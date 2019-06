BLOG: Zakaj naše telo potrebuje magnezij?

Na srečo obstaja veliko okusnih možnosti, ki vam bodo pomagale zadovoljiti vaše dnevne potrebe in preprečiti pomanjkanje magnezija. Velike količine tega minerala najdemo v živilih, kot so avokado, mandlji in fige. Verjetno pa se sprašujete, kateri je najboljši vir magnezija in kako lahko poskrbite, da ga boste dobili dovolj preko zaužite hrane? Spodaj preberite vse, kar morate vedeti o tem pomembnem hranilu in njegovem vplivu na vaše zdravje – in pa seveda tudi o vseh živilih, bogatih z magnezijem.

Magnezij igra osrednjo vlogo v večini telesnih procesov, od sinteze DNA do presnove inzulina. Nizke ravni tega ključnega minerala so povezane z obsežnim seznamom kroničnih bolezni, kot so Alzheimerjeva bolezen, sladkorna bolezen in bolezni srca.

Kaj je magnezij?

Magnezij je element in mineral, najden v naravi, in eden od telesnih elektrolitov. V telesu je četrti najbolj razširjen mineral in kofaktor za več kot 300 encimskih sistemov, ki vplivajo na delovanje mišic in živcev, nadzor glukoze v krvi, regulacijo krvnega tlaka in še več.

Približno 99 odstotkov celotnega magnezija v telesu je shranjenega v naših kosteh, mišicah in mehkih tkivih, medtem ko je le približno en odstotek koncentriran v krvi. Nizke ravni magnezija so povezane s številnimi stanji in boleznimi, vključno z Alzheimerjevo boleznijo, sladkorno boleznijo tipa 2, odpornostjo proti inzulinu, migrenami, hipertenzijo, motnjo pomanjkanja pozornosti in hiperaktivnostjo ter boleznimi srca.

Na žalost lahko pride do pomanjkanja magnezija tudi pri uživanju zdrave prehrane. Zato je pomembno poskrbeti, da boste uživali veliko živil, ki so bogata z magnezijem in tako dobili dovolj tega vitalnega minerala, ki ohranja optimalno zdravje.

Eden od najboljših virov prehranskega magnezija je zeleno listnata zelenjava, na primer blitva, vendar obstaja tudi obilica drugih primernih živil.

Kako človeško telo porablja magnezij?

Glavne funkcije magnezija so:

- reguliranje krvnega tlaka,

- ohranjanje kosti,

- uravnavanje dušikovega oksida v telesu,

- podpora rasti in razvoja pri dojenčkih in otrocih,

- podpira pravilno delovanje živcev, mišic in tkiva,

- nevtraliziranje želodčne kisline,

- premikanje blata skozi črevo in preprečuje zaprtja,

- magnezij omogoča proces fotosinteze s pomočjo tvorbe klorofila, kemikalije, ki omogoča rastlinam, da zajamejo sončno svetlobo in jo spremenijo v energijo,

- ledvice nadzorujejo predvsem nivo magnezija v telesu in ga izločajo v urinu vsak dan, kar je eden od razlogov, zakaj se izločanje urina ob pomanjkanju magnezij ali drugih elektrolitov zmanjša.

Magnezij je najmanjši serumski elektrolit v telesu, vendar je še vedno izjemno pomemben za vaš metabolizem, delovanje encimov, proizvodnjo energije in še veliko več.

Čeprav v primerjavi z drugimi hranili potrebujemo le majhne količine magnezija, moramo naše zaloge redno dopolnjevati, bodisi iz hrane ali iz dodatkov magnezija, da bi preprečili simptome pomanjkanja. To je zato, ker telo vsak dan izgubi zaloge magnezija zaradi normalnih funkcij, kot so gibanje mišic, srčni utrip in proizvodnja hormonov.

Magnezij je naravno prisoten v nekaterih živilih, sintetično dodan drugim živilskim proizvodom in je na voljo v obliki prehranskih dopolnil. Poleg tega ga najdemo v nekaterih zdravilih, ki so na voljo brez recepta, kot so antacidi in odvajala.

Čeprav je najbolje, da pridobite čim več tega minerala iz naravnih virov hrane, so na voljo tudi dodatki magnezija (magnezijev citrat in magnezijevo olje), ki pomagajo nekaterim ljudem, nagnjenim k pomanjkanju, kot so starejši, športniki in vsi, ki so pod velikim stresom.