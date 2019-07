BLOG: Ali je melona zdrav sadež?

V poletnih časih, ko je treba paziti na hidracijo, nam pri tem lahko pomaga tudi zaužitje kakšnega kosa svežega ter z vodo bogatega sadja. Melona je ena najboljših možnih izbir. Veliko varneje je kupiti celo melono namesto razrezane, saj je pri narezanih povečano tveganje za zastrupitev s salmonelo.

Melona (še najbolj vrsta Cantaloupe) je sadež, ki ponuja vrsto antioksidantov, fitonutrientov in elektrolitov, za katere je znano, da imajo pozitivne vplive na zdravje.

Hranila, ki jih najdemo v meloni, lahko pomagajo preprečevati oksidativni stres in številne vnetne bolezni, ki danes prevladujejo v zahodnih državah. Melona med drugimi hranili vsebuje dva posebna zaščitna fitonutrienta: karotenoide in kukurbitacine. To sta dve vrsti močnih antioksidantov, ki sta povezani s preprečevanjem bolezni, vključno z rakom, srčno-žilnimi in nevrodegenerativnimi motnjami. Prav tako pomagata ustaviti poškodbe prostih radikalov v telesu in upočasnita proces staranja. Vitamin A, ki ga v visoki koncentraciji najdemo v meloni, je antioksidant, ki je znan za spodbujanje zdravega vida in kože, povečanje imunosti in zmanjšanje vnetja. Skupaj z vitaminom C, ki je prav tako prisoten v visokih količinah, so ti vitamini bistveni za vzdrževanje zdravih sluznic, zdravje celic in preprečevanje poškodb DNA, ki lahko vodijo do bolezni. Verjetno vam ni znano, da se melona zdaj uporablja za ekstrakcijo encima, imenovanega superoksid dismutaza (SOD). To je močan antioksidant, ki ga najdemo večinoma v skorji, katerega vloga je, da varuje notranjost človeškega telesa pred oksidativnim stresom. Čeprav se semena običajno zavržejo in se uživa le oranžno meso – pa le-ta vsebujejo pomembne omega-3 maščobne kisline in so dejansko užitna.

Melona je zaradi velike vsebnosti vode odlično sadje za hidracijo. FOTO: Dreamstime

Ali je melona zdrav sadež? Medtem ko imajo druge vrste sadja, kot so jagode, lahko višje ravni antioksidantov, se melono pogosto uživa v večjih količinah, kar posledično lahko nadomesti nižje ravni antioksidantov. To pomeni, da uživanje melone lahko dejansko bistveno poveča koristne ravni fitonutrientov v prehrani. Melona je odličen vir vitamina C in vitamina A v obliki karotenoidov. Ta sadež je eden največjih sadnih virov vitamina A, vsebuje pa tudi kalij, vitamin K, magnezij, vlaknine in vitamine B, vključno s tiaminom, niacinom in folati. Melona je sicer član družine cucurbitaceae ali buče. V to družino spadajo tudi kumare, lubenice in buče. Med temi rastlinami lahko vidite skupno lastnost, močno oranžno ali rumeno barvo. To kaže na njihovo vsebino antioksidantov, zlasti beta-karotena. Melone imajo veliko pozitivnih vplivov na zdravje: 1. Velik vir vitamina A in vitamina C

Zaradi velikih količin antioksidantov vitamina A in vitamina C lahko uživanje melone pomaga preprečiti škodo, ki jo povzročajo prosti radikali, saj se ta hranila bojujejo proti oksidativnemu stresu v telesu. Melona vsebuje dve vrsti antioksidantov vitamina A, imenovanih beta karoten in alfa-karoten. Ker vsebuje oba karotenoida, vsebuje tudi nekatere njihove derivate, vključno z luteinom, beta-kriptoksantinom in zeaksantinom. Vse več se govori in piše o učinkih teh antioksidantov in drugih karotenoidov na kronične bolezni pri ljudeh, zlasti v zvezi s tem, kako lahko zmanjšajo nevarno vnetje. Vnetje in poškodbe prostih radikalov so povezani z nastankom različnih bolezni, zato je uživanje melone odličen način za izgradnjo obrambe telesa pred posledicami staranja in ohranjanje občutka mladega in zdravega telesa. 2. Vsebuje protivnetne lastnosti

Protivnetna korist melone je povezana s kukurbitacini, vključno s kukurbitacinom B in kukurbitacinom E. Ti dve protivnetni spojini lahko pomagata ublažiti bolečino in druge simptome, ki jih povzročajo vnetne bolezni. Z rednim in dolgoročnim uživanjem melone naj bi bilo torej možno vplivati na znižanje vrednosti C-reaktivnega proteina (CRP) v krvi. Ker je CRP označevalec, ki se pogosto uporablja za ocenjevanje ravni vnetja v telesu, nam torej lahko ta zmožnost zniževanja teh vrednosti CRP- ja prinese pozitivne rezultate pri ustavljanju nevarnih vnetij in avtoimunskih odzivov, ki lahko vodijo do bolezni. 3. Boj proti raku z močnimi fitokemikalijami

Melona je bogat vir antioksidantov flavonoidov, kot so beta karoten, lutein, zea-ksantin in kriptoksantin. Ti antioksidanti imajo v telesu zaščitno vlogo. Ščitijo celice in druge strukture pred poškodbami DNK in stresom, ki jih povzročajo prosti radikali.

