BLOG: S prehrano do zdravih las

Uravnotežena prehrana ni koristna le za lepo postavo in dobro počutje, temveč tudi za bujne, močne in zdrave lase. Lasje lahko veliko povedo o vaši prehrani in pravzaprav jih ni tako težko pripraviti do tega, da postanejo močnejši, bolj sijoči in polni čvrstega keratina, ki je njihov temeljni gradnik. Spoznajte živila, ki jih v ta namen čim pogosteje uvrstite na svoj jedilnik.

So vaši lasje tanki, krhki, brez leska? Vam izpadajo? Niste edini, vse več ljudi se sooča s to težavo. Verjetno vas zanima, kako to, da sem se odločil tokrat pisati o laseh? Večinoma za lase skrbijo in se o njih pogovarjajo pripadnice lepšega spola. No, obstajajo pa tudi izjeme in sem se lahko štejem tudi jaz. Namreč tudi sam imam zelo dolge lase in se zelo trudim za njihovo zdravje. Zadnjič sem od svoje stranke prejel kompliment in obenem vprašanje, kaj počnem in katere preparate uporabljam, da imam tako zdrave in zelo goste lase. Takoj sem dobil idejo, da bi bilo zelo dobro in zanimivo, če bi kaj več o zdravju las napisal v nedeljskem prispevku.

Da bi sprememba v zdravju las postala opazna, je potrebnih vsaj šest tednov. FOTO: iStock

Videz las ima pomembno vlogo pri fizičnem videzu in samopodobi ljudi, zato je lahko zelo neprijeten občutek, ko začnejo lasje izpadati. Redčenje las je z leti sicer običajen pojav, poleg tega so za njihovo izpadanje lahko krive bolezni, kot so alopecija, sladkorna bolezen, pomanjkanje nekaterih vitaminov in mineralov, stres, premalo spanja, ter neprimerni in agresivni postopki nege in oblikovanja le teh. Industrija za nego las ve, da imajo potrošniki veliko željo po tem, da ohranijo mladosten videz bolj kot kdajkoli prej, zato nenehno proizvaja in ponuja nove izdelke, ki obljubljajo, da bodo spodbujali rast dlak in preprečili njihovo izpadanje. Za lepe in zdrave lase skorajda vsaka ženska porabi precej časa, energije in denarja, mnoge pa se ne zavedajo, da lahko drage šampone in pripravke nadomestijo z uravnoteženo prehrano, ki lahko lase okrepi. Torej, preden boste porabili svoj denar za še en izdelek, ki vas lahko razočara, poskusite uporabiti moje nasvete, kako s prehrano do zdravih las. Uravnotežena prehrana ni koristna le za lepo postavo in dobro počutje, temveč tudi za bujne, močne in zdrave lase. Zavedajte se dejstva, da lahko lasje veliko povedo o vaši prehrani in pravzaprav jih ni tako težko pripraviti do tega, da postanejo močnejši, bolj sijoči in polni čvrstega keratina, ki je njihov temeljni gradnik. Njihove potrebe so podobne potrebam telesa, saj uravnotežena prehrana daje lasem prožnost in izboljšuje njihovo kakovost. Spoznajte živila, ki jih v ta namen čim pogosteje uvrstite na svoj jedilnik. V kolikor želite zdrave lase, vam iskreno polagam na srce, da poskrbite za pravilen nabor živil, ki vam bodo prinesla želene rezultate, saj le ta pomagajo, da lase in lasišče nahranimo tudi od znotraj. Torej, rešitev za vaše lase je morda kar na krožniku! Kaj pravzaprav so lasje? Lasje so izrastek, zgrajen iz proteinov, njihova glavna sestavina pa je keratin. Rastejo iz lasnih mešičkov oziroma foliklov, ki nastanejo že v petem mesecu razvoja zarodka. Ko las enkrat zraste, ni več živ, zato moramo za nego las poskrbeti veliko prej, ko so še v začetkih, v porah na lasišču, ki jih ne vidimo. Lasje, podobno kot koža obraza, odražajo naše počutje, zdravje, naše prehranjevalne navade in okolje, v katerem živimo. S pravilno nego las lahko začnete kar v domači kuhinji. V kolikor so vaši lasje krhki, brez sijaja ali pa vam čezmerno izpadajo, je že skrajni čas, da spremenite svoje prehranjevalne navade. Poskrbite za zadosten in racionalen vnos vitalnih makrohranil in mikrohranil! Poleg izboljšanega splošnega počutja bo imelo to tudi izjemno pozitiven vpliv na vaše lase. Poskrbite, da so na vašem jedilniku pogosto živila, bogata z beljakovinami in kompleksnimi ogljikovimi hidrati, ki foliklom dajejo energijo, esencialne maščobne kisline ter živila, bogata z vitamini B skupine, ki krepijo lase od zunaj. Ne pozabite tudi na živila, bogata z železom, ki med drugim preprečujejo izpadanje las. Tanjšanje las, razcepljene konice in prhljaj so tako lahko znaki, da vašem telesu primanjkuje pomembnih hranil, zato namesto umetnih pripravkov za lase, raje posezite po naslednjih živilih.

