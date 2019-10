BLOG: Previdno pri nabiranju in uživanju gob

Jesen je obdobje, ko se na mojem krožniku kar pogosto znajdejo gobe, zato sem se odločil napisati kaj "pametnega" o tem "super živilu". Glede na dejstvo, da našo prelepo deželo prekriva preko 58 % gozdov, lahko hitro sklepamo, da smo poleg lesa bogati tudi z gobami. Preden pa se odpravite v gozd in začnete z brezglavim nabiranjem gob, vam svetujem, da si vzamete kakšno minutko, preberete ta prispevek in tako izveste čim več o zdravilnih lastnostih, pa tudi previdnostnih ukrepih, povezanih z uživanjem gob.

Kljub temu, da so gobe zdrave in da je njihov okus za mnoge božanski, velja biti previden tako pri nabiranju, kot tudi pri uživanju gob.

Kaj so gobe?

Gobe so rastline brez klorofila in tako kot ostale glive spadajo med najpomembnejše odstranjevalce odpadkov v naravi. Telo gob se imenuje micelij, ki ga sestavljajo nitke, imenovane hife. Tako kot kvasovke in nekatere plesni tudi užitne in zdravilne gobe spadajo med glive.

Številne gobe se življenjsko povezujejo s koreninskim sistemom živih rastlin, npr. drevesi, s katerimi živijo v simbiozi. Kaj to pravzaprav pomeni? Torej, gobe drevesu odvzemajo določene organske snovi (predvsem ogljikove hidrate), same pa to isto drevo oskrbujejo z vodo in z v njej raztopljenimi minerali.

Gobe se torej hranijo zajedavsko ali pa so gniloživke in so izjemno pomembne,

saj predelajo že uporabljene organske snovi v ponovno surovino za druge žive organizme. V gobovih polisaharidih je veliko hitina, gre za poseben polisaharid, ki ga človeško črevo težko prebavi. Da s hitinskimi ovojnicami obdane celice sprostijo vsa hranila, je potrebno gobe pred zaužitjem termično obdelati.

Kje se gobe nahajajo in kje jih je največ,je odvisno od sestave gozda in samih tal, nekako pa velja dejstvo, da bosta večja pestrost in nahajališče gob v mešanih gozdovih ter na bazičnih tleh.

S čim nas gobe oskrbijo?

Gobe nas oskrbijo z veliko vode, vsebujejo pa tudi nizko vsebnost ogljikovih hidratov in kalorij. So odličen vir vitaminov skupine B, mineralov, vlaknin in celo beljakovin in zelo malo maščob. Poleg vitaminov skupine B nas gobe oskrbijo še z vitamini C, E, D in K. Vsebujejo pa tudi precej rudninskih snovi (fosfor, kalij, železo, kalcij, kalij, baker, natrij, magnezij, cink, selen in fosfate). Nekatere gobe (tiste z bolj izrazitimi barvami) vsebujejo tudi betakaroten oziroma vitamin A.

Gobe so protivnetno živilo, prehranjevanje z njimi pa nas oskrbi z visokimi količinami spojin beta-glukana. Gre za naravni polisaharid, ki se nahaja v celični steni kvasovk in bakterij. Beta-glukani so sestavljeni iz molekul glukoze in jih uvrščamo med vlaknine. Pomagajo imunskemu sistemu, včasih so jih uporabljali za krepitev imunosti, zniževanje holesterola, pri vnetjih, nadzoru krvnega sladkorja in celo zdravljenju raka. Z uživanjem gob pa v naš organizem vnesemo tudi močan antioksidant, imenovan ergotionein, ki pomaga zmanjšati vnetja v našem telesu. To je zares izjemen, edinstven antioksidant, ki se ponaša z veliko protivnetno močjo in ga naše telo ne more proizvajati.