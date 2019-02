BLOG: Kako dolgo traja, da vaše telo prebavi hrano?

Prebavni sistem je skupina organov, ki sodelujejo pri pretvorbi hrane v energijo in osnovna hranila, ki hranijo celoten organizem. Ta neverjeten sistem vključuje kombinacijo živcev, hormonov, bakterij, krvi in organov prebavnega sistema, ki si medsebojno pomagajo pri zelo zahtevni nalogi, to je prebavi in presnovi hrane ter tekočin, ki jih vsakodnevno uživamo. Gastrointestinalni trakt je torej sistem organov, ki sprejemajo hrano, jo prebavljajo, da iz nje dobijo energijo in hranila, ter izločajo neuporabne ostanke.

Običajno traja približno šest do osem ur, da hrana, ki jo zaužijete, preide skozi želodec in tanko črevo do debelega črevesa.

Želodec Vsebuje klorovodikovo kislino in prebavne encime, ki nadaljujejo prebavo hrane, ki se je začela v ustih. Ti encimi in kisline se mešajo s hrano, ki se je začela razgrajevati že v ustih in požiralniku, in se spremeni v tekočino, ki se imenuje himus. Gre pravzaprav za kašasto, homogenizirano vsebino želodca, ki nastane pod vplivom želodčnega soka. Želodčne lastne žleze proizvajajo klorovodikovo kislino, ki ima izjemno pomembno vlogo, saj denaturira beljakovine in uniči številne škodljive snovi, ki se nahajajo v hrani, sluz pa je zadolžena, da ščiti želodčno steno pred klorovodikovo kislino, pepsinogen, to je predstopnja encima imenovanega pepsin, ki razkraja beljakovine in verjetno ste že kdaj slišali za intrinzični faktor, ki omogoča resorpcijo vitamina B12 v teščem črevesu.

V prebavnem sistemu so številni dejavniki, od katerih je odvisno njegovo delovanje. Imamo prebavne sokove, ki vsebujejo encime, ki pospešujejo kemične reakcije v telesu in razgrajujejo hrano v hranila. Obstajajo tudi celice v sluznici želodca in tankega črevesa; te celice proizvajajo in sproščajo hormone, ki stimulirajo prebavne sokove in uravnavajo apetit. Imamo tudi živce, ki nadzorujejo prebavni sistem. Povezujejo naše organe za prebavo z možgani in hrbtenjačo ter sproščajo kemične snovi, ki spodbujajo sproščujoče ali kontraktične mišice. V prebavnem traktu se nahajajo živci, ki se sprožijo, ko je hrana tam prisotna, in to omogoča, da naš prebavni sistem deluje pravilno.

Kako deluje tanko črevo? Ko himus zapusti želodec, vstopi v tanko črevo skozi pilorični sfinkter - mišico, ki služi kot ventil in preprečuje vračanje hrane iz črevesja nazaj v želodec. Celotno tanko črevo je navito, notranja površina pa je polna mnogih gub in grebenov. Tanko črevo je obloženo z zelo majhnimi izboklinami, ki povečajo površino črevesne stene, kar ustvarja večjo absorpcijsko površino. Vsaka izboklina, imenovana vili, je prekrita z manjšimi lasastimi strukturami, ki se imenujejo mikrovili. Na villijih najdemo encime, ki pomagajo pri nadaljnji razgradnji hranilnih snovi v obliko, ki se hitro absorbira. Naloga vilijev je pomagati preprečiti prepustnost črevesja.

Jetra

Jetra so drugi največji organ v telesu in imajo veliko različnih funkcij. Toda glavna funkcija jeter pri prebavi je proizvodnja žolča in njegovo sproščanje v tanko črevo. Jetra tvorijo in izločajo žolč, ki pomaga encimom v telesu razgraditi maščobe v maščobne kisline. Jetra pa med drugim tudi čistijo kri, ki prihaja iz tankega črevesa. Jetra imajo neverjetno sposobnost razgradnje in shranjevanja aminokislin, sintetiziranja in presnove maščob in holesterola, shranjevanja glukoze, filtriranja, razstrupljanja krvi in uravnavanja naših notranjih funkcij.

Dvanajsternik

V dvanajsternik se izlivata žolč in pankreatični sok. Žolč je tekočina rumene barve, ki vsebuje žolčne kisline oziroma njihove amide z glicinom in tavrinom, ter bilirubin, vodo in holesterol. Kot sem že zgoraj napisal, proizvaja se v jetrih, skladišči pa v žolčniku. Ko pride do zaužitja hrane, pa se žolč sprosti v dvanajsternik, da pomaga pri prebavi maščob. Žolčne kisline namreč emulgirajo maščobo v manjše maščobne kapljice, ki so tako bolj dostopne za prebavne encime. Žolčnik ima nalogo shranjevati in reciklirati odvečne količine žolča iz tankega črevesa, zato se le ta lahko ponovno uporabi za prebavo naslednjih obrokov. Žolčnik se nahaja tik pod jetri in shranjuje žolč, ki nastaja v jetrih, ki nato potuje v žolč skozi kanal. Žolčnik med obroki shrani žolč in ko zaužijemo hrano, žolčnik skozi žolčne kanale stisne žolč. Pankreatični sok, ki nastaja v trebušni slinavki, pa ima nalogo nevtraliziranja kislega himusa.

Trebušna slinavka

Je organ, ki izloča prebavne encime v tanko črevo, s čimer se zaključi kemična prebava živil. Sok pankreasa oziroma trebušne slinavke je sposoben prebaviti lipide, ogljikove hidrate (ustvarjanje energije), beljakovine (ustvarjanje aminokislin za gradnjo) in nukleinske kisline. Inzulin je eden izmed hormonov, ki jih proizvaja trebušna slinavka; le ta nadzoruje količino sladkorja v krvi.

Tešče in vito črevo

Tukaj se resorbira okoli 90 odstotkov žolčnih kislin, ki preko dverne vene znova prehajajo v jetra in od tam v žolč.

Debelo črevo

V debelem črevesu se absorbira 80-90 % vode, ki se nahaja v hrani. Sestavine zaužite hrane, ki jih ne uspejo razgraditi ne prebavni encimi ne mikroorganizmi oziroma bakterije, ki se nahajajo v debelem črevesu, se izločijo nespremenjene. Takšne sestavine pravimo, da so neprebavljive. V debelem črevesu se blato shranjuje, kar omogoča peristaltika, ki poteka v obratno smer. Ko pride blato v danko, se sproži defekacijski refleks.

Funkcija debelega črevesa je končna faza prebavnega procesa. Ko sokovi (predelana hrana) zapustijo tanko črevo, vstopijo v debelo črevo. Tam je sicer že prišlo do večine absorpcije hranil, vendar pa se lahko voda, maščobni vitamini in minerali absorbirajo tudi v debelem črevesu. Naravno prisotne bakterije v debelem črevesu bodo pomagale pri prebavi; te črevesne bakterije imenujemo črevesna flora. Ta izraz vam je že verjetno znan, kajne? Flora razgrajuje odpadke in iztiska še tiste majhne količine hranil, ki so ostala. Odpadne snovi, ki pa ostanejo, se iz debelega črevesa s pomočjo peristaltike premikajo v analni kanal. Sprva so odpadki v tekočem stanju, a ko se le ti premikajo skozi debelo črevo, se voda odstrani in postane oblika blata trdna.



Kako dolgo traja praznjenje debelega črevesa? Približno 36 ur je dolg proces, da pride blato skozi debelo črevo, in ko se debelo črevo napolni, se vsebina izprazni v rektum, ki začne postopek odstranjevanja oziroma praznjenja.