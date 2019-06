BLOG: Vse o češnjah

Češnje so priljubljene zaradi svoje sladkobe in sočnosti, zelo koristne pa so tudi za vaše zdravje. Uživanje češenj in izdelkov iz njih zmanjša oksidativni stres, vnetja, bolečine v mišicah in izgubo moči, LDL holesterol, krvni tlak, simptome artritisa in težave s spanjem. Obilje flavonoidov blaži tudi simptome alergij in astme.

Koristi češenj izvirajo iz njihove visoke vsebnosti ravni antioksidantov, ki nam pomagajo, da se borimo proti poškodbam prostih radikalov in z njihovim uživanjem ščitimo naše celice. Češnje vam bodo pomagale odstraniti odvečne telesne maščobe in lahko pomagajo tudi k zvišanju ravni melatonina, kar bo zagotovo dalo dodatno podporo oziroma pomoč k zdravemu ciklu spanja. In ker je zdaj sezona češenj, si privoščite nekaj svežih češenj in uživajte v njihovih številnih zdravstvenih koristih. So odličnega okusa in polne koristnih hranil.

Bogate so z minerali, kot so kalij, kalcij , železo, magnezij,cink in silicij. Vsebujejo tudi vitamin C, B1, B2, B6 in folno kislino. Kaj so češnje? Vrste češenj Češnja je plod rodu Prunus. Obstajata dve znani vrsti češenj. Med njimi so vrste, ki izvirajo iz Prunus avium (sladke ali divje češnje) in tiste, ki izvirajo iz Prunus cerasus (višnje). Te užitne češnje odlikujejo cvetni grozdi in gladko sadje. Izvirajo iz predelov severne poloble, dve vrsti iz Amerike, tri iz Evrope in ostale iz Azije. Pri nas so najpogostejše in najbolj iskane hrustavke, ki nas navdušujejo s čvrstim in sladkim mesom. Namakanje, škropljenje, delo in nagnjenost k poškodbam zaradi dežja in toče so vzrok relativno drage cene češenj, vendar je povpraševanje kljub takšni ceni po njih še vedno veliko.

Sezona češenj je kratka, zato kar čimprej izkoristite vse blagodeti tega sadeža. FOTO: Thinkstock

Koristi uživanja češenj Preprečevanje rakavih obolenj Flavonoid, ki ga najdemo v češnjah (kercetin ) ima protirakave učinke,v koščici češenj pa se nahaja tudi majhna količina vitamina b17 oziroma amigdalina, ki naj bi pozitivno vplival na zmanjšanje tumorjev in preprečitev nadaljnje širjenje raka. Izboljšujejo zdravje srca Antioksidanti v češnjah izboljšujejo zdravje srca in ožilja. Uživanje le teh lahko prispeva k kardiovaskularnim koristim in lahko zmanjšajo tveganje za možgansko kap. Aktivirajo tudi receptorje za aktiviranje proliferatorja peroksisoma (PPAR) v mnogih telesnih tkivih. PPAR urejajo gene, ki sodelujejo pri presnovi maščob in glukoze, in kadar so modificirani, lahko pomagajo zmanjšati tveganje za bolezni srca in ožilja. Obstajajo določena zdravila, ki delajo isto stvar, vendar imajo lahko resne neželene učinke, na primer srčni napad ali kap. Antociani in vlakna v češnjah prispevajo k zdravju srca, saj zmanjšujejo tveganje za težave s presnovo, izboljšujejo raven LDL holesterola in presnavljanje glukoze. Flavonoid, ki ga najdemo v češnjah (kercetin) pomaga pa tudi pri preprečevanju bolezni srca. So velik vir antioksidantov Antocianini in cianidin sta dve komponenti, ki nam ob uživanju češenj zagotavljata vnos močnih antioksidantov. Antocianini v češnjah imajo močno antioksidativno in protivnetno delovanje in naj bi celo zavirale razvoj tumorjev in rast rakavih celic v debelem črevesju. Telo se z antioksidanti zavaruje pred škodo, ki jo povzroča oksidativen stres, ta pa igra veliko vlogo pri današnjih boleznih, povezujejo ga tudi z rakom, srčnimi obolenji in demenco. Antociani nas varujejo tudi pred škodljivim delovanjem ultravijoličnih žarkov. Izboljšajo razpoloženje Uživanje češenj pozitivno vpliva na izboljšanje mentalne funkcije, pomagajo pa tudi pri fizični in umski izčrpanosti. Zdravje oči Še ena od prednosti uživanja češenj je boj proti prostim radikalom, ki lahko poškodujejo oči. Makularna degeneracija in glavkom sta posledica prostih radikalov in oksidativnega stresa. Makularna degeneracija je starostna izguba vida in zamegljen vid, povezan s poškodbami makule ali središča očesa. Sčasoma lahko vpliva na sposobnost posameznika, da bere in opravlja številne vsakodnevne naloge. Glaukom povzroča kopičenje tekočine v očesu, ta povzroča pritisk na vidni živec, mrežnico in lečo. Če ga ne zdravimo, lahko tlak trajno poškoduje oko. Češnje so naravno zdravilo za degeneracijo makule in glavkoma ravno zaradi močnih antioksidantov, ki preprečujejo poškodbe oči. Ker so češnje bogate z vitaminom C, lahko izboljšajo zdravje kože. Zmanjšujejo vnetja kože, izboljšajo elastičnost in upočasnujejo znake staranja. Pomoč pri prebavi in razstrupljanju Češnje spodbujajo delovanje ledvic, jeter in celotnega črevesja, uravnavajo prebavo in močno pospešujejo izločanje odpadnih snovi iz telesa. Njihovo blago odvajalno delovanje pomaga lajšati zaprtje, v pomoč pa so lahko tudi pri napihnjenosti. Pomoč pri putiki Putika je boleče, artritično stanje, ki večinoma prizadene palec na stopalu. Palec zaradi presežka sečne kisline otrdi, postane vnet in boleč. To vodi do nastajanja kristalov v sklepih. Visoko raven sečne kisline imenujemo hiperurikemija, bolečina pa izvira iz naravnega protivnetnega odziva telesa na kristale. Visoka raven sečne kisline lahko vodi do resnejših zdravstvenih težav, kot so sladkorna bolezen, bolezni ledvic in bolezni srca.