S pravilno nego las lahko začnete kar v domači kuhinji. FOTO: iStock

Jajca

Biotin v jajcih krepi strukturo las in spodbuja njihovo rast, spodbuja nastajanje keratina. Ta lasem daje prožnost in moč. Jajca pa so tudi vir beljakovin, ki so zelo pomembne za graditev las, vsebujejo pa tudi štiri pomembne minerale: žveplo, cink, selen in železo. Le to (železo) pa je zelo pomembno, saj sodeluje pri prenašanju kisika do lasnega mešička, njegovo pomanjkanje pa je glavni vzrok za odpadanje las. Paradižnik vsebuje pantotensko kislino, varuje kožo pred izsušitvijo in daje lasem prožnost in sijaj. Zeleno listnata zelenjava, kot sta na primer brokoli in ohrovt, je bogata z železom in kalcijem ter odličen vir betakarotena in vitamina C, kar je vitalnega pomena za zdravje las in lasišča. Brokoli je prav tako bogat vir karotenoidov, železa, magnezija, kalcija, vitamina A, vitamina E, vitamina C, vsebuje pa tudi nekatere amino kisline in vlaknine. Špinača

Z izgubljanjem las imajo težave predvsem ženske, ki jim v prehrani primanjkuje vitamina D in železa. Prav zato je koristna špinača, saj vsebuje veliko železa in vitamina C, ki pomaga pri absorpciji tega elementa v telesu. Rad bi pa poudaril dejstvo, da je za vnos železa v kolikor nimate nekih zadržkov, uživanje rdečega mesaveliko bolj optimalno. Ovseni kosmiči



Bobana lahko spremljate na njegovi spletni strani, Facebook in Instagram profilu. Vsa mnenja, morebitna vprašanja in predloge lahko sporočite na info@bobanpaukovic.com ali na 24ur.com@pop-tv.si.

Oves vsebuje veliko cinka in biotina, ki lahko izboljša strukturo las, ker spodbuja nastanek kolagena. Ta beljakovina pa v telesu skrbi, da so lasne korenine dobro pritrjene. S staranjem lasje postanejo krhki in brez življenja, razlog za to pa je lahko tudi upad minerala kremena, ki je pomemben za ohranjanje hormonskega ravnovesja, veliko pa ga najdemo prav v ovsu. Živila oranžne barve (marelice, korenje, sladki krompir in buče)

Ta živila so bogata z beta karotenom, ki se med presnovo pretvori v vitamin A. Ta pomaga pri obnavljanju kože, torej tudi lasišča. S tem se lasje okrepijo in postanejo bolj sijoči. Pomanjkanje beta karotena lahko povzroči vnetja kože. Losos

Lasje so sestavljeni iz beljakovin, kar pomeni, da so te snovi ključne za njihovo zdravje. Beljakovine so prav tako zaslužne za tvorjenje keratina, ki skrbi za zdravo lasno strukturo. Prednost uživanja lososa je v tem, da poleg beljakovin poskrbimo za tudi vnos omega tri maščobnih kislin, vitaminov in mineralov, izjemno potrebnih sestavin za močne in goste lase. Mastne ribe, kot je na primer skuša, so enako odličen vir omega-3 maščobnih kislin, pa tudi železa in vitamina B12, ki poleg las poskrbijo tudi za lepo kožo in spodbujajo rast las. Za vnos esencialnih maščobnih kislin boste poskrbeli tudi z uživanjem slanikov in postrvi. Te ribe pa vsebujejo tudi vitamin D, ki je tudi izjemnega pomena za zdravo lasišče. Med

Ta čebelji izdelek ima tudi pozitiven vpliv na zdravje las, saj skrbi za njihovo gostoto ter ohranja zdravje lasišča. Ostrige

Cink je, ko gre za preprečevanje izgube las, nepogrešljiv element. Posamezniki, ki imajo težave z izpadanjem las, imajo po navadi prenizke količine cinka v organizmu. Drugi njegovi viri so še orehi, sončnična semena, špinača, jajca, čičerika, grah in ovsena kaša. Rastlinska olja

Tudi olja krepijo lasno strukturo, vendar bodite pozorni, da so hladno stisnjena, saj se s toplotno obdelavo njihov učinek izgubi. Bučno olje lase krepi, kokosovo jih varuje pred izpadanjem, rožmarinovo olje pa spodbuja njihovo rast ter preprečuje srbenje lasišča. Čeprav večina oreščkov vsebuje precej vitamina E in bakra, ki koristita lasem, svetujem predvsem orehovo olje, saj orehi poleg tega vsebujejo še biotin in omega-3-kisline. Vitamin E spodbuja rast las, biotin pa jih ščiti pred izpadanjem. Orehovo olje se sicer tradicionalno uporablja pri temnejših laseh, saj krepi lase in jim pomaga, da lažje prestanejo vsakodnevne mehanične poškodbe.

Orehi so torej bogati z biotinom, vitaminom E in naravnimi vlažilnimi omega olji, vsebujejo pa celo sledove bakra. Baker pa igra pomembno vlogo pri proizvodnji melanina, pigmenta, ki lasem daje barvo. Pomanjkanje bakra je torej v telesu pogost vzrok za prezgodnje sive lase. Borovnice

Zdravo ožilje poskrbi, da hranila pridejo tudi do lasnih mešičkov in z uživanjem borovnic boste poskrbeli za odlično obrambo proti poškodbi celic, ki sicer prispevajo k nastanku srčno-žilnih bolezni. Banane

Sadež, ki je poln biotina (vitamina B6), ta pa je nujen za rast las in sodeluje v absorpciji hranilnih snovi iz hrane, ki jo jemo. Pomanjkanje vitamina B6 povzroča tanjšanje in redčenje las.

Uravnotežena prehrana ni koristna le za lepo postavo in dobro počutje, temveč tudi za bujne, močne in zdrave lase. FOTO: iStock