BLOG: Nosečnice, ni vam treba 'jesti za dva'

Nedvomno je vaše telo med nosečnostjo v izrednem stanju in dela na polno. Takrat je zdravo prehranjevanje še toliko bolj pomembno, saj se med nosečnostjo vaš dojenček v celoti prehranjuje skozi popkovino in ves čas ga je treba oskrbovati z vitalnimi hranilnimi snovmi. Od zdrave prehrane bosta imela korist tako mama kot otrok.

Nosečnost je najlepše obdobje v življenju vsake ženske, saj v njenem telesu nastane novo življenje. Prav tako pa je to obdobje velikih skrbi, kako najbolje ravnati v dobro ploda. Ker sva z mojo partnerico tudi sama v pričakovanju otroka in jo usmerjam pri prehranjevanju, sem se odločil, da bom tudi z vami delil koristne nasvete in izkušnje. Prejemam namreč kar veliko vprašanj, kako ji je uspelo v osmih mesecih ostati tako vitalna in da se praktično skorajda ni nič zredila. Vpliv prehrane Vsesplošno je znano, da je zdrava in uravnotežena prehrana zelo pomembna v pravzaprav vseh življenjskih obdobjih, še posebej to velja za obdobje nosečnosti. Uravnotežena in raznovrstna prehrana, predvsem pa zadosten vnos določenih vrst hranil so namreč nujno potrebni za normalen potek nosečnosti in zdrav razvoj otroka. Med nosečnostjo se žensko telo iz presnovnega vidika spremeni, saj nosečnica pridobi več maščobe in krvi, spremeni se tudi njena hormonska slika. V zadnjih mesecih nosečnosti se poveča tudi inzulinska rezistenca. Poleg vseh fizioloških sprememb v ženskem telesu obstaja tudi večja možnost pojava slabokrvnosti in mnogih drugih zapletov. Na razvoj lahko vpliva premajhen vnos mikro- in makrohranil, na kar lahko vpliva nepoznavanje osnov prehranjevanja, neredno, neustrezno prehranjevanje in tudi motnje hranjenja matere. Z ustrezno prehrano in urejenim načinom življenja lahko med nosečnostjo izboljšamo otrokovo stanje, in če že ne preprečimo, lahko vsaj zmanjšamo možne težave po porodu. Izogibajte se predelanim živilom in poskušajte uživati nepredelano hrano, ki vam bo v veliko pomoč pri tistih običajnih nosečniških težavah, kot sta na primer otekanje nog in zaprtje. Med nosečnostjo se potrebe po določenih vitaminih in mineralih bistveno povečajo, celo v večjem obsegu kot potrebe po sami energiji. Med nosečnostjo so povečane potrebe predvsem po vitaminih A, C in D, tiaminu, riboflavinu, od makrohranil pa bi izpostavil potrebo po beljakovinah.

Od zdrave prehrane bosta imela korist tako mama kot otrok. FOTO: Thinkstock

Folna kislina

Izjemno pomemben vitamin v prvem obdobju nosečnosti je vsem dobro znana folna kislina oziroma vitamin B9. Ta je predvsem v zeleni zelenjavi, in sicer v obliki folata. Zato vam priporočam uživanje ohrovta, solate, brokolija ter špinače, vendar vas opozarjam, da je folna kislina občutljiva na svetlobo in toploto ter se s pripravo hrane pri temperaturah nad 60 °C večinoma uniči. Folna kislina se v telesu reducira v tetrahidrofolno kislino, ta pa se pretvori v 5-metil tetrahidrofolat in 5,10-metilen tetrahidrofolat. Ta vstopata v sintezo nukleotidov, metiliranje DNA, lipidov in proteinov, kar je izjemno pomembno za razvoj oziroma celično rast. Rad bi še omenil, da je za pretvorbo v biološko aktivno obliko potreben encim 5,10-metilentetrahidrofolat reduktaza. Njegovo pomanjkanje lahko vodi do napake pri zapiranju nevralne cevi pri samem plodu oziroma nepopolno zraščene hrbtenice. Ravno zaradi tega strokovnjaki priporočajo večji vnos neaktivne oblike folne kisline ali tudi dodajanje že aktivne oblike 5-metil tetrahidrofolata v obliki prehranskega dopolnila (tablete, kapsule) že šest tednov pred samo zanositvijo in tudi v prvih treh mesecih nosečnosti.

