BLOG: Najboljši vitamini za moške

Mnogi ljudje menijo, da je pomanjkanje vitaminov in mineralov v 21. stoletju večinoma težava, s katero se srečujejo le prebivalci tretjega sveta, vendar se na žalost tudi v razvitih državah ljudje kljub ogromnim količinam hrane znajdejo v težavah, ki so povezane s pomanjkanjem vitaminov in drugih zdravju pomembnih hranil. DA, veliko je ljudi, ki so kljub uživanju velikih količin hrane podhranjeni! Vam nekaj ne gre skupaj? Ni logično? Predvsem je v današnjih časih težava telo oskrbeti z mikrohranili, ter poskrbeti za vnos kakovostnih makrohranil, brez vnosa praznih kalorij! Prazne kalorije nam za nekaj časa sicer dajo energijo in nas nahranijo, dajo občutek sitosti, a kaj, ko od le teh telo nima skoraj nič, nikakršnih vitalnih hranil, le balast in ogromno snovi, ki preobremenijo organizem in na dolgi rok prinesejo le škodo.

V idealnem svetu, kakršnega si zamišljam, bi ljudje uživali le kvalitetno ekološko hrano, bogato z vsemi nujno potrebnimi hranili za nas in naše zdravje. Na žalost pa živimo v času, ko je v ponudbi in, roko na srce, vse več povpraševanja le po tisti hrani, ki je indistrijsko predelana in osiromašena mnogih hranil. Primarnega pomena je predvsem kvantiteta in ne več kvaliteta. Danes je skorajda nemogoče dobiti hrano, ki je bogata z vsemi hranili in smo vse tiste vitamine, minerale in antioksidante raje zamenjali s pesticidi, konzervansi, ojačevalci okusov, barvili in gensko spremenjenimi organizmi. Le te sestavine pa nedvomno naredijo več škode kot koristi, kajne?

Vsem moškim svetujem: poskrbite predvsem za preventivo. S pravilnim načinom prehranjevanja in pametnim izborom živil se lahko zaščitite pred mnogim zdravstvenimi nevšečnostmi in tudi večjimi boleznimi, kot je na primer rak prostate ali razne bolezni debelega in tankega črevesja.

Odpravljanje teh pomanjkljivosti in uživanje večjih količin teh mikrohranil pomagajo odpraviti številne simptome in na splošno izboljšati oziroma okrepiti zdravje celotnega organizma. Vse od prirasta mišic in mišične moči, lažje boste izgubljali odvečno maščobo, prav tako se bo popravila prebava, imeli pa boste tudi veliko več energije, boljši spanec ter izboljšano spolnost.

Velik odstotek moških, ki danes uživajo tisto tipično "zahodno prehrano", brez sadja in predvsem zelenjave, ne oskrbi telesa z določenimi nujno potrebnimi vitamini. Mnoge zdravstvene težave in slabo počutje pa so nato povezane s tem primanjkljajem. Moški so, tako kot ženske, enako dovzetni za pomanjkanje vitaminov.

Moški potrebujejo vitamin D3 za proizvodnjo zadostnih količin testosterona ter za krepitev kosti, zaščito oziroma zdravje možganov, preprečevanje motenj v razpoloženju in zoper depresijo. Zadostne količine tega vitamina pomagajo tudi pri nadzorovanju ravni holesterola in krvnega pritiska. Vitamin D3 pa vam lahko pomaga tudi pri zmanjševanju vnetij in zadostne količine tega vitamina v organizmu lahko pomagajo preprečiti oziroma zmanjšati možnosti za nastanek srčnega infarkta ali možganske kapi.

Bobana lahko spremljate tudi na njegovi spletni strani, Facebooku in Instagramu. Vsa mnenja, predloge, vprašanja in morebitne pripombe lahko sporočite na elektronski naslov info@bobanpaukovic.com ali na 24ur.com@pop-tv.si.

