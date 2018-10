BLOG: Najboljši vitamini za ženske

Tokratni prispev ek sem namenil vsem damam, ki se že na splošno v večini primerov izjemno trudijo, da bi se zdravo prehranjevale in so zelo osredotočene na preprečevanje staranja organizma, povečevanje energije in ohranjanje dobrega zdravja ter počutja. Določeni vitamini in minerali pomagajo te zastavljene cilje lažje dosegati, zato so ravno ženske ene največjih potrošnikov in zvestih strank, ko gre za uživanje in nakup raznih mikrohranil v obliki prehranskih dopolnil.

Z vsakodnevnim uživanjem hrane bi morali poskrbeti tudi za zadosten vnos pomembnih mikrohranil kot so vitamini, minerali in antioksidanti. Na žalost pa s starostjo in predvsem konzumiranjem živil, ki imajo nizko hranilno vrednost, vedno težje poskrbimo za vnos pravih oziroma potrebnih vrednosti teh mikrohranil. Torej, vedno težja je naloga poskrbeti za vnašanje zadostnih količin teh mikrohranil, kar pa potem negativno vpliva na naše počutje in zdravje.

Vitamini in minerali v obliki kapsul in praškov so v določenih situacijah dober način za oskrbo organizma z mikrohranili, ki jih ne uspemo zaužiti na drugačen način. Vendar menim, da se prehranska dopolnila v zadnjem času uživajo v pretiranih količinah, ter da je vloga le-teh popolnoma spremenjena. Prehransko dopolnilo že samo po sebi pove, da gre za dopolnilo in ne osnoven vir hranil. Moje mnenje in nasvet vsem vam je, da predvsem poskrbite za zdrave temelje in močne osnove, ter potem naprej gradite in se posvečate pomanjkljivostim. Poskrbite za zadosten vnos vseh hranil z uživanjem kakovostnih živil, prehranska dopolnila pa dodajajte le v primerih, ko telesu ne zagotovite zadostnih količin teh hranil iz zaužitih živil, ali pa v primeru večjih naporov oziroma v kolikor imate določene zdravstvene težave. V vsakem primeru pa ne bodite sami svoj mojster in zdravnik, temveč se o jemanju prehranskih dopolnil in njihovih stranskih učinkih posvetujte s strokovnjakom.

Torej, drage moje dame, kljub temu, da se zelo trudite ohranjati mladosten videz, pravo telesno težo in se zdravo prehranjujete, se lahko zgodi, da v telo ne vnašate zadostne količine vitaminov, ki so za vas, vaše zdravje, izgled in počutje, izjemnega pomena. Verjetno pa vas zanima, kateri so tisti vitamini, ki pogosto primanjkujejo ženskam in na vnos katerih bi morale biti še posebej pozorne?

Da se razumemo, vsi vitamini so nujno potrebni za vas in za normalno delovanje vašega organizma, spodaj pa bom izpostavil le tiste najbolj kritične, na vnos katerih bodite še toliko bolj pozorne.

Antioksidativni vitamini (vitamini A, C in E)

Ti maščobo topni antioksidanti se borijo proti oksidativnem stresu, ki ga povzročajo prosti radikali in kar je osnovni vzrok staranja in številnih bolezni, ki vplivajo na srce, oči, kožo in možgane. Vitamin C ne samo, da pomaga pri krepitvi imunskega sistema in nam pomaga pri zaščiti pred prehladu, okužbami in drugimi boleznimi, ampak je tudi izjemnega pomena pri zaščiti vaše kože pred poškodbami, ki nastanejo na primer zaradi izpostavljenosti UV žarkom.