Rad bi izpostavil izjemno zanimivo dejstvo o folni kislini, katere konverzija je omejena na gensko podlago pri 70 % prebivalstva. Folno kislino mora torej telo pretvoriti v folate, saj folna kislina ni naravna oblika in je lahko zdravju škodljiva. Zato bi pri uživanju folne kisline morale biti še posebej previdne ravno nosečnice. Svetujem vam, da preverite vrednosti folne kisline v vašem organizmu, in če jemljete prehranska dopolnila, naj bodo ti v obliki folatov. Kalorične potrebe nosečnic

Koliko kalorij dnevno naj zaužije nosečnica, je odvisno od indeksa telesne mase pred samo nosečnostjo. Kaj to pravzaprav pomeni? Če je bila ženska pred nosečnostjo podhranjena, potem bo, logično, potrebovala v nosečnosti večji kalorični vnos. Pri povečani telesni teži bo potrebovala manj kalorij kot nosečnica z normalno telesno težo. Tudi od same telesne aktivnosti so odvisne energijske potrebe nosečnice. Priporočljivo je, da se telesna masa pri ženskah z normalnim indeksom telesne teže poveča za 11,5 do 16 kg med celotno nosečnostjo. Pri ženskah z zelo nizkim indeksom telesne mase je prirast telesne teže med nosečnostjo lahko tudi večji (12,5–18 kg), pri zvečanem indeksu (25–30) pa je zaželeno povečanje telesne mase manjše (7–11,5 kg). Ne glede na to, da imate preveč kilogramov, ste še vedno lahko v primanjkljaju z določenimi vitamini ali minerali, zato bodite pozorne na zadosten vnos teh. Vsekakor pa vam odsvetujem hujšanje med nosečnostjo, saj uživanje nezadostne količine hrane lahko pomeni tudi vnos manjše količine pomembnih hranil. Jesti za dva?

Čezmerna ali pomanjkljiva prehrana matere lahko vodi do zapletov v nosečnosti.

Stari rek, po katerem je treba "jesti za dva", pa zagotovo ne drži! V prvih treh mesecih nosečnosti so potrebe po energiji praktično nespremenjene, nekatere nosečnice lahko, predvsem zaradi slabosti, tudi shujšajo. Od četrtega meseca nosečnosti pa naj bi nosečnice zaužile le 250–300 kcal več na dan. Kako lahko torej poskrbite za zdravo prehrano?

Vaša prehrana naj bo čim bolj raznolika in naj vsebuje vitamine in minerale, ne pa tudi odvečnih kalorij. Ni pomembna količina, temveč kakovost zaužite hrane. Ni potrebe jesti več kot običajno, temveč jejte bolj kakovostno! Jejte tisto, kar vam ustreza, in obroke ustrezno razporedite čez dan! Katera živila priporočam?

Kvinojo, riž, sladki krompir, lečo, kefir, sadje, zeleno listnato zelenjavo, kvalitetno meso, jajca in ribe – predvsem lososa in sardine!

Zelenjava ima pomembno vlogo v prehrani nosečnic, saj je polna pomembnih mikrohranil, vsebuje vlaknine in ima zelo malo ogljikovih hidratov in kalorij. Zelena listnata zelenjava je še posebej koristna, saj vsebuje železo, kalcij in vitamin K – tri pomembnima hranila za nosečnice. Jajca vsebujejo zdrave maščobe, vitamin E, betakaroten in jod. Hrana, ki je bogata z jodom, je med nosečnostjo prav tako zelo pomembna, saj jod igra pomembno vlogo pri zdravi rasti in razvoju možganov pri dojenčkih. Jajca, posebej jajčni rumenjak, so res odličen vir holina, kar je zelo pomembno za razvoj ploda. Probiotični jogurt vsebuje probiotike, beljakovine, vitamin D, omega 3 maščobne kisline, kalcij in vitamin K2. Prav tako pa je odličen vir joda, ki je pomemben med nosečnostjo, da bi se izognili raznim težavam pri rojstvu in nevrološkim motnjam. Kefir prav tako vsebuje dobre bakterije, ki so bistvene za prebavo in splošno zdravje nosečnic. Uživanje omega 3 maščobnih kislin DHA in EPA je bistvenega pomena za pravilen nevrološki in fizični razvoj ploda. Z uživanjem lososa boste vnesli v organizem te vitalne omega 3 in številna druga pomembna hranila za nosečnost, vključno z vitaminom D, jodom, holinom, vitamini B, selenom in beljakovinami. Leča je bogata s folatom, meso pa je vir beljakovin, ki so izjemno pomembne za otrokov razvoj. Poskušajte uživati ekološko, lokalno in nepredelano hrano. Poskrbite za ustrezno pripravo in vsa živila temeljito umijte.

Nosečnica FOTO: Thinkstock