BLOG: Zakaj je dobro korenje?

Korenje je znano po svoji oranžni barvi, vendar ga dejansko lahko najdemo v različnih barvah – v odtenkih vijolične, rumene, bele in rdeče. Različne barve korenja se med seboj razlikujejo predvsem po različni vsebnosti antioksidantov. Rdeče in vijolične sorte korenja imajo največ antocianinov, oranžne sorte vsebujejo največ alfa in beta karotena, pri rumenih sortah pa je več kot 50 odstotkov karotenoidov v obliki luteina. Močneje obarvano korenje vsebuje več beta-karotena, ki se šele v našem telesu pretvori v vitamin A. Zavedajte pa se dejstva – da bi bila pretvorba učinkovita, je potrebna prisotnost maščobe. Čeprav so vse sorte bogate z antioksidanti, bi rad izpostavil oranžne sorte, ki so pomembne zaradi vsebnosti beta karotena, iz katerega se v telesu sintetizira vitamin A.

Beta karoten je ključnega pomena za izboljšanje delovanja imunskega sistema, zaščito zdravja kože in oči ter preprečevanje nastanka poškodb celic zaradi prostih radikalov, ki lahko povzročijo razvoj in nastanek različnih oblik kroničnih bolezni, raka in bolezni srca. Beta-karoteni imajo zaščitno vlogo že za samo rastlino, saj vsrkajo škodljiva sevanja sončnih žarkov in preprečujejo oksidacijo. V naravnem okolju varujejo rastline tako, da jih ščitijo pred škodljivim delovanjem prostih radikalov, ki lahko nastanejo pod vplivom močnih sončnih žarkov.

V kolikor želite poskrbeti za zdravo kožo in zdravo sluznico dihal, črevesja in sečil, je potreben vitamina A v obliki retinojske kisline. Vitamin A je nujno potrebno oziroma esencialno hranilo (telo ga ne more sintetizirati), zato ga moramo zaužiti s hrano. Največkrat ga sicer zaužijemo z živili živalskega izvora (jetra, ribje olje), pa tudi v obliki provitaminov z živili rastlinskega izvora.

Korenje je bogat vir karotenov, med katerimi je najpomembnejši in med širšo populacijo zdaj že dodobra znani beta-karoten. Rastlinsko barvilo betakaroten pomeni predstopnjo življenjsko pomembnega vitamina A ter je izjemnega pomena za nas, saj naš organizem varuje pred virusi in okužbami. V korenju je največ alfa in beta karotena, iz katerih se potem v telesu sintetizirajo različne oblike vitamina A. Naj omenim, da je retinol (ena od oblik vitamina A) sestavni del živčnih receptorjev, ki so občutljivi na svetlobo.

To dejstvo ne velja za vse oblike zelenjave. Nekatera vrsta zelenjave je celo bolj zdrava, če jo zaužijemo kuhano, saj so številna hranila v sadju in zelenjavi vezana v celičnih stenah, s toplotno obdelavo pa le tem pomagamo, da se sprostijo iz njih in tako poskrbimo, da so ta hranila telesu bolj dostopna absorbcijo. Tudi surovo korenje ima namreč žilave celične stene, tako da je telo sposobno v vitamin A spremeniti veliko manj beta-karotena, kot ga sicer korenje vsebuje.

Torej, naslednjič, ko boste slišali za karotene, boste vedeli, da so to barvila (pigmenti), ki dajejo sadju in zelenjavi tisto rdečo, oranžno in rumeno barvo. Verjetno se trudite jesti surovo zelenjavo ali pa jo vsaj čim manj prekuhavati, da bi se v njej obdržalo čim več vitaminov in mineralov? Splošno prepričanje je, da s kuhanjem oziroma toplotno obdelavo zmanjšujemo hranilno vrednost zelenjavnih živil, kajne? Verjetno ste že slišali, da je najbolje uživati svežo zelenjavo in da ob kuhanju le te lahko uničimo vitamine in minerale, ki jih le ta vsebuje?

Zdravilne učinkovine v korenju

Verjetno vas je velika večina seznanjena s tem, da je korenje bogato z vitaminom A. Korenje zagotavlja provitamin A, vitamine skupine B, vitamine C, D, E in K, pa tudi veliko mineralov, kot so selen, magnezij, kalij in kalcij. Izpostavil pa bi tudi pektin, eterično olje, kislina in pantotenska jabolčna ter fitosterin. Korenje je tudi zelo hranljivo in pomaga pri čiščenju organizma zaradi visoke vsebnosti vlaknin.

Korenje na splošno povezujemo z visoko vsebnostjo karotenoidov (alfa karoten, beta karoten in lutein), ki imajo funkcijo antioksidantov. Poleg njih korenje vsebuje tudi druge antioksidante, kot so vitamin C, hidroksicinaminske kisline (kumarinska, kofeinska, ferulinska), ter antocianidini (cianidini, malvidini).

Korenje pa vsebuje še nekatere zelo pomembne snovi, in sicer poliacetilenole. Najpomembnejša poliacetilena v korenju sta falkarindiol in falkarinol, saj imata protirakavo delovanje, preprečujeta rast rakavih celic debelega črevesja. Predvsem sta učinkovita v oksidirani obliki. Da pa bi le ti ohranili takšno obliko, pa je izjemno pomembna visoka vsebnost beta karotenov in drugih antioksidantov.

