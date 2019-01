BLOG: Kaj jesti pred treningom?

Ker tudi v lastnem fitnes centru poslušam, kako nadobudneži na široko razlagajo o vadbenih programih, dietah in "pokurjenih" kalorijah, sem se odločil, da bom naslednjih nekaj prispevkov namenil vsem, ki se trudite z vadbo in potrebujete smernice, ki vam bodo pomagale priti do želenega cilja. Tisti, ki me že dlje časa berete, me že dodobra poznate in veste, da vam vedno ponudim in predstavim različne pristope, ter informacije, ki lahko pozitivno vplivajo na vaše dojemanje hrane in stimulirajo k uvajanju sprememb v vaše življenje.

Vsak se je že srečal z občutkom, ko mu ponagaja utrujenost, s pomanjkanjem koncentracije in energije. In nič novega ni, da se takrat lahko zelo hitro zgodi, da današnji trening prestavimo na jutrišnji dan, kajne? Če se v takšnem stanju že uspemo zmotivirati in se spraviti trenirat, pa vsi vemo, čemu je ta trening podoben.

Ste tudi vi med tistimi, ki poskušajo vse? Razne diete, odpovedovanje hrani in vsakodnevno vadbo, a žal ne čutite in opazite nikakršne razlike? Je težko zdržati? Želite obupati, ker to ni za vas? Imate težave z motivacijo in s pomanjkanjem energije? Verjetno imate res veliko željo, a telo ji ni sposobno slediti.

Naj vas potolažim: niste edini. Razumem vaše težave in lahko povem, da je v večini primerov ključ do uspeha v obroku, ki ga zaužijemo pred treningom. Ta nam je lahko v veliko pomoč in nam da veliko energije in materiala za uspešno opravljen trening, lahko pa je tudi naša največja ovira. Verjemite, neprimeren obrok pred treningom nas lahko popolnoma ohromi, nam odvzame energijo, motivacijo in na koncu kakršen koli napredek. Verjetno si mislite, ah, saj pravilno jem, saj mi je stric google ponudil vse potrebne informacije. Potrebujem gorivo za trening, to so ogljikovi hidrati, najboljši vir teh pa je vsem dobro znana fitnes hrana, ovseni kosmiči, riž in polnozrnate testenine. Tisti, ki ste že malo bolj strokovnjaki, pa ste verjetno zasledili in upoštevali navodila mnogih strokovnjakov, da je pred treningom pomembno zaužiti beljakovine, ki so gradniki mišic, maščobam pa se je treba popolnoma izogibati, saj vas je višek oziroma presežek teh tako v prehrani kot tudi na telesu pripeljal do fitnesa, kajne? Odlično, veliko veste, oboroženi ste s teorijo, ki se jo trudite tudi spraviti v prakso. Postavil bi vam pa eno ključno vprašanje: kaj mislite, v čem je potem težava? Kaj pa, če se je stric google zmotil? Verjemite, veliko informacij, ki krožijo po spletu, je – najblažje rečeno – zgrešenih.

Zdaj pa vas verjetno zanima, kakšen pa je tisti pravi obrok, kaj jaz svetujem, kaj je dobro jesti pred treningom? Dal vam bom nekaj zelo koristnih nasvetov, ki vam bodo omogočili kakovosten trening in posledično veliko boljše rezultate.

Zanemarjanje obroka pred vadbo bo prineslo enake rezultate, kot če bi želeli z avtomobilom priti na cilj s praznim rezervoarjem. Je možno? Ne. Ste že slišali, da prazen žakelj ne stoji pokonci? Ne pozabite, da bodo prehranske strategije pred vadbo pogosto predstavljale kompromis. Črno-belih odgovorov ni.

Nizek inzulin

Verjemite mi, ne želite si visokih vrednosti inzulina, niti nizkih vrednosti sladkorja, oziroma hipoglikemije, ki bo razlog za pomanjkanje energije. Vaša naloga je, da poskrbite za počasnejši prehod sladkorjev v kri, s tem pa tudi nižje delovanje inzulina in ohranjanje optimalne ravni sladkorja v krvi. Na srečo so ravni sladkorja v krvi enostavne za vzdrževanje, tako da preprost obrok mesa in orehov ustreza tej nalogi. Če vas skrbi učinkovitost, ne pozabite, da telo med vadbo deluje predvsem na shranjenem glikogenu. In te ravni so odvisne od vaše prehrane po vadbi.

Rahlo kisli pH

Da prav ste prebrali. Ne skrbite, ne boste umrli od zakisanosti organizma. Pred vadbo ni čas, da požiramo zelene zdrave smoothieje, pa tudi z antioksidanti ne gre pretiravati. Preprosto zato, ker anabolizem sproži množica vnetnih procesov. Anabolizem pa nam prinese veliko dobrega, tako da ga ne želimo nikakor preprečiti.