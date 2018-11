BLOG: Kako odpraviti težave s povišanim holesterolom?

Večina ljudi za visoke vrednosti holesterola krivi maščobe, prepričani so, da se jim je treba popolnoma izogibati. Napaka! Svetujem vam, da poskrbite za redno uživanje olivnega olja, zelenjave, ki je bogata z vlakninami, minerali in vitamini, lososa (omega3), česna, avokada, ajde, kvinoje in sladkega krompirja.

Pred kratkim se je pri meni na posvetu oglasil starejši možakar, ki je imel težave s previsokimi vrednostmi holesterola. Prestrašen in vdan v usodo, da se ne da nič kaj dosti ukreniti v zvezi s tem, saj je že testiral razna naravna zdravila in diete, ki naj bi vplivale na zmanjšanje teh vrednosti, ki pa žal niso prinesle nikakršnih rezultatov. Ko sem ga poslušal, sem doumel, kako globoko je pri mnogih ljudeh še vedno zasidrano napačno prepričanje o tem, kaj holesterol sploh je, in kako odpraviti težave s povišanimi vrednostmi le-tega. Zato menim, da bo ta prispevek vplival na drugačno razmišljanje ljudi in bo mnogim v veliko pomoč. Začnimo torej na začetku – kaj holesterol sploh je? Gre za voskasto snov, ki jo naše telo iz nasičenih maščobnih kislin proizvaja samo, saj je za nas izjemnega pomena. Nastaja v večini celic, predvsem pa v jetrih, črevesju in koži. Ker se veliko ljudi še vedno drži starih oz. zastarelih smernic in nasvetov, da se je treba izogibati uživanju hrane, ki je bogata s holesterolom, bom izpostavil eno samo dejstvo, ki bo te nasvete postavilo na glavo. In sicer: zdravi posamezniki 80 % vsega holesterola proizvedejo sami, le 20 % pa ga zaužijejo s hrano. Z reguliranjem tega, koliko holesterola zaužijemo, pravzaprav nadziramo manjši delež skupnega holesterola v telesu.

Žalosti me tudi dejstvo, da večina ljudi ob besedi holesterol pomisli na nekaj slabega oz. njihovemu zdravju škodljivega in ni seznanjena s pravim pomenom holesterola v našem telesu. Ste vedeli, da je holesterol sestavni del celičnih membran? Veste, kakšno vlogo igra celuloza pri rastlinskih celicah? Holesterol ima torej podobno-strukturno vlogo ter omogoča celično fluidnost. Izjemnega pomena pa je holesterol pri sintezi vitamina D in vseh steroidnih hormonov (progesteron, kortizol, aldosteron, testosteron, estrogen in drugi), pri prenosu živčnih signalov, za pravilno delovanje serotininskih receptorjev v možganih, prav tako bi rad poudaril povezavo med holesterolom in zdravjem črevesnih sten.

Še vedno zelo pogosto slišim, da obstajata dobri in slabi holesterol. Napaka! Prav ste prebrali, napaka! Holesterol je en sam, po krvi pa ga prenašajo različni proteini. Kombinacijo lipidov (trigliceridov, fosfolipidov, holesterola ) in prenašalca (protein) tako imenujemo lipoprotein. Najpogosteje se govori o dveh lipoproteinih, in sicer HDL in LDL. Pravzaprav imena lipoproteinov nakazujejo njihov kemijski značaj. Recimo HDL je lipoprotein velike gostote, LDL pa lipoprotein male gostote. Gostota se tukaj nanaša na količino proteina, na primer HDL ima večji delež proteinov in manjši delež maščob, pri LDL pa je ta delež ravno obraten. Preden se lotim nasvetov, kako zmanjšati vrednosti holesterola, naj vas še opozorim na eno izjemno pomembno dejstvo. Nekaj, česar verjetno večina ljudi ne ve.

Povišane vrednosti LDL, ki se ga vsi tako bojijo, včasih ne predstavljajo resnih težav, saj nam običajni pregled oz. izvid pokaže le nek podatek o skupni količini holesterola LDL, ne pove vam pa prav nič o številu in velikosti LDL delcev. Takšni pregledi, ki so povsem natančni, sicer obstajajo, a se le redko uporabljajo, zato vam svetujem, da si pomagate malo bolje razumeti vaše krvne izvide in vaše dejansko stanje tako, da preverite vrednosti trigliceridov, tako boste vsaj približno ocenili količino velikih ali majhnih delcev LDL. Več trigliceridov pomeni manj delcev LDL in obratno. Če so delci LDL veliki, to pomeni, da bo njihovo število majhno, česar si pravzaprav želite!

Prehrana

Vas zanima, kako s prehrano in načinom življenja lahko vplivate na normalne vrednosti holesterola ter preprečite tveganje za nastanek raznih zdravstvenih težav, ki bi lahko resno ogrozile vaše življenje? Na žalost večina ljudi za visoke vrednosti holesterola krivi maščobe, prepričani so, da se jim je treba popolnoma izogibati. Prva napaka! Svetujem vam, da poskrbite za redno uživanje olivnega olja, zelenjave, ki je bogata z vlakninami, minerali in vitamini, lososa (omega3), česna, avokada, ajde, kvinoje in sladkega kromirja. Od začimb močno svetujem kurkumo, vsakodnevno pa se osvežite s pitjem antioksidativnega zelenega čaja. Živila, ki se jim je treba izogibati

Če želite vplivati na znižanje vrednosti holesterola in izboljšati vaše zdravje, bodo verjetno potrebne spremembe v vaši prehrani oz. prehranjevanju. To pa ne pomeni, da se boste morali odpovedati določenim živilom, ki so do sedaj veljala za velike krivce, ko je govora o povišanih vrednostnih holesterola. Da, dejansko obstaja holesterol v jajcih, rdečem mesu ter mlečnih izdelkih, ta živila pa lahko kljub temu uživate in so lahko del vaše (zdrave) prehrane. Sladkorju, alkoholu, rafiniranim ogljikovim hidratom, sladkanim energijskim pijačam ter trans maščobam, ki jih najdemo predvsem v predelanih živilih in v naprej pakiranih pecivih, pa se poskušajte v čim večji meri izogibati.

