BLOG: Kako s hrano poskrbeti za zdravje prostate

Močno verjamem v to, da nam hrana, ki jo uživamo lahko veliko pomaga pri normalizaciji kroničnih bolezni in pri doseganju optimalnega zdravja, na koncu koncev sem si zaradi tega tudi izbral ta poklic in zelo rad ljudi ozaveščam, kako izjemnega pomena je to, na kakšen način in s čim se prehranjujemo. Moči vaše prehrane preprosto ne smete podcenjevati. Če boste uživali "smeti", bo bolezen uspevala, za uživanje zdrave in uravnotežene hrane, prilagojene vaši edinstveni biokemiji, pa se vam bo vaše telo znalo zahvaliti z daljšim in bolj kakovostnim življenjem.

Rak prostate se razvije, ko se celice v prostati začnejo obnašati nenormalno in mutirajo. Simptomi vključujejo pogosto uriniranje, bolečine ali nelagodje v medeničnem predelu, težave z uriniranjem, kri v semenu in erektilno disfunkcijo.

Poleg tega nastanejo tudi druge snovi, ki lahko povzročajo raka, imenovane policiklični aromatski ogljikovodiki (ko sokovi iz mesa kapljajo v vir toplote). Nato se dvignejo kot dim in se lahko prilepijo na meso. Verjetno se sprašujete, kaj zdaj to pomeni? Ne smem jesti mesa? Daleč od tega! Le poskrbite za pravilno pripravo!

Ste vedeli, da so dejavniki tveganja za nastanek raka lahko heterociklični amini, ki lahko nastajajo v mesu med kuhanjem, predvsem pri višjih temperaturah in daljšem času toplotne obdelave? Največ jih nastaja med pečenjem na žaru in cvrtjem, saj so pri teh metodah temperature najvišje. Torej, z znižanjem temperature obdelave se zmanjša tudi količina nastalih heterocikličnih aminov. Zanemarljivo malo jih nastaja med kuhanjem v vodi ali nad soparo.

Vključite tudi živila, ki so bogata z likopenom, kot na primer paradižnik, maline in lubenica. Kot zanimivost naj napišem, da likopen svojo pravo antioksidantno moč razvije šele, ko ga toplotno obdelamo.

Vitamin E (nujno upoštevajte: uporabljati je treba le naravni vitamin E, ne sintetičnega. Mešani tokoferoli vsebujejo poleg tokoferola alfa tudi tokoferol beta, gama in delta, gama tokoferoli pa so še posebej koristni antioksidanti.)

Selen najdemo v mesu – jetrih, ledvicah, brazilskem orehu, tunini, čebuli, česnu, brokoliju. Križnice in še posebej brokoli (v primerjavi z drugimi križnicami) vsebuje posebno močno vrsto sulforafana - snov, za katero je dokazano, da mobilizira naravne vire za zaščito pred rakom in zmanjšuje tveganje za malignost. Vsem moškim svetujem, da na teden zaužijejo vsaj eno porcijo zelenjave iz družine križnic. Prostata vam bo hvaležna!

Poskrbite za to, da boste vsakodnevno uživali dovolj kakovostnih živil in potrudite se, da boste omejili vnos predelane hrane. Poleg tega pa boste imeli še veliko več koristi za vaše počutje in zdravje, če se boste izogibali ogljikovim hidratom z visokim glikemičnim indeksom (npr. sladkor, testenine, krompir, bela moka itd.), homogeniziranemu mleku, hitri hrani in predelanim mesninam. Še enkrat bi rad poudaril, da iz vaše prehrane čim bolj izločite sladkor, saj rakave celice enostavno "obožujejo“ sladkor.

Ne moremo govoriti o preprečevanju raka, ne da bi omenili vitalne vloge vitamina D, ki je izjemno pomemben za zdravje nas vseh in tako tudi tistih, ki so nagnjeni k težavam s prostato. Moški z višjo koncentracijo vitamina D v krvi bodo po vsej verjetnosti imeli manjše možnosti za nastanek težav s prostato kot tisti z nižjimi koncentracijami vitamin D v krvi. Če želite zagotoviti dovolj vitamina D, poskrbite za redno izpostavljenost sončnim žarkom – vsaj 15 minut na dan.

Uživanje zeleno listnate zelenjave, sladke koruze, paprike, kolerabe, vodne kreše, redkvic, pora, česna, čebule, paradižnika, cvetače, brokolija, zelenega čaja, vitaminov in mineralov lahko vodi k zmanjšanju tveganja za nastanek raka na prostati in vsesplošnemu boljšemu počutju. Prav tako uživajte hrano, bogato s cinkom (najdemo ga v ostrigah, bučnih semenih, ovsu, grahu, ječmenu, mandljih, ajdi, rjavem rižu, jajcih, čebuli, ribah, mesu in stročnicah).

