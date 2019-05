BLOG: Hrana, primerna za uživanje v sezoni alergij

Konvencionalna medicina sezonske alergije odpravlja z injekcijami in tableti, ki na žalost ustvarjajo stranske učinke in ne rešujejo težave v korenu. Obstajajo številna naravna sredstva za lajšanje alergij, ki jih lahko poskusite najprej, na primer uporaba eteričnega olja kadilne bosvelije, evkaliptusovega olja in kvercetina.

Pomlad mnoge navdušuje in razveseljuje, z njo pa na žalost prihajajo tudi sezonske alergije, ki marsikomu povzročajo številne nevšečnosti. S toplejšimi dnevi rastline začenjajo zeleneti in cveteti, zato se v zraku povečuje koncentracija cvetnega prahu, ki lahko posameznikom, alergičnim na cvetni prah, zagreni življenje. Simptomi sezonske alergije prinašajo s seboj nevšečnosti, kot so solzenje, smrkavost, kihanje, zamašen nos, srbenje v nosu in itd. So vam ti simptomi znani? Mogoče jo imate tudi vi. Ste vedeli, da je izraz alergija pravzaprav grškega izvora in pomeni reagirati drugače. Namreč, ko pride do alergijske reakcije, naš organizem pretirano reagira ob stiku s snovjo, ki je sicer nenevarna. V kolikor ste alergični oziroma preobčutljivi, nepotrebni odgovor vašega imunskega sistema ob stiku z alergeni vašemu telesu bolj škodi kot koristi. Imunski sistem sestavlja zapleten preplet obrambnih mehanizmov; vse od fizičnih pregrad, kot so recimo sluznice in koža, pa do obrambnih celic, ki ali izločajo protitelesa ali pa so sposobne uničiti tujo snov oziroma škodljivca.

Najenostavnejši način preprečevanja alergije je izogibanje alergenu, vendar je to pri sezonskih alergijah preprosto nemogoče. FOTO: Shutterstock

Najpogostejši alergeni so pelodi trav, dreves in plevelov. Ob prvem stiku s temi alergeni se imunski sistem odzove tako, da ustvari protitelesa. Naloga le teh pa je, da telesu neznane snovi naredijo neškodljive. Ko telo ponovno pride v stik z alergenom, se ta veže na že pripravljena protitelesa, kar pri alergiji povzroči burno reakcijo. V tem primeru se sprostijo velike količine histamina in drugih snovi, ki povzročajo različne alergijske simptome, kot so na primer solzenje, kihanje, srbečica, pordečitev in otekanje sluznic. V nekaterih primerih pa lahko pride tudi do bruhanja, driske, omotičnosti in dušenja. Ena od možnih razlag, zakaj imunski sistem naredi to napako, da alergična oseba napačno prepoznava alergen kot škodljivo snov je ta, da se imunski sistem ne "spozna" z dovolj velikim številom škodljivcev v zgodnji otroški dobi in zaradi tega začne reagirati tudi na nenevarne snovi. Na pojavljanje alergijskih bolezni vplivajo genetski dejavniki, spol, starost, rasa, kajenje (tudi pasivno), onesnaženje zraka, izpostavljenost alergenom, higiena bivanja, pogostost in vrsta okužb ter prehrana. Kako preprečiti alergije? Najenostavnejši način preprečevanja alergije je izogibanje alergenu, vendar je to pri sezonskih alergijah preprosto nemogoče. Ker se pelod prenaša po zraku, se lahko pojavi tudi daleč stran od vira, sončno in vetrovno vreme pa širjenje le še povečata.

