkoholnih pijač. Danes pa je zaradi spremembe prehranjevalnih in življenjskih navad postal bolezen množic. Protin je presnovna bolezen, ki nastane zaradi nalaganja kristalov sečne kisline (urata) v sklepe in tudi druga tkiva. Kristali v sklepu povzročijo vnetje oziroma urični artritis. Bele krvne celice jih skušajo odstraniti tako, da jih pogoltnejo. To je za celice usodno, saj razpadejo in sprostijo različne kemične snovi, ki nato sprožijo sklepno vnetje. Pojavi se pri ljudeh, ki imajo stalno povišano sečno kislino v krvi. Ni pa nujno, da vsi, ki imajo zvišano raven sečne kisline v krvi, dobijo protin. Sečna kislina ne predstavlja nujno nekaj negativnega. Če je v telesu prisotna v normalnih količinah, deluje kot antioksidant. Boleči sklep običajno oteče in je vnet, bolečine se običajno začno v palcu na nogi. Bolezen je pogostejša pri moških in se običajno začenja med 30. in 50. letom. Ženske praviloma zbolijo šele po menopavzi.

Bolečine se običajno začnejo v palcu na nogi. FOTO: Dreamstime

Vzroki in dejavniki tveganja za putiko so nekatera zdravila, genetika, bolezni ledvic, visok krvni pritisk, bolezni srca, sladkorna bolezen, presnovni sindrom, visoke ravni trigliceridov, debelost, dehidracija in nepravilna prehrana. Če želimo upočasniti napredovanje obolenja in zmanjšati število akutnih protinskih izbruhov, moramo spremeniti prehranske navade. Putika se sicer zdravi z za to primernimi zdravili, ki jih predpisujejo zdravniki. Najboljša preventiva pa je zdrav življenjski slog. V nadaljevanju navajam nekaj nasvetov, kako se izogniti putiki. Hrana, ki je priporočam pri protinu Češnje zmanjšujejo oziroma blažijo vnetja, preprečujejo prekomerno kopičenje sečne kisline in spodbujajo hujšanje saj vsebujejo dve močni spojini, bioflavonoide in antocianine. Obe spojini upočasnjujeta encima ciklo-oksigenaza-1 in -2, kar pomaga pri lajšanju in preprečevanju tako protina kot tudi artritisa. Torej, zahvaljujoč tem spojinam, lahko pozitivno vplivamo na putiko. Tudi pitje nesladkanega češnjevega soka med pojavom protina lahko olajša težave. Vendar opozarjam, češnje jejte le zmerno, saj vsebujejo fruktozo, ki vam lahko povzroči dodatne težave. Izvleček semen zelene, bogat z antioksidanti, pomaga zmanjšati količino sečne kisline v telesu. Poleg uživanja izvlečka semen pri putiki koristi tudi pitje soka iz zelene. Na splošno se v zeleni nahaja zelo veliko antioksidantov in je le ta uspešna pri spopadanju z zdravstvenimi težavami, ki jih razna kronična vnetja v telesu močno poslabšajo. Redno uživanje zelene vam bo pomagalo znižati vrednosti sečne kisline v krvi. Rad pa bi opozoril, da se lahko le te v prehodnem obdobju nekoliko povišajo, to povišanje je v tem primeru po vsej verjetnosti pozitivno, saj gre običajno za povečan razpad kristalov sečne kisline, kar je dobro. Kopriva ima zelo močno protivnetno delovanje, uspešno znižuje raven sečne kisline, zato jo poskušajte uživati čim več, v različnih oblikah (v solati, stisnjeno v sok, čaj...). Povečan vnos beljakovin in nenasičenih maščob vpliva na zvišano občutljivost tkiv za inzulin, to bo pa vodilo v znižanje koncentracije urata v krvi. Veliko nenasičenih maščob najdemo na primer v avokadu in olivnem olju. Zdrave maščobe lahko pomagajo pri uravnavanju ravni inzulina in leptina. Predlagam uživanje kokosovega olja, avokada, surovega masla, oliv, olivnega olja. V prehrano pa dodajte tudi maščobne kisline omega-3, ki so izredno koristne za ljudi, ki imajo protin oziroma putiko ali druge vrste artritisa, saj so znane po svojih protivnetnih lastnostih in lahko pomagajo v boju proti bolečinam v sklepih. Sadje uživajte sveže in nepredelano. Oboleli s putiko se morajo izogibati pretiranim nihanjem krvnega sladkorja, zato tudi odsvetujem pitje sadnih sokov, predvsem koncentratov, ki vsebujejo dodan sladkor. Živila z veliko vsebnostjo kalija. Ta mineral zagotavlja odlično podporo bolnikom s putiko, saj lahko pomaga nevtralizirati sečno kislino in spodbuja telo, da jo izloči. Kalij pripomore k temu, da se hranila hitreje napotijo v celice, odpadne snovi pa iz njih. Najdete ga predvsem v sadju in zelenjavi, kot je listnata zelenjava, brokoli, brstični ohrovt, avokado, papaje (po možnosti nezrele), borovnice, citrusi, grozdje, korenje in krompir. Tudi korenčkov, pesin in sok iz kumar vsebujejo visoke vrednosti kalija, ki ščiti telo pred nalaganjem kristalov urata. Banane imajo velike vrednosti kalija, a uživajte jih le, če vam ne povzročajo težav. Avokado vsebuje veliko različnih vitaminov, mineralov in drugih hranil, ki pozitivno vplivajo na različne procese v organizmu. Vsebuje zdrave maščobe, večinoma oleinsko kislino. Gre za močan antioksidant, ki zmanjšuje vnetja, ter s tem tako pripomore k olajšanju simptomov in znakov putike. Sveži ananas vsebuje bromelain, ki učinkovito zmanjša simptome vnetja in otekline. Gre za prebavni encim, ki pomaga pri zniževanju ravni sečne kisline in pri odpravi vnetij. Predlagam vam, da ananas uživate ločeno od drugih obrokov, saj se sicer encimi porabijo v procesu presnavljanja zaužitih živil.

