BLOG: Intoleranca na gluten in celiakija

Vprašanje vseh vprašanj je, kako izbrati živila, ki so prava za vas. Ljudje, ki se želijo prehranjevati z zdravo, hranljivo hrano, so pogosto zmedeni. Mnogi sledijo temu, kar domnevajo, da so zdrave prehranske smernice z najboljšimi nameni, ter se ne zavedajo, da si lahko kljub vsemu (nehote) povzročajo zdravstvene težave z uživanjem živil, ki so njihovemu organizmu škodljiva.

Gluten ali lepek je zmes beljakovin iz zrn žit, ki daje testu prožnost. Pri peki koagulira in daje z vodo lepljivo maso. Med glutene spadajo beljakovinske sestavine pšenice in sorodne beljakovine rži, ječmena in ovsa. Glutenske molekule v pšenici so sestavljene iz gluteninov in gliadinov. Slednji so prolamini, beljakovine, ki niso vodotopne in dajejo testu prožnost. Topni so v alkoholu in vsebujejo veliko aminokislin glutamina in prolina. Prolamine v rži imenujemo sekalini, v ječmenu hordeini, v ovsu pa avenini. Rad bi izpostavil dejstvo, da prolamini v pšenici, rži in ječmenu lahko pri dovzetnih posameznikih izzovejo celiakijo.

Obstajata dve splošni temi, ki ju je treba raziskati, preden izberete najboljšo prehrano za vas. Najprej je treba spoznati osnovna fiziološka načela hrane in prehranjevanja, ki veljajo za vse nas. Strokovnjaki že desetletja vedo, da je pravilna kontrola krvnega sladkorja nujno potrebna za vzdrževanje ustreznih ravni maščob, normalno delovanje kognitivnih funkcij in spodbujanje zdravega imunskega delovanja, kajne? Druga težava, ki jo moramo preučiti, je, katera živila so škodljiva in katera spodbujajo zdravje.

Najprej morajo vsi nasveti, povezani z dieto, temeljiti na trdnih fizioloških načelih, ne na osebnih izkušnjah, preferencah, trenutnih modnih smernicah ali trženju izdelkov. Znanost nas lahko vodi v smislu razlaganja osnovnih zahtev za normalno človeško fiziologijo in funkcijo, ko gre za prehrano. Poleg tega so na voljo laboratorijski testi za intoleranco na živila in alergije na hrano, kjer se ugotovi, katera živila so za vas primerna oz. na katera ste intolerantni. Te laboratorijske teste lahko uporabljajo vsi, ki želijo določiti zanesljiva, znanstveno utemeljena prehranska priporočila.

Ko gre za uživanje prave hrane, je težko razumeti različna mnenja, ki jih predstavljajo zdravniki, strokovnjaki za prehrano, strokovnjaki za fitnes, razni alternativci in članki v revijah itd. Jasno je, da o tem, kaj pomeni zdrava prehrana ali kako pametno izbrati živila, ni veliko soglasja. Obstaja na ducate diet, ki pomagajo osebam, da izgubijo težo, izboljšajo atletsko zmogljivost, da poskrbijo za ravnovesje hormonov; dejansko obstajajo diete in prehranske smernice za vse možne namene, vendar je razvrščanje nasprotujočih si nasvetov postalo tako zahtevno, da se veliko ljudi preprosto povedano zmede. Vsak teden mediji poročajo o koristnih vidikih nekaterih živil in na drugi strani škodljivih lastnostih določenih živil. Izziv je preveriti vse razpoložljive informacije in najti tisto, kar je primerno za vsakega od nas.

EPIDEMIJA INTOLERANCE NA GLUTEN

Subklinična ali skrita intoleranca na gluten je v zadnjem času postala zdravstvena težava ogromnih razsežnosti in zaenkrat ostaja v veliki meri neprepoznana s strani konvencionalne medicine.

ALERGIJA IN INTOLERANCA

Obstaja veliko napačnih informacij o alergijah na živila in glutenu. Intoleranca na gluten ni tipična alergija na hrano. To je dedno stanje, ki vodi do vnetnega odziva telesa. Glutenska intoleranca ima genetsko osnovo, kar pomeni, da prehaja iz generacije v generacijo. Ste vedeli, da intoleranco na gluten najdemo najpogosteje pri posameznikih z irskimi, angleškimi, škotskimi, skandinavskimi in drugimi severnoevropskimi in vzhodnoevropskimi koreninami? Mnogi ljudje živijo trideset ali štirideset let s subklinično intoleranco na gluten in nimajo očitnih simptomov. Nekateri ljudje, ki so zdravi in uživajo majhne količine živil, ki vsebujejo gluten, nikoli ne bodo imeli nekih očitnih simptomov. Vendar pa je treba vedeti, da se s simptomi ali brez njih črevesne poškodbe še vedno pojavljajo.

ANTIGENI

Ključna značilnost imunskega sistema je sposobnost razločevanja med telesu lastnimi in tujimi molekulami, ki so izražene na površini celic ali plavajo v medceličnini, pri čemer v normalnih okoliščinah sprožijo imunski odziv samo tiste tuje. Molekulam, ki sprožijo imunski odziv tako, da se vežejo na specifične imunske receptorje, pravimo antigeni. Pogosti so na bakterijah, virusih, parazitih in glivah, antigen pa je lahko tudi zdravilna učinkovina v zdravilu, pelod, različne kemikalije, v določenih primerih pa tudi človeku lastne molekule. Ti antigeni lahko povzročijo resne zdravstvene težave. Imunski sistem napada in uničuje škodljive snovi. Na primer, ko imate virusno okužbo, kot je običajen prehlad, imajo virusi, ki nas okužijo, antigene na zunanjih površinah in naš imunski sistem prepozna te antigene in nato naredi protitelesa, ki uničijo virus. Hrana je tudi telesu tuja in ima zato antigene, vendar običajno ne reagiramo na antigene hrane. Pri nekaterih ljudeh pa se pojavijo reakcije na hrano zaradi neprimernega odziva imunskega sistema na antigene v hrani. Na drugi strani pa imamo tiste posameznike, ki so lahko občutljivi na antigene cvetnega prahu ali antigene plesni in imajo reakcije na te snovi. Splošna slabitev naše prve linije imunske obrambe, imenovana SIgA, nas naredi bolj dovzetne za antigene vseh vrst in lahko povzroči, da je oseba zelo reaktivna na antigene, ki sicer ne bi imela teh težav. To je še ena povezava med gastrointestinalnim stresom in imunskim sistemom.