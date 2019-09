BLOG: Je sladki krompir bolj zdrav od navadnega?

Verjetno vas bega beseda sladki, kajne? V današnjih časih vsi bežijo od sladkih živil kot hudič od križa in verjetno tudi vi mislite, da je sladki krompir slab za vas? Če ste na dieti, želite shujšati in poskrbeti za zdravje, si verjetno mislite, da si s sladkim krompirjem ne boste kaj dosti pomagali. Priporočam vam nadaljnje branje, saj boste v nekaj minutah izvedeli ogromno o tem živilu. Mogoče bo ta članek celo vplival na to, da boste spremenili odnos oz. prepričanje o uživanju tega živila.

V današnjem prispevku bom pisal o krompirju. Pa ne tistem, ki ga vsi dobro poznate, temveč o sladkem krompirju, ki mu rečemo tudi batata. Sladki krompir sodi med najstarejšo zelenjavo, kar jih poznamo, saj so ga uživali že pred tisočletji. Izhaja iz Srednje in Južne Amerike, k nam pa ga je prinesel Krištof Kolumb.

Sladki krompir

Sladki krompir je primeren za ljudi, ki trpijo za sladkorno boleznijo, saj ima nizek glikemični indeks. Kljub sladkastemu okusu, se sladkor iz sladkega krompirja počasi sprošča v krvni obtok, kar zagotavlja uravnovešen vir energije. Še vedno pa to ne pomeni, da ga lahko uživate v neomejenih količinah.

Sladki krompir vsebuje vlaknine, veliko vitaminov in mineralov. Od vitaminov so tukaj prisotni provitamin A, vitamini E, D, C ter B kompleks. Od mineralov pa v sladkem krompirju zasledimo predvsem magnezij, kalcij, kalij in železo. Sladki krompir vsebuje tudi kvercetin, ki ima močno protivnetno delovanje. Je tudi precej bogat z antioksidanti. Zaradi visoke vsebnosti betakarotena in posledično vitamina A sladki krompir zavira procese staranja. Tega si pa vsi želimo, kajne? Ali ste vedeli, da je sladki krompir osnovno živilo prebivalcev na otoku Okinava (Japonska) in prav sladki krompir naj bi bil odgovoren za njihovo dolgoživost.

Ni treba črtati vseh ogljikovih hidratov

"Ampak, Boban, hidrati redijo in vsi pravijo, da se je škrobnati zelenjavi in živilom treba izogibati!" Kdo to pravi? Hidratofobi? Ni vse tako črno ali belo! V večini primerov redi presežek vnosa kalorij in premalo gibanja. Moje mnenje je, da v kolikor nimate nekih hudih zdravstvenih težav, ni treba črtati vseh ogljikovih hidratov iz vaše prehrane in res ni v redu v isti koš postavljati ogljikove hidrate iz nekih predelanih nekakovostnih živil, s polnovrednimi, hranilnimi, ki prihajajo iz narave.

Ogljikovi hidrati v krompirju in sladkem krompirju so večinoma rezistentni škrob in vlaknine, ki našem zdravju (sicer ne vedno - kdaj drugič bom tudi o tem pisal) koristijo. Vlaknine in rezistentni škrob fermentirajo v črevesju in tvorijo kratkoverižne maščobne kisline. Le te so gorivo za naše zdrave črevesne bakterije, zavirajo rast patogenih bakterij, preprečujejo absorbcijo toksinov, povečajo pa absorbcijo mineralov. Prav tako nam dajo občutek sitosti, zmanjšujejo vnetja in zmanjšajo tveganje za nastanek raznih črevesnih bolezni.

Kateri krompir je potem bolj zdrav? Navadni ali sladki? Moje mnenje je, da sta tako navadni kot tudi sladki krompir lahko del zdrave in uravnotežene prehrane. Po hranilih navadni prav nič ne zaostaja oziroma ima nekaterih celo več od sladkega krompirja, izjema sta vitamin A in betakaroten. Le teh dveh hranil pa je sladki krompir pravo skladišče.

Navadni krompir (Tuberosum solanum) je razhudnikovka, sladki krompir pa spada (Ipomoea batatas) med slakovke. Včasih znajo razhudnikovke povzročati težave in tudi sam svojim strankam v določenih primerih odsvetujem uživanje le teh. Torej v primerih, ko posameznik ne prenaša dobro razhudnikov, navadni krompir ni zdravju koristen, temveč mu škoduje. Predlagam vam, da si preberete prispevek, ki sem

ga že pred časom napisal o razhudnikih.