Živila, ki vam bodo pomagala nadzirati odvečne estrogene: probiotčni jogurt, kefir, kislo zelje, kombucha, kim chi, miso in druga fermentirana živila, zeleni čaj, višnje (dvignejo nivo spalnega hormona melatonina, ki zavre aromataze - encime, ki pretvorijo testosteron v estrogen), brokoli,cvetača, brstični ohrovt, navadno in kitajsko zelje, vsebujejo zaščitne spojine, imenovane glukorafanin in di-indol metan (DIM), ki vplivajo na presnovo estrogena po C-2 metabolni poti.

Estrogenski metabolizem lahko igra pomembno vlogo pri raku, saj različni estrogeni vplivajo na to, kako se bodo celice delile in množile.

Če želite poskrbeti za zdravje vaše prostate, vam iskreno polagam na srce, začnite z zdravim načinom življenja in v svojo prehrano dodajte še seme črne kumine. Črna kumina je uspešna pri stimulaciji imunskega sistema, zdravljenju HIV in zdravljenju rakavih tumorjev. Vsakič, ko boste zaužili črno kumino, boste s tem spodbudili imunski sistem za boj proti celicam ubijalkam, ki so v našem telesu zadolžene za to, da preko njih slabi naš imunski sistem.

Pomanjkanje vitamina D je močno povezano z rakom prostate. Najboljši način za povečanje ravni vitamina D je smiselno izpostavljanje soncu. V kolikor vam primanjkuje tega vitamina, pa lahko tudi jemljete dodatke vitamina D3.

Priporočam uživanje rastlinskega vitamina K1 (filokinon) in bakterijsko proizvedenega vitamina K2 (menakinon). K1 najdemo v temno zeleni listnati, Vitamin K2 pa sintetizirajo črevesne bakterije, zato upoštevajte dejsto, da jemanje antibiotikov ovira absorpcijo vitamina K2. Naj še omenim, da je vitamin K topen v maščobi, kar pomeni, da so prehranske maščobe potrebne za njegovo absorpcijo. Bodite tudi pozorni na to, da visoki odmerki luteina (najdemo ga npr. v paradižniku) in vitamina E zmanjšujeta biorazpoložljivost in s tem absorbcijo vitamina K. Če ste doživeli možgansko kap, srčni zastoj ali ste nagnjeni k strjevanju krvi, ne jemljite vitamina K, ne da bi se prej posvetovali s svojim zdravnikom.

Vitamin C preprečuje spreminjanje predrakavih celic v rakave. V rakavih celicah pa povzroča citotoksičnost, kar povzroča odmiranje rakavih celic. Prisotnost vitamina C pred rakavim in tudi rakavim celicam spreminja DNK in presnovo beljakovin. Uživajte kivi, agrume, rdečo papriko, brokoli, brstični ohrovt, papajo, sladki krompir in paradižnik.

Granatno jabolko lahko pomaga v boju z rakom na prostati. Uživanje granatnega jabolka lahko zmanjša vrednosti PSA (prostatični specifični antigen) in upočasnjuje povečanje vrednosti PSA pri bolnikih z rakom na prostati. Granatove spojine lahko izboljšajo erektilno disfunkcijo, ta sadež pa ima tudi protivirusne, antibakterijske in antioksidativne lastnosti.

Ingver je znan po vsebnosti antioksidantov in poživljanju imunosti, protivnetno in protibolečinske lastnosti ter ima dolgo zgodovino uporabe kot zdravilo. Ingver zagotavlja tudi močne kardiovaskularne koristi, saj preprečuje aterosklerozo, znižuje raven holesterola in preprečuje oksidacijo holesterola LDL.

Živila, bogata z maščobami omega-3, bi lahko imela pomembno vlogo pri preprečevanju širjenja raka prostate. Medtem ko omega-6 maščobne kisline, ki jih je v naši prehrani ogromno, lahko povečujejo širjenje prostatičnih tumorskih celic v kostni mozeg, pa lahko to širjenje rakavih celic omega-3 maščobne kisline blokirajo. Kar kaže na to, da dieta, bogata z maščobami omega-3, lahko potencialno zavira bolezen. Tukaj bi rad omenil, da so si mnenja mnogih strokovnjakov glede omega 3 in zdravja prostate nasprotujoča, namreč nekateri so prepričani tudi, da naj bi lahko omega 3 maščobne kisline imele celo še negativen vpliv na zdravje prostate. Moj nasvet je, da uživate omega 3, a ne pretiravajte in bodite predvsem pozorni na kakovost dopolnil, ker si z njimi lahko naredite veliko več škode kot koristi.

Končne misli

Na srečo se raka prostate v večini primerov da nadzorovati, če ga seveda dovolj zgodaj odkrijemo. Poskušajte vse zgoraj našteto upoštevati, saj si boste z upoštevanjem teh smernic in s pregledom PSA (običajno po 40. letu starosti) zagotovili veliko boljše pogoje za preprečevanje tega relativno počasi rastočega raka.

