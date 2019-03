BLOG: Zakaj potrebujemo vitamin B12?

Vitamin B12 ali kobalamin je sestavljen iz tako imenovanih vitamerov, v središču katerih se nahaja atom kobalta (Co). Zaradi kompleksnosti in velikosti samih vitamerov je B12 vitamin eden izmed najkompleksnejših vitaminov, kobalt pa tudi doda kar precejšnji del k molekulski masi vitamina. V vodi je vitamin B12 dobro topen.

Največ vitamina B12 se v živalih koncentrira v mišicah in jetrih, nekaj ga pa tudi preide v živalske produkte, kot so jajca in mleko.

Zakaj potrebujemo vitamin B12?

Vitamin B12 je prisoten predvsem pri metabolizmu maščobnih kislin in aminokislin, presnovi folata in sintezi beljakovin. Vse te funkcije pomagajo telesu zagotavljati potrebno energijo. Pomemben je za normalno delovanje živčnega sistema, zaradi njegove vloge pri sintezi mielina. Ta izjemno pomemben vitamin je prisoten tudi pri razvoju rdečih krvnih celic v kostnem mozgu, ima pa tudi vlogo kofaktorja v sintezi DNK, ki nastopa v vsaki celici našega telesa. Izjemno pomemben je tudi v obdobju nosečnosti in dojenja.

Poleg tega, da vitamin B12 prispeva k sproščanju energije pri presnovi, prispeva tudi k delovanju živčnega sistema, normalnemu psihološkemu delovanju, presnovi homocisteina, zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, ima pa tudi vlogo pri delitvi celic in pri delovanju imunskega sistema. Vitamin B12 prav tako prispeva k zdravju srca in ožilja, pomaga pa tudi pri uravnavanju ravni homocisteina. Homocistein pa je aminokislina, ki nastaja v telesu, ki lahko v velikih količinah poveča tveganje za srčni napad in kap. Vitamin B12 pomaga, da vaše telo uspešno porabi homocistein v krvi.

V našem organizmu vitamin B12 sicer tvorijo bakterije, ki se nahajajo v debelem črevesju, vendar ga organizem absorbira že iz tankega črevesa, ravno zato je naše telo odvisno predvsem od virov vitamina B12 iz prehrane. Vitamin B12 se naravno proizvaja z anaerobnimi mikroorganizmi, ki se običajno nahajajo v prebavnem traktu živali. To torej pomeni, da so večina virov vitamina B12 bodisi mesni ali perutninski izdelki, zato so mnogi vegetarijanci in vegani veliko bolj izpostavljeni tveganju za pomanjkanjem tega vitamina.

V naravi obstaja zelo malo organizmov, ki so sploh sposobni sintetizirati tako kompleksno molekulo, kot je kobalamin. Takšno sposobnost imajo določene bakterije in arheje oziroma arheobakterije. Bakterije, ki so sposobne te kompleksne sinteze, živijo v zemlji, lahko pa zaidejo tudi na površje, kjer jih živali, ki jedo travo, zaužijejo. Tako bakterije postanejo del živalske črevesne flore, kjer se razmnožujejo ter ustvarjajo vitamin B12.

Tudi mesojedci so lahko v pomanjkanju vitamina B12. Verjetno se sedaj sprašujete, ali krave in piščanci pašne reje dobijo ta vitamin iz umazanije? Točno tako. Zdaj lahko lažje razumete nevarnost pesticidov, antibiotikov in raznih snovi, ki ubijajo te mikroorganizme in posledično vplivajo na slabšo kakovost mesa oziroma vsebnost pomembnih mikrohranil v le tem. Vprašajte se, s čim krmijo vse živali? Žal so tudi živalska živila zaradi sodobnih kmetijskih praks postala vprašljiv vir vitamina B12, zato mnogi strokovnjaki menijo, da večina ljudi resnično potrebuje dodatek B12 za zagotovitev zadostnih količin tega vitamina.

Kje ga lahko dobite in kje ga je največ?

Živalski proizvodi - mlečni, perutninski ali mesni - so odlični viri vitamina B12. Če sumite, da v vaš organizem ne vnašate dovolj vitamina B12, začnite z uživanjem spodaj naštetih živil.

Največ vitamina B12 se nahaja v mesu in v drobovini (predvsem v jetrih), mlečnih izdelkih, pa tudi v školjkah. Največ vitamina B12 se v živalih koncentrira v mišicah in jetrih, nekaj ga pa tudi preide v živalske produkte, kot so jajca in mleko. Dobimo ga tudi z v jajcih, vendar so v teh prisotne snovi, ki v črevesju zmanjšujejo absorpcijo tega vitamina. V živilih je vitamin B12 večinoma vezan na beljakovine.

Bodite pozorni tudi na absorpcijo, saj je absorbcija vitamina B12 precej kompleksna. Pri zdravih posameznikih naj bi se iz hrane absorbiralo približno 50 % zaužitega vitamina B12.