Naj bo vaša prehrana zdrava in uravnotežena, prav tako pa poskrbite tudi za redno gibanje. FOTO: Dreamstime

Ena izmed najučinkovitejših protivnetnih spojin, kurkumin v kurkumi lahko pomaga ublažiti vnetje in bolečino, povezano s protinom. Vnos vitamina C znatno zmanjša raven sečne kisline. Mineral magnezij je pri lajšanju simptomov putike tudi zelo pomemben. Ogroženost za pojav putike je namreč povečana pri tistih ljudeh, ki ne zaužijejo dovolj magnezija. Živila, bogata z magnezijem, so na primer bučna semena, kefir, mandlji, avokado, fige, artičoke in divji losos. Seveda boste sami najbolje vedeli, katera živila vam bodo odgovarjala in ne bodo povzročala dodatnih nevšečnosti. Terapevtska zelišča, kot so ingver, cimet, rožmarin, kurkuma in ashwagandha, zaradi svojih protivnetnih lastnost lahko dobro delujejo pri zmanjševanju bolečine, ki jo povzroča putika. Na splošno je sprememba življenjskega sloga ob tej bolezni nujna. Naj bo vaša prehrana zdrava in uravnotežena, prav tako pa poskrbite tudi za redno gibanje. Živila, ki jih še priporočam, so paradižnik, rdeče zelje, rdeča paprika, sladki krompir, jabolka, hruške, marelice, melone, korenje, kvinoja, ajda. Povečajte raven vitamina D. Vitamin D je koristen, ne samo za bolnike s putiko, ampak za vse na splošno. Ta pomemben vitamin stimulira več kot 3000 genov v telesu in ima vlogo pri različnih telesnih procesih, prav tako ima tudi pomembno vlogo pri preprečevanju bolezni, kot so na primer bolezni srca, diabetes, avtoimunske bolezni in rak. Kaj lahko naredite, da se izognete kopičenju sečne kisline v telesu? Vsakodnevno je treba poskrbeti za zadosten vnos vode, da lahko ledvice izločijo presežek sečne kisline. Poskrbite torej za to, da bodo ledvice čim bolj učinkovito izločale sečno kislino, zato znatno zmanjšajte uživanje alkohola, kave, kakava in čaja, saj vsi delujejo močno diuretično. To pa povzroči, da telo pospešeno izloča vodo, s tem pa se zmanjša sposobnost učinkovitega izločanja prekomerne sečne kisline preko ledvic. Prav tako je treba obvladati morebitne druge dejavnike tveganja: diabetes, povečana telesna teža, povišan holesterol v krvi ali povišan krvni tlak. Ohranjajte primerno telesno težo in poskrbite za gibanje. Obroki naj ne bodo preobilni. Zmanjšanje telesne teže lahko zniža raven sečne kisline v vašem telesu, opozarjam pa vas, da se izogibate postenju in naglemu padcu teže, saj lahko to povzroči trenutno povišanje ravni sečne kisline, pretirano postenje namreč lahko povzroči kopičenje urata v krvi in posledično napad protina. Med ukrepe, ki zmanjšujejo pogostost napadov protina, prištevamo tudi izogibanje odvajalom za vodo. Izogibati se je treba hrani, bogati s purini. Te najdemo v mesnih izdelkih, drobovini, kruhu in testeninah iz bele (prečiščene) moke, rakih, inčunih, sardinah, slanikih, kaviarju, dagnjah, polenovki, ostrigah, lososu, tuni, skuši, postrvi, pokrovačah, rdečem mesu (govedina, jagnjetina), jetrih, svinjini, klobasah, mesnih omakah, cvetači, špinači, blitvi, beluših, gobah, leči, grahu, fižolu, ovseni kaši, arašidih, ocvrtem krompirju, bonbonih, pecivu, kvasu, keksih, pijačah in sokovih z umetnimi dodatki, alkoholu in pivskemu kvasu. Poleg naštetih živil purine vsebujejo kakav, banane in slive. Če se ne morete docela odreči navedenim živilom, vsaj zmanjšajte količino uživanja – to bo že lep korak v pravo smer. Pri ljudeh, ki se ob težavah s putiko sami lotijo sestavljanja jedilnika, se kar pogosto zgodi, da pride do pomanjkanja številnih hranil. Zato vam priporočam, da v kolikor imate težave s putiko, sestavljanje jedilnikov prepustite usposobljenemu strokovnjaku za prehrano.

