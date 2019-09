BLOG: Prehranske koristi jajčevcev – polni antioksidantov, vitaminov in mineralov

Ime jajčevec izvira še iz časov, ko so bili ti sadeži manjši in svetlejši (pogosto bele, rumene ali pikčaste barve) ter na pogled podobni kokošjim jajcem. Jajčevci naj bi izvirali iz Indije in v Aziji jih uporabljajo že več kot 2500 let. Kot zanimivost naj delim z vami, da so jajčevce najprej vzgajali kot okrasno rastlino in šele pozneje v njih odkrili tudi živilo, ki je primerno za uživanje. Ker so bili na začetku še tako trpki, so bili ljudje prepričani, da njihovo uživanje povzroča norost, zato so jih imeli predvsem za okras. Po okusu so bili namreč jajčevci pred stoletji grenki in po otipu bodeči. Pozneje so se sorte križale toliko, da so sadeži postali precej okusnejši. V Evropo so prišli pozno (v 13. stoletju), in sicer prek Arabcev in Mavrov na ozemlje Španije in Italije. Ker je v njih (v sledovih) psihotropni alkaloid solanin, jim Tuaregi v Sahari in Italijani pravijo kar "noro jabolko". Španci pa jajčevce imenujejo jabolko ljubezni.

Koristi uživanja jajčevcev

V jajčevcih je kar precej antioksidantov, posebnih fitohranil, vključno s fenolnimi spojinami, flavonoidi, kot je nasunin, ter številnih vitaminov in mineralov. In vse te prehranske koristi jajčevcev lahko pridobite ob vnosu majhne količine kalorij, zahvaljujoč visoki vsebnosti vlaknin in vode.

V jajčevcih je tudi klorogenska kislina, ki je prevladujoča fenolna komponenta v tem živilu. Fenolne spojine so odlični antioksidanti in zaščitni faktorji, ki se borijo proti kopičenju prostih radikalov v telesu. Kofeinska in klorogenska kislina, fenolne spojine iz vrst flavonoidov, delujejo proti virusom in bakterijam ter varujejo naše celice pred poškodbami, zato naj bi preprečevale nastanek raka. Predvsem glikoalkaloidi naj bi uničevali celice raka na jetrih. Klorogenska kislina je povezana tudi s koristmi, kot sta uravnavanje presnove glukoze in lipidov. Poleg svoje antimutagene in protitumorskih učinkov deluje protimikrobno, anti-LDL (slab holesterol) in protivirusno, kar pomeni, da ščiti pred različnimi stopnjami vnetij in nastankom bolezni.

Jajčevci lahko pomagajo pri zmanjšanju tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja, saj naj bi nasunin imel možnost vezave holesterola v krvi in s tem zmanjšanje koncentracije tega v krvi. Medtem ko vaše telo potrebuje določeno količino holesterola, je uživanje jajčevcev povezano z uravnavanjem količine, ki jo zadržite v stenah krvnih žil in izboljšanjem krvnega pretoka. Z jajčevci naj bi si torej lahko pomagali zniževati holesterol v krvi ter blagodejno vplivati na prebavo maščob, saj grenčine v soku jajčevcev spodbujajo delovanje jeter in pospešujejo izločanje žolča. Imele naj bi celo protibakterijski učinek in delujejo blago odvajalno. K dobri prebavi pripomorejo tudi prehranske vlaknine v jajčevcih. Magnezij in kalij v jajčevcih pripomoreta k čvrstim kostem, kalij in natrij v jajčevcih pa dajeta tem tudi blago diuretične lastnosti.