Privoščite si domače češnje, saj te ne potujejo teden, dva ali celo več do prodajnih polic. FOTO: Thinkstock

Ublažitev vnetij in bolečin Češnje so eno najboljših protivnetnih živil. Uživanje češenj vam bo v veliko pomoč pri blaženju poškodb mišic in bolečin med napornimi vadbami. Češnje torej lahko zmanjšajo vnetje, zavrejo vnetne poti in znižajo plazemske urate. Plazemski urat je sol, pridobljena iz sečne kisline. Antocianini, ki so prisotni v češnjah, blokirajo vnetne encime in na ta način lajšajo bolečine. Uživanje tega sadeža naj bi celo ublažilo bolečino, podobno kot zdravilo za lajšanje bolečin, kot sta denimo aspirin ali ibuprofen. Visoka vrednost kalija Medtem ko uživate v tem okusnem s kalijem bogatem sadežu, svoje telo nahranite z mineralom, ki je potreben za delovanje večih organov. Kalij je ključnega pomena za srce, ledvice, možgane in mišice. Zmanjšuje tveganje za možgansko kap, lajša hipertenzijo in visok krvni tlak, lajša mišične krče in izboljšuje mišično moč.

Poleg tega so češnje koristne med nosečnostjo, ker zagotavljajo kalij, potreben za kemično ravnovesje tekočine in kemično ravnovesje med povečanjem krvnega volumna. Pomoč pri spalnem ciklu Češnje vsebujejo visoko raven fitokemikalij, vključno z melatoninom, ki je ključnega pomena za uravnavanje cikla spanja in budnosti. Melatonin je hormon, proizvaja ga epifiza, majhna žleza v možganih, ki pomaga nadzorovati cikle spanja in budnosti. Melatonin v češnjah deluje izredno razstrupljevalno, krepi imunski sistem, znižuje nivo škodljivega holesterola in pomaga proti nespečnosti Pri težavah s kožo, kostmi in sklepi Pozitivni učinki bodo vidni tudi pri težavah s kožo, poleg nje pa se bo očistila in izboljšala tudi kri. Uživanje češenj pospešuje nastajanje kolagena, zaradi česar bo vaša koža napeta in prožna, nohti in lasje pa zdravi in sijoči. Antociani oziroma rastlinska barvila v njih poleg tega ne samo obnavljajo poškodovana vezivna tkiva, temveč tudi odstranjujejo in nevtralizirajo vse škodljive presnovne odpadke, ki povzročajo poškodbe vezivnih tkiv v sklepih. Češnje so odličen vir bora, ki v kombinaciji s kalcijem in magnezijem zelo ugodno vpliva na zdravje kosti. Pomoč pri steoartritisu Eden najpogostejših tipov artritisa je osteoartritis ali degenerativna bolezen sklepov. Pojavi se, ko se hrustanec med kostmi in sklepom obrabi. Posledično se kosti drgnejo med sabo, brez zaščite in blažitve hrustanca. Spodbujajo izgubo teže Ne samo, da imajo češnje malo kalorij, temveč tudi pomagajo zmanjševati koncentracijo maščob v krvi. Češnje naj bi namreč maščobam v črevesju onemogočale prodor skozi črevesno sluznico v kri. Kaj pa peclji?