Antioksidanti in kukurbitacini povzročajo apoptozo rakavih celic ali samouničenje rakavih celic. Te spojine namreč lahko vstopajo v celična jedra, ki vsebujejo DNA, tam aktivirajo apoptotične proteine, ki uničujejo škodljive celice. Poleg tega mnoge druge študije kažejo, da je uživanje velikih količin zelenjave in sadja, ki je naravno bogato z vitaminom A in vitaminom C, eden najboljših načinov za preprečevanje mutacije celic. 4. Lahko pomaga preprečevati bolezni srca

Veliko težav, povezanih s srcem (visok holesterol, visok krvni tlak in tveganje za srčni napad ali kap), se začne s kroničnim vnetjem in kroničnim oksidativnim stresom. Ker se z uživanjem melon lahko zoperstavite tako kroničnim vnetjem kot tudi oksidativnemu stresu, lahko prispevate k zmanjšanju tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja. 5. Blagodejna za prebavo

Melona je zaradi velike vsebnosti vode odlično sadje za hidracijo. Poleg oskrbovanja organizma z vodo melona pomaga še razstrupljati telo in izločati toksine oziroma odpadke. Splošno znano dejstvo pa je, da je melona zelo lahko prebavljiva, kar je predvsem pomembno za vse tiste, ki imate težave s prebavo.

Bobana lahko spremljate na njegovi spletni strani, Facebookovem in Instagramovem profilu. Vsa mnenja, morebitna vprašanja in predloge lahko sporočite na info@bobanpaukovic.com ali 24ur.com@pop-tv.si.

6. Povečuje odpornost

Karotenoidi, ki jih najdemo v meloni, lahko pomagajo okrepiti imunski sistem in preprečijo okužbe. Eden od specifičnih karotenoidov beta-karoten je znan po tem, da krepi odpornost pri ljudeh in živalih. Beta-karoten lahko izboljša delovanje imunskih celic, zato je zelo uporaben v boju proti mnogim boleznim, tudi pri preprečevanju raka. 7. Pomaga pri obnovi mišic in vzdržljivosti

Kalij, ki ga najdemo v meloni, je pomembna hranilna snov za športnike ali tiste, ki so še posebej aktivni. Kalij je pomembna sestavina celic in telesnih tekočin, šteje se za vazodilatator, ker sprosti (razširi) krvne žile. To znižuje krvni tlak in ščiti pred krči mišic. Omogoča tudi hitrejše okrevanje mišic in zmanjšanje stresa na telo, ko gradite mišice in trenirate za moč ter vzdržljivost. 8. Ščiti zdravje oči

Uživanje melone zagotavlja pomembna hranila, ki igrajo pomembno vlogo pri varovanju zdravja oči, vključno z beta karotenom, vitaminom A, vitaminom C, luteinom in zeaksantinom. Zeaksantin je pomemben karotenoid, ki se absorbira v očesno mrežnico, kjer naj bi zagotavljal antioksidante in zaščitne funkcije filtriranja UV svetlobe. Antioksidanti in karotenoidi, ki jih najdemo v meloni, lahko tudi vplivajo na zmanjšano tveganje za starostno degeneracijo makule. 9. Ščiti zdravje kože

Oranžna živila, vključno s korenjem, sladkim krompirjem, bučo in melono, so viri velikih količin karotenoidov. Karotenoidi lahko zmanjšajo tveganje za nastanek kožnega raka. Beta-karoten (sam ali v kombinaciji z luteinom in drugimi karotenoidi) naj bi celo lahko zmanjšal učinke sončnih opeklin. To je dobro vedeti zdaj, v času pretiranega izpostavljanja soncu. 10. Pomaga pri detoksikaciji telesa

Melone so zaradi visoke vsebine vode in elektrolitov odlična izbira za detoksikacijo. Živila, bogata z vodo, lahko pomagajo pri lajšanju simptomov slabe prebave, kot je napihnjenost in otečenost. V melonah pa najdemo tudi kalij, ki aktivira črpanje krvi iz srca v ledvice, ki kri filtrirajo, hkrati pa pomaga uravnotežiti raven hidracije v telesu. Vse to so zaželene stvari, če se želite razstrupiti. 11. Nizka vsebnost kalorij in pomoč pri hujšanju

Ker vsebuje veliko vode in različnih hranil, je melona odlično živilo, s katerim si bodo mnogi lahko pomagali v boju z odvečnimi kilogrami. Z uživanjem melone dobite veliko zdravju koristnih hranil in malo kalorij. Ker lahko tisti, ki se odločijo, da bodo hujšali z nizko kalorično dieto, včasih pripeljejo telo do pomanjkanja hranil ter se spopadajo s slabo prebavo, šibkostjo in slabim imunskim sistemom, lahko uživanje melone pripomore k preprečevanju teh tveganj in zagotavljanju, da bodo v procesu izgube teže še vedno pridobivali veliko vitaminov in mineralov. 12. Obnavlja telesno pH vrednost

Melone so alkalno sadje, kar pomeni, da uravnavajo PH vrednost v telesu. Nekateri strokovnjaki menijo, da se bolezni hitreje razvijejo v kislem okolju, zato uživanje alkalnih živil ščiti vaše telo pred vnetji in nastankom bolezni. Mnogo ljudi je prepričanih v koristi alkalne prehrane in poudarjajo, da naj bi le ta prinesla: - koristi za zdravje kosti, zmanjšana izguba mišic in zmanjšanje kroničnih bolezni, kot je hipertenzija,

- povišane vrednosti rastnega hormona, ki lahko izboljša zdravje srca in ožilja, spomin in kognitivne sposobnosti,

- aktiviranje vitamina D in povišana raven medceličnega magnezija, ki je potreben za delovanje encimskih sistemov,

- izboljšana učinkovitost nekaterih kemoterapijskih sredstev.

Čeprav se semena običajno zavržejo in se uživa le oranžno meso – pa le-ta vsebujejo pomembne omega-3 maščobne kisline in so dejansko užitna. FOTO: Dreamstime