Kot zanimivost naj še omenim, da imata rumeno in belo korenje zelo malo provitamina A (karoten). Pomembno pa je tudi vedeti, da karoten in selen, ki ju korenje vsebuje, lahko absorbiramo le v primeru, če korenje dobro prekuhamo skupaj z maščobo ali oljem, saj so najpomembnejši karoteni topni v maščobah. Brez njih skorajda nemogoče prodrejo iz črevesja v kri in naprej do celic.

Zakaj uživati korenje?

Enostavno zaradi zdravilnosti! Korenje je izjemno zdravilo za okrevanje po različnih boleznih. Uživanje korenja svetujem vsem tistim, ki bi radi obnovili moči, se rešili podhranjenosti, slabokrvnosti, uredili delovanje črevesja (drisko in zapeko), odpravili gliste, pozdravili hemoroide, kožne bolezni, otekline, peptične razjede.

Korenje preprečuje tudi nastajanje ledvičnih kamnov, lajša artritis in protin, lajša zastajanje tekočin v telesu, ter blaži vnetje sečnega mehurja, pomaga pa tudi pri kašlju, izločanju odvečne sluzi, bronhitisu, astmi, ter preprečuje nastanek okužb.

S korenjem si prav tako lahko pomagamo pri zdravljenju krvnega obtoka, torej je dobra zaščita pred boleznimi srca in ožilja, preprečuje pa tudi otrdelost arterij ter izboljšuje krvno sliko hemoglobina in rdečih krvničk.

Korenje nas varuje pred prostimi radikali in drugimi škodljivimi snovmi, deluje pomlajevalno in zahvaljujoč antioksidantom zaustavlja procese staranja, krepi srce in ožilje, spodbuja delovanje imunskega sistema. Na splošno pa so vsa antioksidativna živila zaradi svojih protivnetnih lastnosti, več kot dobrodošla v boju proti raku. Korenje pa uživajte tudi vsi tisti, ki bi se želeli izogniti gnilobnim procesom v telesu.

Ste vedeli, da korenje pospešuje nastajanje sperme in pri moških poveča sposobnost oploditve? Tu je še nekaj odličnih razlogov za vključitev te super zelenjave v vašo prehrano:

1. Ščiti zdravje oči

Tri ključna hranila - beta karoten, lutein in zeaksantin v korenju znatno povečajo zdravje oči. Brez beta karotena (oblika vitamina A) se lahko pojavijo različne oblike očesnih motenj, vključno z degeneracijo makule in celo slepoto. Lutein in zeaksantin pa vam bosta pomagala zmanjšati tveganje za izgubo vida, povezanega s starostjo.

Korenje vsebuje vitamin A v obliki beta karotena. Vitamin A je eno najpomembnejših hranilnih snovi, ki so potrebne za zaščito očesnega zdravja in vida. Pomanjkanje vitamina A lahko povzroči najprej nočno slepoto, nato pa trajno slepoto. Korenje lahko zmanjša tudi tveganje za nastanek katarakte in makularno degeneracijo, ki je pogost vzrok izgube vida, povezanega s starostjo.

2. Je visok vir antioksidantov (zlasti beta karotena)

Karotenoidi, ki jih najdemo v korenju, so močni antioksidanti, ki lahko zmanjšajo tveganje za nastanek različnih oblik bolezni. Korenje in korenčkov sok imata torej pozitiven vpliv na imunski sistem, saj antioksidanti pomagajo braniti telo pred nastankom poškodb, ki jih povzročijo prosti radikali ter pred škodljivimi bakterijami, virusi in vnetji.

Antioksidanti, ki so odgovorni, da je korenje tako zdravju koristno, so: vitamin C, beta karoten, likopen, lutein, zeaksantin. Korenje je eden najboljših naravnih virov karotenoidnih fitokemikalij in antioksidanta beta karoten, ki vam lahko pomagajo v boju proti raku, preprečevanju mutacije celic in raznim vnetjem.

3. Zmanjša tveganje za nastanek bolezni srca in možganske kapi

Korenje koristi zdravju srca, saj poskrbi za zmanjšanje oksidativnega stresa in izboljša obrambo telesa pred različnimi oblikami kardiovaskularnih bolezni. Ta učinek je verjetno posledica visoke vsebnosti antioksidantov, ki jo vsebuje korenje. Korenje pomaga tudi pri zniževanju holesterola in povečuje produkcijo žolča, kar povečuje sposobnost telesa za prebavo maščob. To ne pomaga le prebavnemu sistemu, ki posledično pravilno absorbira hranila iz vaše hrane, temveč tudi neposredno vpliva na normalne ravni holesterola v telesu.

4. Izboljša zdravje kože in pospešuje celjenje ran

Beta karoten je zelo pomemben za zdravljenje vseh vrst ran. Korenje so naši predniki uporabljali že stoletja nazaj za zdravljenje ran. Če imate kakšno okužbo kože ali druge rane, boste kar hitro ugotovili, da korenje in korenčkov sok koristita vašemu zdravju kože, saj povečata sposobnosti hitrega celjenja in pomagata v boju proti okužbam.

5. Varuje zdravje možganov in kognitivne funkcije

Korenje koristi zdravju možganov, saj pomaga preprečevati nastanek alzheimerjeve bolezni, izboljšati spomin in kognitivne funkcije.To je posledica vsebnosti vseh tistih sestavin, ki zmanjšujejo vplive oksidativnega stresa v možganih, ki lahko oslabi zmožnost delovanja le teh.