Vitamin D3 lahko pridobite iz jedi nekaterih živil, kot so na primer jajca, nekateri mlečni izdelki in celo nekatere gobe, vendar večino našega vitamina D dobimo neposredno z izpostavljenostjo soncu. Poskušajte biti izpostavljeni sončni svetlobi vsaj 15-20 minut dnevno. V hladnejših mesecih ali pa ko enostavno ne preživite zadosti časa na prostem, razmislite o vitaminu D v obliki dopolnila, saj boste tako poskrbeli, da se zaloge tega vitamina v organizmu ne izpraznijo.

2. Vitamin B12

Pri mnogih moških se pojavlja pomanjkanje vrednosti vitamina B12 v organizmu. Veliko moških imajo pogosto težave z ustrezno absorpcijo vitamina B12 zaradi uporabe oziroma bolje reči zlouporabe raznih zdravil. Predvsem starejši moški bodite pozorni.

Pomanjkanje vitamina B12 lahko povzroči težave z utrujenostjo in težave s centralnim živčnim sistemom. Vitamin B12 se lahko pridobi iz večine živalskih beljakovin, zlasti jagnjetine, govedine in lososa. V kolikor se izogibate uživanju večine ali vseh živalskih izdelkov ali pa redno jemljete katerokoli zdravilo, ki lahko vpiva na absorpcijo tega vitamina, priporočam, da preverite, ali so vaše zaloge tega vitamina napolnjene. O dodajanju vitamina B12 v obliki prehranskega dopolnila razmislite vsi tisti, pri katerih so vrednosti tega vitamina premajhne in tudi vsi tisti, pri katerih so te vrednosti na meji, saj takšne vrednosti tudi predstavljajo tveganje.

3. Antioksidativni vitamini (vitamini A, C in E)

Z uživanjem izjemno antioksidativnih živil, kot sta na primer sadje in zelenjava, zlasti pa temno zelena zelenjava (špinača), boste na najlažji način organizmu priskrbeli zadostno količino zaščitnih antioksidantov, kot so vitamin A, C in E. Te vitamine, ki so topni v maščobah, moramo vnašati v organizem s hrano, saj jih naše telo ni sposobno samo proizvesti.

Največ koristi od teh vitaminov imamo v boju proti oksidativnemu stresu, torej ogromni škodi za naše telo, ki jo povzročajo prosti radikali. Oksidativni stres, ki pospešuje proces staranja in ogroža moške z nastankom raznih težav, kot so na primer rak, izguba vida in bolezni srca. S starostjo so ti antioksidativni vitamini še toliko bolj pomembni, saj pomagajo zaščititi zdrave celice, preprečevati celične mutacije in rast tumorjev. Prav tako pa lahko pomagajo pri preprečevanju izgube mišic/sarkopenija, ter poškodb arterij.

Suha, razdražena koža in težave z vidom (vključno z nočno slepoto ali občutljivost na svetlobo) bi lahko bili znak, da imate v organizmu premajhne vrednosti vitamina A ali vitamina E, medtem ko se pomanjkanje vitamina C lahko pokaže kot v obliki oslabljenega imunskega sistema, otečenih dlesni in krvavitev iz nosu. Poskrbite za zadosten vnos vitaminov A in C z uživanjem zelenjave in sadja ter oreškov in semen, kot so na primer mandlji in sončnična semena, saj boste imeli veliko koristi od vitamina E - namreč veliko pripomore k zmanjšanju tveganja za nastanek Alzheimerjeve bolezni, arteroskleroze, poškodb kože in diabetesa.

4. Vitamin K

Vitamin K je izjemno pomemben za izgradnjo in vzdrževanje močnih kosti, strjevanje krvi in preprečevanje nastanka bolezni srca. Pomanjkanje vitamina K je pogostejše pri moških, ki ne uživajo zelenjave ali mlečnih izdelkov in pri tistih, ki so dalj časa uporabljali antibiotike in moških, ki trpijo zaradi različnih črevesnih težav, ki vplivajo na absorpcijo.

Vitamin K1 se nahaja v razni zeleni zelenjavi, medtem ko se vitamin K2 nahaja v mlečnih izdelkih. Najboljši način za preprečevanje pomanjkanja vitamina K je, da uživate veliko različnih vrst zelenjave, vključno z zeleno listnato zelenjavo, brokolijem, priporočam pa tudi uživanje rib in jajc.