Ko se alergenu ni možno povsem izogniti, se zdravniki odločijo za zdravljenje z zdravili. Obstajata dve vrsti zdravil, in sicer olajševalci (gre za zdravila, ki blažijo težave) in preprečevalci, ki zdravijo alergijsko vnetje in preprečujejo, da bi do težav sploh prišlo. Med olajševalce spadajo antihistaminiki, ki so učinkoviti pri zdravljenju alergijskega rinitisa, ne vplivajo pa na simptome astme. Za zdravljenje astme se kot olajševalci uporabljajo zdravila, ki pomagajo širiti dihalne poti, le te pa imenujemo bronhodilatatorji. Preprečevalci so glukokortikoidi, ki se jih uporablja samo lokalno (nanašamo le na sluznico dihalnih poti). Na takšen način se izognemo stranskim učinkom. Pri alergijskem rinitisu se glukokortikoidi vpihavajo v nos, pri astmi pa se zdravilo vdahne v pljuča. Pogosto uporabljani preprečevalci so tudi antilevkotrieni, ki se lahko jemljejo v obliki tablet. Pri alergijskem rinitisu in blagi alergijski astmi je možno tudi zdravljenje z imunoterapijo. Pri tem zdravljenju bolniku v podkožje vbrizgavajo sprva zelo majhne, nato pa vedno večje količine alergena, vse dokler bolnik ne začne normalno prenašati takšne količine, kot je običajna količina, s katero pride v stik v naravi. V zadnjem času se za zdravljenje alergijskega rinitisa uporablja tudi sublingvalna imunoterapija, ki jo bolnik izvaja doma. Po mojem mnenju konvencionalni pristopi zdravljenja niso najboljši način za obvladovanje alergij, ker ne določajo osnovnega vzroka. Namesto, da bi obravnavali le simptome alergij (npr. kihanje), morate odkriti temeljni vzrok in zgraditi svoj naravni obrambni sistem. Ko jemljemo predpisana zdravila za alergije, lahko ta motijo naravne procese v vašem imunskem sistemu in imajo druge škodljive učinke. Za nadzorovanje oziroma blaženje simptomov boste tako morali vedno vzeti zdravilo, ker se vaše telo ne bo moglo naučiti, kako se prilagoditi alergenom. Antihistaminiki, kortikosteroidi in dekongestivi preprečujejo učinek histamina, ki ga proizvaja telo. Vendar pa imajo lahko tudi stranske učinke. Najpogostejši so zaspanost, utrujenost, zmedenost, suhe oči, nos in usta, nemirnost oziroma razdražljivost, palpitacije srca, omotičnost, slabost in bruhanje, razdražen želodec. Zdravila za alergije preprosto niso za vsakogar. Ne pozabite, da zdravila ne ozdravijo alergij, le zakrijejo simptome. Jemanje se ne priporoča ženskam, ki so noseče ali dojijo, ali posameznikom z visokim krvnim tlakom, boleznimi srca, boleznimi ledvic ali jeter, glavkomom ali težavami s ščitnico. Vsako drevo, cvet in plevel sprosti cvetni prah, vendar vsi posamezniki nimajo večje občutljivosti ali alergijskih reakcij na vsa polena. Pomembno je, da pazite in prepoznate, kaj sproži vaše simptome alergije. Prehrana, zdravje črevesja in splošno zdravje vašega organizma lahko pomembno vplivajo na sezonske alergije, saj ima alergijski odziv vse, kar je povezano z imunskim sistemom. Torej, močan imunski sistem je ključnega pomena za boj proti sezonskim alergijam. Konvencionalna medicina odpravlja sezonske alergije z injekcijami in tabletami, ki na žalost ustvarjajo stranske učinke in ne rešujejo težave v korenu. Zavedajte se, da če ne odpravite vzroka, potem alergije ne bodo nikoli izginile. Obstajajo pa tudi številna naravna sredstva za lajšanje alergij, ki jih lahko poskusite najprej, na primer uporaba eteričnega olja kadilne bosvelije, evkaliptusovega olja in kvercetina, ki lahko pomagajo nadzorovati vaše simptome. V nadaljevanju boste spoznali nekaj naravnih domačih zdravil, ki vam lahko pomagajo zagotoviti hitro olajšanje. To ne bo tako učinkovito kot zdravila, vendar lahko te metode in nasveti dolgoročno močno zmanjšajo sezonske alergije.

Najpogostejši alergeni so pelodi trav, dreves in plevelov. FOTO: Thinkstock